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'Saya tidak menikmatinya' - Gennaro Gattuso mengakui dia takut meski Lazio berada di puncak klasemen setelah menang atas Udinese
Menjaga fokus di puncak klasemen
Lazio menikmati start sempurna di musim domestik, dengan meraih sembilan poin dari tiga laga pembuka mereka. Kesuksesan terbaru, kemenangan comeback dramatis 2-1 atas Udinese, makin menegaskan posisi mereka sebagai penantang awal Scudetto. Namun, Gattuso sama sekali belum bisa tenang. Berbicara kepada Sky Sport Italia, pelatih berusia 48 tahun itu mengungkapkan kekhawatiran alaminya bahwa kesuksesan bisa membuat intensitas tim menurun. Ia bertekad menjaga para pemainnya tetap membumi, bahkan ketika antusiasme terus meningkat di sekitar Stadio Olimpico setelah rangkaian performa impresif mereka.
"Saya tidak menikmatinya karena saya punya kekurangan ini, Anda harus tetap waspada, saya selalu takut setelah kemenangan tim bisa terlalu tinggi semangatnya, saya seharusnya lebih menikmatinya. Bahkan saat masih menjadi pemain saya juga seperti ini, saya akan punya waktu untuk menikmatinya, lalu saya akan menikmatinya dalam sepuluh tahun ketika saya pensiun. Saya memang seperti ini, saya mencari sedikit situasi yang rumit, saya tahu ke mana saya datang," kata Gattuso.
- Getty Images Sport
Membongkar masa lalu untuk era baru
Transisi di bawah Gattuso ditandai oleh perubahan taktik yang signifikan. Sang pelatih menilai tim telah meninggalkan struktur kaku dari rezim sebelumnya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan agresif. Menurut Gattuso, para pemain menunjukkan karakter luar biasa dalam beradaptasi dengan perubahan ini, terutama setelah mengalami kemunduran di ajang piala pada awal musim panas. Kemenangan di Udine menjadi bukti ketahanan mereka, ketika mereka bangkit dari ketertinggalan di babak kedua untuk merebut tiga poin penuh lewat gol Davide Frattesi dan Albert Gudmundsson.
Merefleksikan kemajuan yang dibuat sejak kedatangannya, Gattuso menjelaskan: "Mentalitas dan keinginan. Kami membongkar semuanya dibandingkan musim lalu, ketika ada seorang maestro 4-3-3, dan kami mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Anak-anak tampil dengan baik. Apa yang kami coba terapkan tidak mudah, tetapi tim ini hidup. Pujian untuk para pemain yang luar biasa dalam cara mereka bekerja, pujian untuk para wasit karena kami tidak melihat adegan-adegan atau buang-buang waktu, kami menyaksikan sebuah liga yang bagus."
Membangun hubungan dengan Lotito
Di luar lapangan, hubungan Gattuso dengan presiden Lazio Claudio Lotito menjadi perhatian banyak pengamat. Dikenal memiliki kepribadian yang kuat, keduanya tampak menemukan ritme kerja yang fungsional dan menguntungkan klub selama bursa transfer musim panas. Gattuso memuji upaya jajaran petinggi klub dalam mengamankan perekrutan yang oleh banyak pihak dianggap berada di luar jangkauan klub.
Gattuso menggambarkan dinamikanya dengan sang presiden dengan gayanya yang khas: "Dengan Lotito, hubungan kami terus terang, saya percaya dia orang yang cerdas, lalu setiap orang punya caranya sendiri. Dengan kesulitan besar kami menjalani bursa transfer yang kami kira bisa saja kecil, kami mencari pemain-pemain yang ingin datang dan menjalani musim yang khusus, saya harus berterima kasih kepadanya dan juga Fabiani, sempat terlihat kami hanya bisa berbuat sedikit, tetapi beberapa pemain datang karena mereka ingin datang bagaimanapun caranya."
- Getty Images Sport
Reuni emosional dengan Milan
Daftar pertandingan yang akan datang menghadirkan tantangan emosional bagi Gattuso saat ia bersiap menghadapi AC Milan. Setelah menghabiskan lebih dari satu dekade bersama Rossoneri sebagai pemain dan kemudian menjabat sebagai pelatih kepala mereka, laga ini selalu menjadi peristiwa penting dalam kalendernya. Meski memiliki ikatan pribadi yang mendalam dengan klub asal Milan tersebut, Gattuso tetap profesional mengenai tugas yang ada di depan mata.
"Itu selalu menjadi pertandingan dengan enam puluh ribu orang dan kali ini tidak akan ada. Kami merindukan para suporter. Saya ingat setelah final melawan Steaua, pawai bersama ayah saya dengan bendera besar, ketika saya mengenakan jersey Milan, saya adalah ketua ultras, presiden, pelatih, pemain, itu adalah mimpi yang berlangsung selama 12 tahun, semua kegembiraan itu tidak terlupakan, tetapi sekarang saya melakukan pekerjaan lain dan kami berharap bisa meraih beberapa poin melawan tim yang ada di hati saya," kata Gattuso.
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