'Saya tidak mengidolakan Lionel Messi' - kapten Benin Steve Mounie membuat pengakuan mengejutkan jelang bentrok dengan Argentina

Mantan penyerang Huddersfield Town itu menegaskan pendekatannya yang membumi, dengan memandang bintang-bintang terbesar dalam sepakbola sebagai sesama pemain, bukan sosok yang harus dikagumi. Berbicara kepada media Afrika Mega Sports Media mengenai pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut, Mounie menyatakan dengan blak-blakan: "Saya tidak mengidolakan siapa pun, saya tidak mengidolakan Lionel Messi."

Menjelaskan lebih lanjut filosofi yang membimbingnya sepanjang karier profesionalnya, ia menambahkan: "Saya sangat menyukai sepakbola dan saya senang menyaksikan pemain-pemain bagus bermain, mengamati betapa luar biasanya mereka bermain. Ketika saya bermain melawan pemain-pemain hebat, saya tidak pernah meminta jersey."