Getty Images Sport
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'Saya tidak memutuskan' - Hansi Flick ungkap siapa yang memilih eksekutor penalti Barcelona saat Lamine Yamal bersinar melawan Levante
Pilihan eksekutor penalti yang tak terduga
Barcelona mempertahankan laju sempurna mereka di kompetisi domestik dengan kemenangan menghibur 4-2 atas Levante di Estadi Ciutat de València, tempat sebuah keputusan penalti yang mengejutkan menarik perhatian luas.
Setelah Xavi Espart membuka skor pada menit kelima dan Yamal menggandakan keunggulan, tim asal Catalan itu mendapat penalti pada awal babak kedua. Banyak yang memperkirakan Raphinha akan mengambil tanggung jawab, tetapi Yamal justru maju dan menuntaskannya dengan tenang. Pergantian tak terduga dari titik 12 pas itu langsung memicu diskusi sengit di kalangan suporter dan reporter yang hadir.
- AFP
Flick menjelaskan urutan algojo penalti
Berbicara dalam konferensi pers usai laga, Flick diminta menjelaskan hierarki yang tepat terkait penalti di klub. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangannya, dengan menjelaskan proses kolektif yang mengatur momen seperti itu di lapangan. Flick mengatakan: "Saya tidak memutuskan siapa yang mengambil penalti; staf yang memutuskan. Siapa pun yang merasa siap untuk mengambilnya, dia yang melakukannya." Pemberdayaan kolektif ini menyoroti kepercayaan timbal balik yang dibangun antara tim teknis dan para pemain dalam situasi pertandingan bertekanan tinggi.
Menyamai rekor bersejarah Messi
Penalti yang sukses itu menandai tonggak monumental bagi Yamal, yang menuntaskan dwigol ketiganya secara beruntun di La Liga. Dengan demikian, ia menjadi baru pemain Barcelona kedua pada abad ke-21 yang membukukan tiga dwigol dalam lima pertandingan pembuka liga dalam satu musim, menyamai pencapaian legendaris yang diraih Messi pada musim 2012/13.
Yamal kini mengoleksi enam gol di kompetisi domestik musim ini, berbagi posisi teratas dalam daftar pencetak gol bersama Raphinha, Kylian Mbappe, dan Sergio Camello, sembari membantu Barcelona mencapai 20 gol liga hanya dalam lima pertandingan.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Barcelona?
Setelah mampu meredam perlawanan balik di akhir laga sebelum Karim Adeyemi memastikan kemenangan pada masa injury time, Barcelona tetap bertengger di puncak klasemen dengan 15 poin dari lima pertandingan. Tim asuhan Flick akan berusaha mempertahankan momentum sempurna mereka di kompetisi domestik saat menjamu Racing pada Rabu malam, sebelum bertandang untuk laga berat melawan Sevilla pada Sabtu.
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