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'Saya tidak menduga Mourinho akan seperti ini' - Federico Valverde buka suara soal kehidupan di bawah bos baru Real Madrid
Kesan pertama Mourinho yang mengejutkan
Madrid mempertahankan momentum impresif mereka selama tur pramusim, memperpanjang laju tak terkalahkan menjadi empat pertandingan setelah kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Ferencvaros di Budapest. Meski pertandingan itu menjadi ajang untuk membangun kebugaran, laga tersebut juga menyoroti pengaruh Mourinho yang kian besar, setelah kembali ke Santiago Bernabeu untuk periode keduanya sebagai pelatih.
Valverde berbicara terus terang soal suasana di ruang ganti sejak kedatangan Mourinho, dengan mencatat bahwa reputasi sang manajer yang dikenal sulit dihadapi diimbangi oleh sentuhan personal yang cukup mengejutkan. Gelandang itu mengungkapkan bahwa ia terkesan dengan cara pelatih veteran tersebut kembali menyatu dengan budaya klub. "Saya tidak menyangka Mourinho akan seperti ini, dalam beberapa hari yang saya habiskan bersamanya. Sangat mudah didekati. Pada akhirnya, dia adalah sosok yang hadir dengan kepribadiannya sendiri," kata Valverde.
- Getty Images Sport
"Kadang-kadang dia keras"
Kembalinya Mourinho bukannya tanpa tantangan, karena ia menjalani pramusim di mana ia harus menyeimbangkan penerapan taktik dengan tingkat kebugaran yang berbeda-beda. Perubahan taktik di bawah Mourinho juga masih dalam proses. Tim saat ini sedang membangun struktur pertahanan yang lebih kaku sambil mempertahankan flair yang secara tradisional diharapkan di Bernabeu.
Valverde mencatat bahwa fase pramusim saat ini krusial untuk menanamkan "ide-ide" tersebut sebelum skuad kembali lengkap. "Terkadang dia keras, tetapi saya pikir itulah cara Anda bisa berkembang. Saya suka cara dia memperlakukan kami, cara dia memperlakukan saya," ujarnya.
"Kami berusaha melakukan apa yang diinginkan pelatih, untuk menerapkan ide-idenya. Kami kehilangan banyak pemain, tetapi kami membaik sedikit demi sedikit."
Kedatangan Bernardo Silva yang 'ajaib'
Meski pergantian pelatih mendominasi pemberitaan, kedatangan Bernardo Silva dari Manchester City juga menyuntikkan antusiasme baru ke kubu Madrid. Playmaker asal Portugal itu menjalani debutnya melawan Ferencvaros, dan Valverde pun cepat memuji dampak yang sudah diberikan rekan setim barunya itu kepada skuad.
"Bernardo adalah pemain yang magis, dan sangat lucu serta menghibur. Spektakuler. Sejujurnya, saya benar-benar sangat menikmati kehadirannya. Dia adalah pemain yang magis setiap hari. Dia benar-benar sosok yang spektakuler, luar biasa, yang telah beradaptasi dengan sangat baik dengan seluruh tim. Dia adalah pemain fantastis yang selalu saya kagumi, baik sebagai lawan maupun sebagai pemain. Memilikinya bersama kami hari ini adalah kebahagiaan besar," tambahnya.
- Getty Images Sport
Beban ban kapten
Menjalani peran sebagai kapten utama merupakan momen besar bagi Valverde, yang sejak lama dipandang sebagai penerus spiritual para gelandang legendaris klub. Pemain Uruguay itu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menginternalisasi nilai-nilai Madrid, dan dia merasa sangat siap memimpin grup pada masa transisi ini.
"Ya, tentu saja. Saya sudah bertahun-tahun berperan seperti kapten ketiga atau kedua. Dan ya, itu adalah peran yang saya nikmati, peran yang membuat saya merasa sangat terhormat dan bangga. Saya belajar banyak hal, dan saya berusaha menampilkan citra terbaik saya di ruang ganti dan di lapangan, agar semua rekan setim saya merasa nyaman," jelasnya.
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