Barcelona mempertahankan laju sempurna mereka di kompetisi domestik dengan kemenangan menghibur 4-2 atas Levante di Estadi Ciutat de València, tempat sebuah keputusan penalti yang mengejutkan menarik perhatian luas.

Setelah Xavi Espart membuka skor pada menit kelima dan Yamal menggandakan keunggulan, tim asal Catalan itu mendapat penalti pada awal babak kedua. Banyak yang memperkirakan Raphinha akan mengambil tanggung jawab, tetapi Yamal justru maju dan menuntaskannya dengan tenang. Pergantian tak terduga dari titik 12 pas itu langsung memicu diskusi sengit di kalangan suporter dan reporter yang hadir.