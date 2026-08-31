Chelsea mempertahankan start kemenangan mereka di Premier League musim ini dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Brighton, tetapi sorotan tetap tertuju pada aktivitas transfer mereka. Alonso memilih tidak memasukkan Fernandez ke dalam skuad pertandingan untuk laga kedua secara beruntun, setelah absen dengan cara serupa saat melawan Luton di Carabao Cup pada tengah pekan.

Gelandang asal Argentina itu dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Manchester City, sementara Chelsea disebut-sebut menuntut paket senilai £130 juta, rekor transfer Inggris, untuk melepas gelandang bintangnya.

Namun, kepindahan apa pun juga akan bergantung pada apakah Chelsea bisa mendapatkan pengganti yang memadai. Chelsea mengantisipasi kedatangan pemain-pemain baru dan dilaporkan telah mencapai kesepakatan persyaratan pribadi dengan gelandang Monaco, Lamine Camara, saat mereka bersiap menghadapi potensi kepergian Fernandez.



