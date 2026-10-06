'Saya tidak mengidolakan Lionel Messi' - kapten Benin Steve Mounie membuat pengakuan mengejutkan jelang bentrok melawan Argentina

Mantan penyerang Huddersfield Town itu menegaskan pendekatannya yang membumi, dengan memandang bintang-bintang terbesar di sepakbola sebagai sesama pemain, bukan sosok yang harus dikagumi dengan rasa takjub. Berbicara kepada media Afrika Mega Sports Media mengenai pemenang Ballon d'Or delapan kali itu, Mounie menyatakan dengan lugas: "Saya tidak mengidolakan siapa pun, saya tidak mengidolakan Lionel Messi."

Menjelaskan lebih lanjut filosofi yang membimbingnya sepanjang karier profesionalnya, ia menambahkan: "Saya sangat menyukai sepakbola dan saya senang melihat pemain-pemain bagus bermain, mengamati betapa luar biasanya mereka bermain. Ketika saya bermain melawan pemain-pemain hebat, saya tidak pernah meminta jersey."