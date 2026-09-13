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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

'Saya tidak memutuskan' - Hansi Flick ungkap siapa yang memilih eksekutor penalti Barcelona saat Lamine Yamal bersinar melawan Levante

H. Flick
Barcelona
L. Yamal
Raphinha
Levante vs Barcelona
Levante
LaLiga

Pelatih Barcelona Hansi Flick mengungkap proses internal di balik keputusan Lamine Yamal mengambil tugas penalti di depan Raphinha dalam kemenangan dramatis 4-2 atas Levante pada Minggu. Yamal mencetak gol dari titik putih untuk menyamai rekor impresif abad ke-21 yang dibuat Lionel Messi, sehingga Flick menjelaskan hierarki penendang penalti di dalam skuad.

  • Pilihan eksekutor penalti yang tak terduga

    Barcelona mempertahankan laju sempurna mereka di kompetisi domestik dengan kemenangan menghibur 4-2 atas Levante di Estadi Ciutat de València, tempat sebuah keputusan penalti yang mengejutkan menarik perhatian luas.

    Setelah Xavi Espart membuka skor pada menit kelima dan Yamal menggandakan keunggulan, tim asal Catalan itu mendapat penalti pada awal babak kedua. Banyak yang memperkirakan Raphinha akan mengambil tanggung jawab, tetapi Yamal justru maju dan menuntaskannya dengan tenang. Pergantian tak terduga dari titik 12 pas itu langsung memicu diskusi sengit di kalangan suporter dan reporter yang hadir.

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    Flick menjelaskan urutan algojo penalti

    Berbicara dalam konferensi pers usai laga, Flick diminta menjelaskan hierarki yang tepat terkait penalti di klub. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangannya, dengan menjelaskan proses kolektif yang mengatur momen seperti itu di lapangan. Flick mengatakan: "Saya tidak memutuskan siapa yang mengambil penalti; staf yang memutuskan. Siapa pun yang merasa siap untuk mengambilnya, dia yang melakukannya." Pemberdayaan kolektif ini menyoroti kepercayaan timbal balik yang dibangun antara tim teknis dan para pemain dalam situasi pertandingan bertekanan tinggi.

  • Menyamai rekor bersejarah Messi

    Penalti yang sukses itu menandai tonggak monumental bagi Yamal, yang menuntaskan dwigol ketiganya secara beruntun di La Liga. Dengan demikian, ia menjadi baru pemain Barcelona kedua pada abad ke-21 yang membukukan tiga dwigol dalam lima pertandingan pembuka liga dalam satu musim, menyamai pencapaian legendaris yang diraih Messi pada musim 2012/13.

    Yamal kini mengoleksi enam gol di kompetisi domestik musim ini, berbagi posisi teratas dalam daftar pencetak gol bersama Raphinha, Kylian Mbappe, dan Sergio Camello, sembari membantu Barcelona mencapai 20 gol liga hanya dalam lima pertandingan.

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  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Apa selanjutnya untuk Barcelona?

    Setelah mampu meredam perlawanan balik di akhir laga sebelum Karim Adeyemi memastikan kemenangan pada masa injury time, Barcelona tetap bertengger di puncak klasemen dengan 15 poin dari lima pertandingan. Tim asuhan Flick akan berusaha mempertahankan momentum sempurna mereka di kompetisi domestik saat menjamu Racing pada Rabu malam, sebelum bertandang untuk laga berat melawan Sevilla pada Sabtu.

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