Madrid mempertahankan momentum impresif mereka selama tur pramusim, memperpanjang laju tak terkalahkan menjadi empat pertandingan setelah kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Ferencvaros di Budapest. Meski pertandingan itu menjadi ajang untuk membangun kebugaran, laga tersebut juga menyoroti pengaruh Mourinho yang kian besar, setelah kembali ke Santiago Bernabeu untuk periode keduanya sebagai pelatih.

Valverde berbicara terus terang soal suasana di ruang ganti sejak kedatangan Mourinho, dengan mencatat bahwa reputasi sang manajer yang dikenal sulit dihadapi diimbangi oleh sentuhan personal yang cukup mengejutkan. Gelandang itu mengungkapkan bahwa ia terkesan dengan cara pelatih veteran tersebut kembali menyatu dengan budaya klub. "Saya tidak menyangka Mourinho akan seperti ini, dalam beberapa hari yang saya habiskan bersamanya. Sangat mudah didekati. Pada akhirnya, dia adalah sosok yang hadir dengan kepribadiannya sendiri," kata Valverde.