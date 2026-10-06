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'Saya tidak mengidolakan Lionel Messi' - kapten Benin Steve Mounie membuat pengakuan mengejutkan jelang bentrok dengan Argentina
Mounie membuat pengakuan jujur soal Messi
Kapten Benin Mounie membuat pengakuan mengejutkan bahwa ia tidak mengidolakan Messi dalam persiapan menuju duel Selasa malam di Estadio Monumental. Penyerang berusia 32 tahun itu tetap melakukan perjalanan ke Buenos Aires bersama rekan-rekan setimnya meski dipastikan absen karena cedera. Kehadirannya di pinggir lapangan memberi dorongan moral yang disambut baik bagi tim underdog Afrika itu saat mereka bersiap menguji diri melawan runner-up Piala Dunia 2026.
- AFP
Penyerang menolak budaya pengidolaan lawan
Mantan penyerang Huddersfield Town itu menegaskan pendekatannya yang membumi, dengan memandang bintang-bintang terbesar dalam sepakbola sebagai sesama pemain, bukan sosok yang harus dikagumi. Berbicara kepada media Afrika Mega Sports Media mengenai pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut, Mounie menyatakan dengan blak-blakan: "Saya tidak mengidolakan siapa pun, saya tidak mengidolakan Lionel Messi."
Menjelaskan lebih lanjut filosofi yang membimbingnya sepanjang karier profesionalnya, ia menambahkan: "Saya sangat menyukai sepakbola dan saya senang menyaksikan pemain-pemain bagus bermain, mengamati betapa luar biasanya mereka bermain. Ketika saya bermain melawan pemain-pemain hebat, saya tidak pernah meminta jersey."
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Menolak menempatkan lawan di atas pedestal tidak mengurangi apresiasi sang penyerang terhadap jejak tak terhapuskan yang telah ditinggalkan pemenang Piala Dunia 2022 itu dalam sepakbola. Menyadari signifikansi historis dari perpisahan pada Selasa di ibu kota, Mounie menambahkan: "Saya datang untuk itu: untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Dia [Messi] harus menikmati momen ini sebagai pesepakbola dan sebagai sosok yang telah melakukan begitu banyak hal untuk sepakbola selama bertahun-tahun. Dia pantas mendapat momen untuk menikmatinya."
Saat didesak soal apa yang bisa diharapkan dari Les Guepards di lapangan, dia menegaskan: "Kami adalah tim yang sangat disiplin."
- AFP
Kapten bidik pemulihan setelah kunjungan
Selama berada di Buenos Aires, Mounie menyempatkan diri mengunjungi La Bombonera yang ikonik, membagikan foto-foto perjalanannya di Instagram disertai chant yang mendukung Boca Juniors. Laga ekshibisi melawan Argentina memberikan ujian berharga bagi ketangguhan Benin sebelum mereka melanjutkan kampanye kualifikasi Piala Afrika. Bagi sang kapten sendiri, fokus utamanya saat ini tetap memulihkan cederanya saat ia berusaha menegaskan kembali posisinya di klub Jerman, Augsburg.
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