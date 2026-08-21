Keputusan Manchester United membajak Santos dari Chelsea membuat Merson kebingungan, dengan sang pundit mempertanyakan logika di balik kesepakatan senilai £50 juta itu. Manchester United memprioritaskan perombakan lini tengah pada musim panas ini setelah hengkangnya gelandang jangkar veteran Casemiro, yang mengakhiri kiprahnya di Old Trafford untuk bergabung dengan Inter Miami bersama Lionel Messi. Namun, Merson masih jauh dari kata terkesan dengan profil pemain yang dipilih untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berbicara kepada Sky Sports, mantan pemain Arsenal itu mengungkapkan kebingungannya atas kedatangan pemain 22 tahun tersebut, dengan mengatakan: "Saya benar-benar tidak mengerti perekrutan Andrey Santos. Saya mungkin salah dan Manchester United melihat sesuatu yang berbeda. Tetapi banyak penggemar Chelsea bertanya apa yang dia lakukan. Dia tidak memutus serangan lawan, tidak menciptakan peluang, tidak mencetak gol. Itu masalah saya."



