Mark Pain
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'Saya tidak menjamin apa pun' - Xabi Alonso berikan kabar besar terkait DUA transfer saat Enzo Fernandez mendekati kepindahan ke Manchester City dengan rekor Inggris
Alonso kembali mencadangkan Fernandez saat menang atas Brighton
Chelsea mempertahankan start kemenangan mereka di Premier League musim ini dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Brighton, tetapi sorotan tetap tertuju pada aktivitas transfer mereka. Alonso memilih tidak memasukkan Fernandez ke dalam skuad pertandingan untuk laga kedua secara beruntun, setelah absen dengan cara serupa saat melawan Luton di Carabao Cup pada tengah pekan.
Gelandang asal Argentina itu dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Manchester City, sementara Chelsea disebut-sebut menuntut paket senilai £130 juta, rekor transfer Inggris, untuk melepas gelandang bintangnya.
Namun, kepindahan apa pun juga akan bergantung pada apakah Chelsea bisa mendapatkan pengganti yang memadai. Chelsea mengantisipasi kedatangan pemain-pemain baru dan dilaporkan telah mencapai kesepakatan persyaratan pribadi dengan gelandang Monaco, Lamine Camara, saat mereka bersiap menghadapi potensi kepergian Fernandez.
- Getty Images Sport
Alonso menjelaskan keputusan transfer di menit-menit akhir
Saat ditanya soal mencoret Fernandez dari skuad, Alonso menegaskan bahwa keputusan itu diambil semata-mata demi kepentingan terbaik tim. Bos Chelsea itu mengakui adanya ketidakpastian dalam beberapa hari ke depan, tetapi yakin klubnya bisa menangani drama apa pun di saat-saat terakhir.
"Kita lihat saja. Kami menginginkan yang terbaik untuk tim dan itulah mengapa kami mengambil keputusan [untuk tidak memasukkan Fernandez] saat melawan Luton dan hari ini," jelas Alonso kepada para wartawan. "Apa pun yang terjadi sebelum Selasa malam, kami harus menyadari apa yang akan berkembang. Kami tidak yakin, kami bersiap untuk semua skenario."
Terlepas dari tenggat yang kian dekat, juru taktik asal Spanyol itu tetap yakin skuadnya akan siap untuk kampanye panjang yang ada di depan. "Saya yakin apa pun yang terjadi mulai Rabu kami akan memiliki skuad yang cukup bagus untuk bersaing dalam semua pertandingan Premier League," tambahnya.
Masa depan Neto tetap tidak pasti
Sementara kepergian Fernandez tampak semakin mungkin terjadi, Pedro Neto juga berada dalam posisi yang sama gentingnya. Sejumlah rival kuat di Premier League tengah memantau winger Portugal itu, yang dimainkan dalam peran wing-back yang tidak biasa saat melawan Brighton.
Terlepas dari spekulasi tersebut, Neto menampilkan performa menonjol, mencetak gol dan terus menjadi ancaman. Ketika ditanya apakah sang penyerang pasti akan tetap bertahan di London barat, Alonso menolak memberikan janji yang pasti.
"Tidak, dalam sepak bola saya tidak menjamin apa pun, kepada siapa pun," aku Alonso. "Tapi saya sangat senang dengan Pedro. Dia tampil sangat baik, dia bermain dengan energi yang besar. Dia akan sangat penting bagi tim sepanjang musim karena dia punya kualitas-kualitas istimewa yang berbeda.
"Dia berbahaya dalam situasi satu lawan satu, dia menyerang ruang dengan sangat baik, dia kuat, dia kompetitif. Saya senang dia mencetak gol, dia sangat dekat untuk mencetak satu gol lagi. Saya sangat senang dengan Pedro."
- Getty Images Sport
Bursa transfer mendekat untuk Chelsea
Chelsea menghadapi beberapa jam terakhir yang sibuk di bursa transfer saat mereka mengurus potensi kepergian bernilai besar dan kedatangan di menit-menit akhir. Merampungkan kesepakatan untuk Camara kemungkinan akan mempercepat rencana kepindahan Fernandez ke Etihad Stadium. Setelah tenggat pada Selasa terlewati, Alonso akan kembali sepenuhnya fokus pada tugas domestik, dengan harapan skuadnya yang baru difinalisasi dapat mempertahankan rekor kemenangan 100 persen di liga.
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