"Saya tidak menyukai perkataannya" - Masa depan Kevin De Bruyne dibahas oleh direktur Napoli setelah gelandang tersebut melontarkan kritik pedas terhadap mantan pelatihnya, Antonio Conte

De Bruyne mengalami musim pertamanya yang sulit di Serie A, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan filosofi sepak bola dengan mantan manajernya. Dalam wawancara jujur dengan media Belgia Het Nieuwsblad, gelandang serang ini menegaskan bahwa keduanya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang permainan, sambil mengakui: "Tentu saja itu sulit bagi saya, karena Conte memiliki visi sepak bola yang sangat berbeda dari saya; kita tidak perlu bertele-tele soal itu." Dia juga merasa tidak pernah ditempatkan di posisi terbaiknya di bawah asuhan pelatih asal Italia itu, sehingga membatasi pengaruhnya meskipun, menurutnya, dia telah memberikan segalanya di lapangan sepanjang musim tersebut.

Pemain asal Belgia itu sangat kritis terhadap formasi pertahanan Napoli. "Kami bermain sangat defensif. Jika Anda mencetak satu gol setiap pertandingan dalam formasi 5-4-1... Itu tidak terlalu bagus," katanya, sambil menyoroti bahwa pencetak gol terbanyak tim itu hanya mencetak 10 gol sepanjang musim. Ketika ditanya secara langsung apakah dia merasa lega melihat Conte pergi, De Bruyne tidak segan-segan menjawab: "Apakah saya senang Conte pergi? Bagi saya, ya. Sejauh yang saya ketahui, dia tidak perlu bertahan."



