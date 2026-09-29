Berbicara di Stick To United, mantan kapten Inggris itu menanggapi perdebatan yang sedang berlangsung dan memperjelas posisinya. "Saya dengar Rio angkat bicara soal mendapatkan medali Premier League lainnya... sejujurnya, saya tidak akan merasa nyaman menerima medali Premier League lainnya," aku Rooney. "Saya rasa kami tidak pantas mendapatkannya, kami tidak melakukan cukup banyak pada musim itu untuk menjuarai liga. Saya pikir kami unggul enam atau tujuh poin dengan empat atau lima pertandingan tersisa dan kami menyia-nyiakannya."

Rooney juga menyampaikan simpatinya kepada skuad City, dengan menyebut mereka kemungkinan tidak mengetahui adanya pelanggaran di luar lapangan. "Saya sudah melihat semua yang muncul dalam beberapa hari terakhir dan mendengarkan orang-orang, lalu saya membayangkan diri saya berada di posisi pemain Man City... mereka adalah pemain, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mencoba menjuarai Premier League dan di benak mereka, mereka telah melakukannya," katanya. "Jika para pemain itu tidak memahami apa yang terjadi di atas mereka, jika itu terjadi pada saya... saya akan benar-benar hancur."

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan posisinya soal pemberian penghargaan secara retrospektif. "Itu mungkin saja terjadi, mereka mungkin mengambil [medali] itu, tetapi saya tidak menginginkannya [sebuah medali] karena saya rasa sebagai tim kami tidak pantas mendapatkannya pada tahun itu karena jelas kami tidak finis di posisi pertama," tambah Rooney. "Jadi ketika saya melihat rekan-rekan setim berkata, 'Saya ingin medali', saya senang dengan lima yang sudah saya menangkan. Saya tidak menginginkan yang ini. Haruskah itu dicabut karena apa yang telah dilakukan pemiliknya? Ya, mungkin, tetapi saya tidak akan merasa nyaman menerimanya."



