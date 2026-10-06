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'Saya tidak mengidolakan Lionel Messi' - kapten Benin Steve Mounie membuat pengakuan mengejutkan jelang bentrok melawan Argentina
Mounie mengakui secara jujur tentang Messi
Kapten Benin, Mounie, membuat pengakuan mengejutkan bahwa ia tidak mengidolakan Messi menjelang duel Selasa malam di Estadio Monumental. Penyerang berusia 32 tahun itu tetap melakukan perjalanan ke Buenos Aires bersama rekan-rekan setimnya meski dipastikan absen karena cedera. Kehadirannya di pinggir lapangan memberi dorongan moral yang disambut baik bagi tim Afrika yang tidak diunggulkan itu saat mereka bersiap menguji diri melawan runner-up Piala Dunia 2026.
- AFP
Striker menolak budaya mengidolakan lawan
Mantan penyerang Huddersfield Town itu menegaskan pendekatannya yang membumi, dengan memandang bintang-bintang terbesar di sepakbola sebagai sesama pemain, bukan sosok yang harus dikagumi dengan rasa takjub. Berbicara kepada media Afrika Mega Sports Media mengenai pemenang Ballon d'Or delapan kali itu, Mounie menyatakan dengan lugas: "Saya tidak mengidolakan siapa pun, saya tidak mengidolakan Lionel Messi."
Menjelaskan lebih lanjut filosofi yang membimbingnya sepanjang karier profesionalnya, ia menambahkan: "Saya sangat menyukai sepakbola dan saya senang melihat pemain-pemain bagus bermain, mengamati betapa luar biasanya mereka bermain. Ketika saya bermain melawan pemain-pemain hebat, saya tidak pernah meminta jersey."
Penyerang itu mengakui kontribusi legendaris bagi sepak bola
Menolak menempatkan lawan di atas pedestal tidak mengurangi apresiasi sang penyerang terhadap jejak tak terhapuskan yang ditinggalkan pemenang Piala Dunia 2022 itu pada permainan ini. Mengakui signifikansi historis dari laga perpisahan pada Selasa di ibu kota, Mounie menambahkan: "Saya datang untuk itu: untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Dia [Messi] harus menikmati momen ini sebagai pesepakbola dan sebagai seseorang yang telah melakukan begitu banyak hal untuk sepakbola selama bertahun-tahun. Dia pantas mendapatkan momen untuk menikmatinya."
Saat didesak soal apa yang diharapkan dari Les Guepards di lapangan, dia menegaskan: "Kami adalah tim yang sangat disiplin."
- AFP
Kapten menargetkan pemulihan setelah kunjungan
Selama berada di Buenos Aires, Mounie menyempatkan diri mengunjungi La Bombonera yang ikonik, membagikan foto-foto perjalanannya di Instagram disertai chant untuk mendukung Boca Juniors. Laga ekshibisi melawan Argentina itu menjadi ujian berharga bagi tekad Benin sebelum mereka melanjutkan kampanye kualifikasi Piala Afrika. Bagi sang kapten sendiri, fokus terdekatnya tetap pada pemulihan cederanya saat ia berupaya menegaskan kembali posisinya bersama klub Jerman, Augsburg.
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