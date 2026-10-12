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“Saya tidak mengerti”: Dwight Yorke kecam Michael Carrick atas perlakuannya terhadap bintang Manchester United senilai £74 juta, Benjamin Sesko
Yorke pertanyakan keputusan manajer
Yorke menyuarakan kekhawatirannya atas cara Carrick menangani Sesko. Rekrutan senilai £74 juta dari RB Leipzig itu kesulitan mendapat tempat sebagai starter reguler di bawah manajer saat ini.
United mengawali musim baru Premier League dengan buruk. Mereka hanya memenangi satu dari enam pertandingan domestik pertama. Kekecewaan terbaru mereka datang saat ditahan imbang Tottenham yang bermain dengan sepuluh pemain pada akhir pekan di Old Trafford. Bryan Mbeumo membawa United unggul, tetapi Dominic Solanke mencetak gol penyeimbang bagi tim tamu pada masa tambahan waktu.
- Getty
Menuntut posisi sebagai starter
Sesko saat ini berjuang mengatasi sindrom nyeri tulang kering yang tak kunjung sembuh dan pada akhirnya mungkin memerlukan operasi. Namun, Yorke menegaskan bahwa pemain berusia 23 tahun itu harus menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan di posisi penyerang setelah pulih sepenuhnya.
“Jika melihat para pemain di lini depan, bagi saya pertanyaan besar terkait Carrick adalah mengapa Sesko tidak bermain,” kata Yorke kepada talkSPORT. “Saya tahu dia sekarang cedera, tetapi dia harus dimainkan sebagai penyerang nomor sembilan. Anda harus percaya kepada pemain muda itu, dia punya semua atribut yang dibutuhkan.”
Memimpin dari garis depan
Manchester United sepanjang sejarahnya mengandalkan pemain-pemain menyerang yang dominan untuk memenangi pertandingan. Yorke menilai skema taktik saat ini gagal memaksimalkan keunggulan fisik dan naluri menyerang Sesko.
"Manchester United selalu memiliki pemain-pemain berbakat di lini serang dan kami cenderung memenangi pertandingan lewat lini depan," tambahnya. "Ya, para pemain bertahan juga menjalankan peran mereka, dan ada sejumlah bek hebat di masa lalu."
- Getty Images Sport
Ujian berat di Eropa menanti
Belum jelas apakah Sesko akan cukup bugar untuk tampil dalam laga krusial United berikutnya. Skuad Carrick akan menghadapi lawatan berat ke ibu kota Spanyol untuk melawan Atletico Madrid di kompetisi Eropa besok malam.
Tim medis akan memantau secara ketat masalah pada tulang kering sang penyerang menjelang pertandingan yang sangat dinantikan itu. Keputusan mengenai kemungkinan operasi tampaknya akan bergantung pada perkembangan pemulihannya dalam beberapa pekan mendatang.
Sementara itu, Carrick harus menemukan cara untuk membangkitkan timnya yang tengah kesulitan. Hasil positif di Spanyol sangat dibutuhkan untuk meredakan suasana muram yang kian menyelimuti klub.
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