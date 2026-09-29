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Wayne Rooney Manchester City Premier League titleGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

'Saya tidak menginginkannya!' - legenda Man Utd Wayne Rooney MENOLAK pemberian medali juara Premier League 2012 yang 'tidak pantas' saat Manchester City menghadapi ancaman pencabutan gelar yang belum pernah terjadi sebelumnya

Manchester City
Manchester United
W. Rooney
Premier League

Ikon Manchester United, Wayne Rooney, mengirimkan pesan yang jelas kepada mantan rekan-rekan setimnya, dengan menegaskan bahwa ia tidak akan menerima medali Premier League yang diberikan secara retroaktif untuk musim 2011-12. Sementara bintang-bintang United lainnya menyatakan ketertarikan untuk mengklaim gelar jika Manchester City menghadapi sanksi atas 115 dakwaan finansial mereka, sang striker legendaris percaya bahwa Manchester United tidak melakukan cukup banyak untuk pantas merebut mahkota itu di atas lapangan.

  • Rooney menjauhkan diri dari perdebatan soal medali

    Vonis bersalah Manchester City terkait banyaknya pelanggaran finansial mereka telah memicu perdebatan sengit soal legitimasi kesuksesan mereka di masa lalu. Putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu membuat fans, pemain, dan para pengamat mempertanyakan bagaimana era dominan klub tersebut antara 2009 dan 2018 akan dicatat dalam sejarah sepak bola.

    Dengan kemungkinan Premier League mencabut gelar-gelar City, muncul berbagai kampanye yang menuntut keadilan secara retrospektif bagi tim-tim runner-up. Namun, Rooney dengan tegas menjauhkan diri dari seruan yang kian menguat untuk menyerahkan kembali mahkota 2011-12 kepada Manchester United.

    Manchester United secara terkenal kehilangan gelar karena selisih gol pada hari terakhir musim itu, setelah gol kemenangan dramatis Sergio Aguero pada menit-menit akhir melawan Queens Park Rangers. Terlepas dari kekecewaan itu, Rooney tetap bersikeras bahwa tim Sir Alex Ferguson tidak berbuat cukup untuk pantas meraih trofi tersebut.


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    "Saya tidak akan merasa nyaman"

    Berbicara di Stick To United, mantan kapten Inggris itu menanggapi perdebatan yang sedang berlangsung dan memperjelas posisinya. "Saya dengar Rio angkat bicara soal mendapatkan medali Premier League lainnya... sejujurnya, saya tidak akan merasa nyaman menerima medali Premier League lainnya," aku Rooney. "Saya rasa kami tidak pantas mendapatkannya, kami tidak melakukan cukup banyak pada musim itu untuk menjuarai liga. Saya pikir kami unggul enam atau tujuh poin dengan empat atau lima pertandingan tersisa dan kami menyia-nyiakannya."

    Rooney juga menyampaikan simpatinya kepada skuad City, dengan menyebut mereka kemungkinan tidak mengetahui adanya pelanggaran di luar lapangan. "Saya sudah melihat semua yang muncul dalam beberapa hari terakhir dan mendengarkan orang-orang, lalu saya membayangkan diri saya berada di posisi pemain Man City... mereka adalah pemain, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mencoba menjuarai Premier League dan di benak mereka, mereka telah melakukannya," katanya. "Jika para pemain itu tidak memahami apa yang terjadi di atas mereka, jika itu terjadi pada saya... saya akan benar-benar hancur."

    Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan posisinya soal pemberian penghargaan secara retrospektif. "Itu mungkin saja terjadi, mereka mungkin mengambil [medali] itu, tetapi saya tidak menginginkannya [sebuah medali] karena saya rasa sebagai tim kami tidak pantas mendapatkannya pada tahun itu karena jelas kami tidak finis di posisi pertama," tambah Rooney. "Jadi ketika saya melihat rekan-rekan setim berkata, 'Saya ingin medali', saya senang dengan lima yang sudah saya menangkan. Saya tidak menginginkan yang ini. Haruskah itu dicabut karena apa yang telah dilakukan pemiliknya? Ya, mungkin, tetapi saya tidak akan merasa nyaman menerimanya."


  • Mantan rekan setim menuntut keadilan

    Komentar Rooney sangat kontras dengan reaksi mantan rekan-rekannya. Setelah putusan bersalah dijatuhkan, David de Gea menulis di X: "Jadi... mari kita bicara. Berapa gelar Premier League yang sudah saya menangkan kalau begitu?"

    Rio Ferdinand menyuarakan sentimen serupa, dengan menyatakan di media sosial bahwa medali lain akan "ditambahkan ke lemari trofi." Mantan bek tengah itu bahkan membawa perdebatan ini selangkah lebih jauh, dengan bercanda menuntut mantan bek Manchester City Joleon Lescott menyerahkan hadiahnya.

    "Lain kali Joleon tampil, dia sebaiknya membawa medali sialan saya," kelakar Ferdinand. "Kalau Anda dinyatakan bersalah, maka saya pikir Anda harus mengembalikan medali-medali itu." Ia menambahkan bahwa dia berencana menghadapi Lescott secara langsung, dengan berkata: "Serahkan saja trofinya. Serahkan medalinya, serahkan trofinya. Sesederhana itu."


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Menunggu sanksi resmi

    Dunia sepak bola kini menunggu untuk melihat persis bagaimana Premier League akan menjatuhkan sanksi kepada Manchester City. Meskipun denda atau degradasi masih menjadi kemungkinan, tingkat keseriusan pelanggaran tersebut berarti pencabutan gelar-gelar masa lalu menjadi ancaman nyata. Sampai ada putusan definitif soal hukuman retroaktif, perdebatan mengenai pengalihan medali akan terus memecah opini.

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