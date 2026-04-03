"Saya tidak mengalami cedera baru!" - Kiper Liverpool Alisson angkat bicara di tengah spekulasi bahwa ia mungkin absen di Piala Dunia bersama Brasil

Slot telah memberikan pukulan telak bagi harapan Liverpool meraih trofi dengan mengonfirmasi bahwa Alisson tidak akan bisa bermain pada laga perempat final Piala FA hari Sabtu melawan Manchester City serta kedua leg babak perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Kiper internasional Brasil tersebut, yang telah menghadapi berbagai masalah kebugaran musim ini, harus menghentikan proses pemulihannya setelah mengalami cedera saat kemenangan di babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray.

Berbicara kepada wartawan menjelang perjalanan ke Etihad, Slot memberikan perkiraan waktu yang suram untuk kembalinya kiper utamanya ke lapangan. "Dia juga tidak akan ikut serta dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain," kata Slot kepada wartawan. "Dia akan absen sedikit lebih lama. Menjelang akhir musim, kami berharap dia sudah fit kembali."