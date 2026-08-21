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'Saya tidak mengerti!' - Paul Merson kecam Manchester United atas kesalahan transfer £50 juta yang 'membingungkan'
Merson tidak yakin dengan kedatangan pemain Brasil
Keputusan Manchester United membajak Santos dari Chelsea membuat Merson kebingungan, dengan sang pundit mempertanyakan logika di balik kesepakatan senilai £50 juta itu. Manchester United memprioritaskan perombakan lini tengah pada musim panas ini setelah hengkangnya gelandang jangkar veteran Casemiro, yang mengakhiri kiprahnya di Old Trafford untuk bergabung dengan Inter Miami bersama Lionel Messi. Namun, Merson masih jauh dari kata terkesan dengan profil pemain yang dipilih untuk mengisi kekosongan tersebut.
Berbicara kepada Sky Sports, mantan pemain Arsenal itu mengungkapkan kebingungannya atas kedatangan pemain 22 tahun tersebut, dengan mengatakan: "Saya benar-benar tidak mengerti perekrutan Andrey Santos. Saya mungkin salah dan Manchester United melihat sesuatu yang berbeda. Tetapi banyak penggemar Chelsea bertanya apa yang dia lakukan. Dia tidak memutus serangan lawan, tidak menciptakan peluang, tidak mencetak gol. Itu masalah saya."
- Getty Images Sport
Pencarian Carrick untuk keseimbangan lini tengah
Carrick sangat ingin menemukan keseimbangan yang tepat di lini tengah, terutama setelah gagal mendapatkan target seperti Sandro Tonali dan Elliot Anderson, yang justru direkrut rival di Premier League. Meski United mengamankan Youri Tielemans seharga £35 juta dengan mengaktifkan klausul rilisnya, Merson merasa kehadiran Santos tidak memiliki agresivitas yang dibutuhkan. "Saya suka perekrutan Tielemans, dia pemain yang bagus," lanjut Merson. "Namun ketika Anda punya Tielemans dan Fernandes sebagai pesepakbola bagus, Anda butuh lebih dari itu untuk merebut kembali bola."
Skeptisisme itu juga dibagikan oleh mantan gelandang United Paul Ince, yang turut mengangkat kekhawatiran soal struktur finansial dan jalur untuk talenta binaan sendiri. Ince mengatakan kepada Oddschecker: "Mereka merekrut anak muda Santos dari Chelsea seharga £50 juta, yang merupakan uang sangat besar untuk seseorang seperti dia. Saya rasa penilaian soal itu masih belum final. Menghabiskan £50 juta untuk gelandang tengah muda ketika Anda punya [Kobbie] Mainoo yang sedang naik dari akademi, agak membuat saya bingung."
Santos siap menghadapi tantangan di Old Trafford
Di sisi lain, Santos tampak tidak gentar oleh kritik dan fokus untuk memantapkan dirinya sebagai jantung pertahanan baru klub. Pemain Brasil itu diperkirakan akan menjalani debut kompetitifnya melawan Hull City akhir pekan ini dan sudah berbicara tentang tanggung jawab mewarisi peran yang sebelumnya dipegang oleh pemenang Liga Champions lima kali.
"Casemiro bagi saya itu seperti legenda, Anda tahu," kata Santos tentang rekan senegaranya itu. "Jadi sekarang dia sudah pergi. Sekarang saya di sini jadi saya merasa bisa melakukan seperti yang Casemiro lakukan pada musim lalu dan saya di sini untuk melakukannya."
Santos menggambarkan gaya bermainnya sendiri cocok dengan tuntutan sistem teknis Carrick. "Kualitas saya, saya suka dan lebih memilih bermain lebih ke dalam seperti nomor enam," tambahnya. "Jadi saya mencoba membantu rekan-rekan setim saya tanpa bola, dan dengan bola, saya suka menembus lini."
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Tambahan kekuatan lebih lanjut segera datang
Meski investasi besar sudah digelontorkan untuk Santos dan Tielemans, United masih belum selesai di bursa transfer. Laporan menyebut klub itu kian dekat untuk menuntaskan kesepakatan mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton guna semakin memperkuat opsi mereka sebelum tenggat 1 September.
Hanya waktu yang akan menjawab apakah perombakan ambisius di lini tengah ini, yang dipimpin oleh Santos dan berpotensi disempurnakan oleh Baleba, bisa membungkam kritik dan menghadirkan keseimbangan yang sangat dibutuhkan Carrick.
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