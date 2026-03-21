Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

"Saya tidak mengerti" - Enzo Fernandez mengakui pemecatan Enzo Maresca "menyakitkan" bagi Chelsea

Enzo Fernandez mengakui bahwa skuad Chelsea masih terguncang akibat kepergian pelatih kepala yang populer, Enzo Maresca, di tengah musim. Gelandang asal Argentina itu mengaku masih belum memahami keputusan klub, terutama soal waktunya, sementara ia sendiri masih berjuang untuk beradaptasi dengan kepemimpinan Liam Rosenior.

  • Kepergian Maresca meninggalkan luka yang mendalam

    Dampak dari kekalahan memalukan 8-2 di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain telah mengungkap perpecahan yang mendalam di Stamford Bridge. Fernandez akhirnya angkat bicara mengenai pemecatan Maresca, yang dipecat setelah hasil imbang melawan Bournemouth pada akhir tahun lalu. 

    Bingung dengan pemecatan Maresca

    Pelatih asal Italia itu sempat santer dikaitkan dengan posisi di Manchester City sebagai calon pengganti Pep Guardiola, namun kepergiannya membuat ruang ganti Chelsea berada dalam keadaan kebingungan. Fernandez mengisyaratkan bahwa proses transisi tersebut sama sekali tidak berjalan mulus. Saat berbicara kepada media Argentina, Fernandez tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap cara penanganan situasi tersebut.

    "Saya tidak mengerti," aku Fernandez. "Terkadang sebagai pemain, ada hal-hal yang tidak kami pahami dan cara mereka mencoba menangani situasi. Saya tidak punya jawaban untuk Anda karena saya tidak tahu."

  • Hilangnya identitas di bawah kepemimpinan Rosenior

    Penunjukan Liam Rosenior dimaksudkan untuk menstabilkan tim, namun komentar Fernandez menunjukkan bahwa para pemain masih merindukan "ketertiban" taktis yang dibangun oleh pendahulunya. Pernyataan wakil kapten tersebut tampaknya melemahkan kepemimpinan saat ini dengan menyoroti apa yang telah hilang sejak pergantian manajer terjadi di tengah musim 2025-26.

    "Jelas, kepergiannya sangat menyakitkan karena kami memiliki identitas yang kuat, dia memberi kami keteraturan, tetapi begitulah sepak bola, terkadang baik, terkadang buruk," jelas pemenang Piala Dunia itu. "Namun, kami selalu memiliki identitas yang jelas dalam hal latihan, permainan, dan jelas kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami, terutama di tengah musim - itu memotong segalanya."

    Ketidakpastian mengenai masa depan di London Barat

    Meskipun kontraknya di Stamford Bridge masih berlaku hingga 2032, namanya terus dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari klub. Real Madrid dan PSG dilaporkan tertarik untuk merekrutnya, sementara Chelsea dikabarkan meminta biaya transfer yang melebihi £106,8 juta yang mereka bayarkan untuk mendatangkannya pada Januari 2023.

    Ketika ditanya oleh ESPN Argentina mengenai masa depannya di klub dalam jangka panjang, Fernandez tetap tidak memberikan jawaban yang pasti. "Saya tidak tahu, masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia dan kemudian kita lihat saja," katanya, membuka kemungkinan untuk hengkang pada musim panas nanti.

