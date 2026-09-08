Lazio menikmati start sempurna di musim domestik, dengan meraih sembilan poin dari tiga laga pembuka mereka. Kesuksesan terbaru, kemenangan comeback dramatis 2-1 atas Udinese, makin menegaskan posisi mereka sebagai penantang awal Scudetto. Namun, Gattuso sama sekali belum bisa tenang. Berbicara kepada Sky Sport Italia, pelatih berusia 48 tahun itu mengungkapkan kekhawatiran alaminya bahwa kesuksesan bisa membuat intensitas tim menurun. Ia bertekad menjaga para pemainnya tetap membumi, bahkan ketika antusiasme terus meningkat di sekitar Stadio Olimpico setelah rangkaian performa impresif mereka.

"Saya tidak menikmatinya karena saya punya kekurangan ini, Anda harus tetap waspada, saya selalu takut setelah kemenangan tim bisa terlalu tinggi semangatnya, saya seharusnya lebih menikmatinya. Bahkan saat masih menjadi pemain saya juga seperti ini, saya akan punya waktu untuk menikmatinya, lalu saya akan menikmatinya dalam sepuluh tahun ketika saya pensiun. Saya memang seperti ini, saya mencari sedikit situasi yang rumit, saya tahu ke mana saya datang," kata Gattuso.