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"Saya tidak menyukai perkataannya" - Masa depan Kevin De Bruyne dibahas oleh direktur Napoli setelah gelandang tersebut melontarkan kritik pedas terhadap mantan pelatihnya, Antonio Conte
Perselisihan De Bruyne dengan Conte terungkap
De Bruyne mengalami musim pertamanya yang sulit di Serie A, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan filosofi sepak bola dengan mantan manajernya. Dalam wawancara jujur dengan media Belgia Het Nieuwsblad, gelandang serang ini menegaskan bahwa keduanya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang permainan, sambil mengakui: "Tentu saja itu sulit bagi saya, karena Conte memiliki visi sepak bola yang sangat berbeda dari saya; kita tidak perlu bertele-tele soal itu." Dia juga merasa tidak pernah ditempatkan di posisi terbaiknya di bawah asuhan pelatih asal Italia itu, sehingga membatasi pengaruhnya meskipun, menurutnya, dia telah memberikan segalanya di lapangan sepanjang musim tersebut.
Pemain asal Belgia itu sangat kritis terhadap formasi pertahanan Napoli. "Kami bermain sangat defensif. Jika Anda mencetak satu gol setiap pertandingan dalam formasi 5-4-1... Itu tidak terlalu bagus," katanya, sambil menyoroti bahwa pencetak gol terbanyak tim itu hanya mencetak 10 gol sepanjang musim. Ketika ditanya secara langsung apakah dia merasa lega melihat Conte pergi, De Bruyne tidak segan-segan menjawab: "Apakah saya senang Conte pergi? Bagi saya, ya. Sejauh yang saya ketahui, dia tidak perlu bertahan."
- Getty Images Sport
Manna menanggapi dan membahas masa depan De Bruyne
Direktur Napoli, Manna, ditanya secara mendalam mengenai pernyataan tersebut dalam konferensi pers dan mengakui bahwa klub telah mencatatnya, meskipun ia segera meredam kekhawatiran akan adanya dampak jangka panjang. "Saya tidak menyukai beberapa kata-katanya, tapi tidak ada masalah," kata Manna dalam pernyataan yang dilansir Football Italia, sambil menekankan bahwa situasi De Bruyne sebenarnya jelas terlepas dari apa yang diungkapkan secara publik. Ia menunjuk pada kontrak gelandang tersebut, yang berlaku selama dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun, sebagai bukti bahwa masalah ini secara efektif telah diselesaikan dari pihak klub.
Manna bahkan menegaskan kembali posisi De Bruyne dalam proyek baru di bawah asuhan Allegri, sekaligus menepis spekulasi bahwa sang pemain sendiri memiliki pengaruh atas masa depannya. "Kevin tidak perlu memutuskan apakah akan bertahan atau hengkang; ia adalah bagian dari proyek ini dan akan siap mendukung pelatih, sama seperti semua pemain lainnya," katanya. Direktur tersebut mengakui bahwa De Bruyne tampil di bawah potensinya musim lalu, namun menegaskan bahwa klub masih memandangnya sebagai investasi penting, sambil menambahkan bahwa pemain asal Belgia itu belum berbicara dengan Allegri dan diperkirakan akan melakukannya begitu latihan pramusim dimulai.
Manna juga membahas Lukaku dan Anguissa
Manna juga menyinggung situasi seputar Romelu Lukaku, pemain lain yang masa depannya di Napoli menjadi bahan spekulasi setelah penampilannya bersama Belgia di Piala Dunia. "Lukaku sedang berlibur, setelah menjalani Piala Dunia yang bagus, jadi kita lihat saja saat dia kembali," katanya, tanpa memberikan indikasi bahwa pembicaraan mengenai masa depan sang penyerang akan segera dilakukan.
Mengenai Andre Frank Zambo Anguissa, Manna juga bersikap tegas, menepis segala spekulasi bahwa gelandang tersebut bisa dijual pada musim panas ini. “Frank Anguissa memiliki kontrak dengan Napoli, jadi saya tidak melihat adanya kebutuhan untuk bernegosiasi dengannya. Dia tidak dijual,” tegasnya, secara efektif menutup pintu spekulasi seputar kedua pemain tersebut dan menegaskan bahwa, bersama De Bruyne, mereka tetap menjadi bagian dari rencana klub di bawah asuhan Allegri.
- Getty Images Sport
Era Allegri dimulai di tengah serangkaian cedera
Transisi dari Conte ke Allegri menandai babak baru, meski klub ini telah dilanda pukulan berat akibat cedera. Bek Alessandro Buongiorno harus menjalani operasi akibat masalah meniskus dan diperkirakan akan absen hingga tiga bulan. Manna mengakui cedera tersebut merupakan “kejutan”, namun menegaskan bahwa Sam Beukema diperkirakan akan bergabung dengan skuad pada tahap akhir pramusim saat klub mengevaluasi opsi-opsi pertahanannya.
"Dia termotivasi dan baru saja menyelesaikan musim di mana untuk pertama kalinya dia gagal mencapai tujuannya," kata Manna mengenai pelatih kepala baru tersebut. "Kami bisa melaju hingga akhir di setiap kompetisi. Setiap pelatih memiliki metode kerja yang berbeda; kami akan menunggu hingga para pemain internasional mulai berlatih dan kemudian mengevaluasi situasinya."
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