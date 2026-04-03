"Saya tidak mengalami cedera baru!" - Kiper Liverpool Alisson angkat bicara di tengah spekulasi bahwa ia mungkin absen di Piala Dunia bersama Brasil
Slot memastikan Alisson akan absen dalam laga melawan PSG
Slot telah memberikan pukulan telak bagi harapan Liverpool meraih trofi dengan mengonfirmasi bahwa Alisson tidak akan bisa bermain pada laga perempat final Piala FA hari Sabtu melawan Manchester City serta kedua leg babak perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Kiper internasional Brasil tersebut, yang telah menghadapi berbagai masalah kebugaran musim ini, harus menghentikan proses pemulihannya setelah mengalami cedera saat kemenangan di babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray.
Berbicara kepada wartawan menjelang perjalanan ke Etihad, Slot memberikan perkiraan waktu yang suram untuk kembalinya kiper utamanya ke lapangan. "Dia juga tidak akan ikut serta dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain," kata Slot kepada wartawan. "Dia akan absen sedikit lebih lama. Menjelang akhir musim, kami berharap dia sudah fit kembali."
Alisson menanggapi kekhawatiran terkait Piala Dunia
Terlepas dari pernyataan hati-hati sang manajer, Alisson menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa ia mengalami kambuhnya cedera lama yang berpotensi membuatnya absen dari Piala Dunia bersama Brasil. Kiper tersebut menggunakan media sosial untuk meyakinkan para penggemar bahwa ketidakhadirannya saat ini hanyalah kelanjutan dari program rehabilitasi yang sedang dijalaninya, bukan masalah medis mendesak baru yang dapat mengancam rencananya di musim panas nanti.
"Saya tidak mengalami cedera baru!" tegas Alisson, menanggapi spekulasi yang semakin berkembang seputar kondisi kebugarannya dan absennya belakangan ini. Kiper asal Brasil itu mengklarifikasi statusnya saat ini, dengan menyatakan: "Saya sedang dalam fase perawatan, dan rencananya saya akan kembali dalam kondisi prima untuk bermain pada akhir April!"
Jadwal kembalinya Alisson dan dampaknya terhadap musim ini
Menurut James Pearce dari The Athletic, Alisson diperkirakan akan kembali dalam kondisi prima pada akhir April. Jadwal pemulihan ini mengindikasikan bahwa kiper asal Brasil tersebut akan siap bermain dalam empat laga terakhir Liverpool di Liga Premier, yang mencakup pertandingan-pertandingan krusial melawan Manchester United, Chelsea, dan Aston Villa.
Selain itu, jadwal pemulihan ini sejalan dengan jadwal semifinal Liga Champions yang krusial pada 28/29 April dan 5/6 Mei, yang memberikan dorongan besar bagi The Reds saat mereka memasuki fase penentuan musim ini.
Rintangan Liga Champions dan Piala FA
Liverpool saat ini berada di peringkat kelima Liga Premier dan harus berjuang keras untuk memastikan finis di empat besar, sehingga prestasi mereka di ajang piala menjadi lebih penting dari sebelumnya. The Reds bertekad mencapai semifinal Piala FA untuk pertama kalinya sejak 2022, saat mereka berhasil menjuarai turnamen tersebut, namun mereka harus terlebih dahulu melewati babak perempat final yang sulit di Etihad. Dengan Giorgi Mamardashvili yang akan menjadi pengganti, tekanan akan ada pada kiper asal Georgia ini untuk meniru kemampuan Alisson dalam menahan tembakan-tembakan berbahaya.
Di kancah Eropa, tantangan yang dihadapi bahkan lebih besar dengan pertandingan ulang melawan juara bertahan PSG. Setelah mengalami kekecewaan akibat adu penalti melawan tim Prancis tersebut tahun lalu, Liverpool bertekad untuk membalas dendam.