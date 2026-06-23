"Saya tidak memperhatikan apa yang dilakukan Lionel Messi" - Kylian Mbappé meredam "heboh" seputar gol di Piala Dunia dengan kapten Argentina setelah kembali mencetak dua gol untuk Prancis

Mbappe melanjutkan performa mencetak golnya yang luar biasa di Piala Dunia dengan mencetak dua gol dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak. Kemenangan ini memastikan tim asuhan Didier Deschamps lolos ke babak gugur dengan rekor sempurna dari dua pertandingan pembuka mereka. Pertandingan tersebut terganggu oleh badai petir hebat di Philadelphia, yang menyebabkan pertandingan tertunda selama lebih dari dua jam.

Meskipun terjadi gangguan yang cukup lama, Les Bleus tetap menguasai permainan setelah pertandingan dilanjutkan dan mengamankan kemenangan dengan satu gol tambahan dari Ousmane Dembele. Dua gol Mbappe ini membuat total golnya di Piala Dunia menjadi 16 sepanjang kariernya. Kapten Prancis ini kini menyamai rekor Miroslav Klose dan mengungguli legenda Brasil, Ronaldo, dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.