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RodriGetty Images
Yosua Arya
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'Saya tidak mengklaim apa pun!' - bintang Barcelona Rodri buka suara soal kampanye Ballon d'Or saat ia menolak melobi demi kejayaan individu

Rodri
Barcelona
LaLiga

Gelandang Barcelona, Rodri, menolak melancarkan kampanye publik untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini. Pemenang Piala Dunia bersama Spanyol itu menegaskan bahwa penghargaan individu seharusnya ditentukan murni oleh performa di lapangan, bukan oleh apa yang dikatakan para pemain kepada media.

  • Rodri menolak kampanye PR Ballon d'Or

    Sementara beberapa kandidat terdepan aktif berkampanye untuk memenangkan Ballon d'Or, Rodri memilih mengambil pendekatan yang jauh lebih tenang. Gelandang Barca itu menolak terlibat dalam pencitraan media apa pun untuk meningkatkan peluangnya meraih penghargaan individu bergengsi tersebut.

    Pemain berusia 30 tahun itu meyakini bahwa berbicara kepada pers tidak akan memengaruhi para jurnalis yang bertanggung jawab memberikan suara. Sebaliknya, ia lebih memilih membiarkan permainannya di lapangan yang berbicara seiring semakin dekatnya malam penganugerahan yang sangat dinantikan itu. Ia tetap yakin bahwa aksi PR tidak punya tempat dalam menentukan pemenang akhirnya.

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  • 로드리 (Rodri)Getty Images

    Performa di lapangan lebih berarti daripada kata-kata

    Berbicara dalam konferensi pers baru-baru ini, pemenang Piala Dunia asal Spanyol itu menanggapi spekulasi yang kian berkembang seputar penghargaan tersebut. Ia menegaskan dengan sangat jelas bahwa sikap diamnya tidak boleh disalahartikan sebagai kurangnya ambisi atau keinginan untuk meraih hadiah tertinggi itu.

    "Apakah Anda pikir saya tidak ingin memenangkannya? Tidak," jelas Rodri kepada para wartawan saat ditanya soal pola pikirnya, seperti dikutip dari MaxiFoot. "Saya tahu ini adalah penghargaan yang tidak bergantung pada apa yang kami katakan. Itu bergantung pada apa yang telah Anda tunjukkan di lapangan. Saya rasa tidak ada yang saya katakan bisa memengaruhi keputusan mereka."

  • Penghargaan individu bergantung pada kerja sama tim kolektif

    Rodri juga cepat menyoroti betapa besar pentingnya rekan-rekan setimnya saat membahas kesuksesan pribadinya sendiri. Ia menegaskan bahwa sepak bola tetap merupakan olahraga tim di atas segalanya, sehingga skuadnya mendapat kredit yang semestinya.

    "Gelar individu adalah penghargaan atas kerja kolektif," kata gelandang itu. "Ini olahraga tim, apa yang dicapai pemain seperti saya tidak akan terjadi tanpa rekan-rekan setim kami. Saya akan senang jika seorang pemain Spanyol memenangkannya. Tentu saja, saya ingin memenangkannya, tetapi itu di luar kendali saya, jadi saya tidak mengklaimnya."

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  • تتويج رودري بالكرة الذهبيةAFP

    Panggilan dari London

    Dunia sepak bola tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui pemenang utamanya. Upacara Ballon d'Or 2026 secara resmi dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober, menyisakan tepat satu bulan penantian bagi para penggemar di seluruh dunia.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang penghargaan ini, gala tersebut akan digelar di London. Tahun ini menandai edisi tahunan ke-70 dari penghargaan bergengsi itu, menambah makna tersendiri pada acara yang sangat dinantikan tersebut.

    Sampai saat itu, Rodri akan terus menjadi pengatur permainan di lini tengah untuk Barcelona. Gelandang asal Spanyol itu tetap bertekad mengamankan lebih banyak poin penting di La Liga, membuktikan kualitas kelas dunianya tepat di tempat yang paling penting.

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