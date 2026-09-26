'Saya tidak mengklaim apa pun!' - bintang Barcelona Rodri buka suara soal kampanye Ballon d'Or saat ia menolak melobi demi kejayaan individu

Sementara beberapa kandidat terdepan aktif berkampanye untuk memenangkan Ballon d'Or, Rodri memilih mengambil pendekatan yang jauh lebih tenang. Gelandang Barca itu menolak terlibat dalam pencitraan media apa pun untuk meningkatkan peluangnya meraih penghargaan individu bergengsi tersebut.

Pemain berusia 30 tahun itu meyakini bahwa berbicara kepada pers tidak akan memengaruhi para jurnalis yang bertanggung jawab memberikan suara. Sebaliknya, ia lebih memilih membiarkan permainannya di lapangan yang berbicara seiring semakin dekatnya malam penganugerahan yang sangat dinantikan itu. Ia tetap yakin bahwa aksi PR tidak punya tempat dalam menentukan pemenang akhirnya.