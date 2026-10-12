“Saya tidak mengerti”: Dwight Yorke kecam Michael Carrick atas perlakuannya terhadap bintang Manchester United senilai £74 juta, Benjamin Sesko

Yorke menyuarakan kekhawatirannya atas cara Carrick menangani Sesko. Rekrutan senilai £74 juta dari RB Leipzig itu kesulitan mendapat tempat sebagai starter reguler di bawah manajer saat ini.

United mengawali musim baru Premier League dengan buruk. Mereka hanya memenangi satu dari enam pertandingan domestik pertama. Kekecewaan terbaru mereka datang saat ditahan imbang Tottenham yang bermain dengan sepuluh pemain pada akhir pekan di Old Trafford. Bryan Mbeumo membawa United unggul, tetapi Dominic Solanke mencetak gol penyeimbang bagi tim tamu pada masa tambahan waktu.