Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Saya tidak memperhatikan apa yang dilakukan Lionel Messi" - Kylian Mbappé meredam "heboh" seputar gol di Piala Dunia dengan kapten Argentina setelah kembali mencetak dua gol untuk Prancis
Prancis memastikan tempat di babak gugur berkat gol Mbappé yang kembali mencetak gol
Mbappe melanjutkan performa mencetak golnya yang luar biasa di Piala Dunia dengan mencetak dua gol dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak. Kemenangan ini memastikan tim asuhan Didier Deschamps lolos ke babak gugur dengan rekor sempurna dari dua pertandingan pembuka mereka. Pertandingan tersebut terganggu oleh badai petir hebat di Philadelphia, yang menyebabkan pertandingan tertunda selama lebih dari dua jam.
Meskipun terjadi gangguan yang cukup lama, Les Bleus tetap menguasai permainan setelah pertandingan dilanjutkan dan mengamankan kemenangan dengan satu gol tambahan dari Ousmane Dembele. Dua gol Mbappe ini membuat total golnya di Piala Dunia menjadi 16 sepanjang kariernya. Kapten Prancis ini kini menyamai rekor Miroslav Klose dan mengungguli legenda Brasil, Ronaldo, dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.
- getty
Mbappe fokus pada Prancis, bukan Messi
Di tengah sorotan yang tertuju pada persaingan antara Mbappé dan Messi dalam daftar pencetak gol Piala Dunia, penyerang Prancis itu membantah spekulasi mengenai adanya persaingan pribadi dengan mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain.
"Tidak ada drama [dengan Messi]," kata Mbappe, seperti dikutip ESPN. "Leo juga sudah mencetak gol, dia selalu mencetak gol, dan dia akan terus mencetak gol. Saya tidak memperhatikan apa yang dia lakukan, kalau tidak, saya harus berusaha lebih keras. Saya hanya fokus pada tim saya. Saat Anda mencetak gol, Anda semakin mendekati level ini, tapi saya ulangi: bagi saya, yang lebih penting adalah melihat perkembangan tim kami."
Rekor-rekor terus terpecahkan oleh kapten timnas Prancis
Gol-gol terbaru Mbappé tercipta pada penampilannya yang ke-100 bersama Prancis dan kini ia hanya tertinggal dua gol dari rekor Messi yang telah mencetak 18 gol di Piala Dunia. Kenaikan pesatnya telah mengukuhkan posisinya di antara para pencetak gol terbaik dalam kompetisi tersebut. Deschamps yakin bintang Real Madrid ini akan memecahkan lebih banyak rekor.
"Rekor memang dibuat untuk dipecahkan," kata Deschamps kepada para wartawan. "Dia telah mencapai 100 penampilan, dan dia akan terus mencetak banyak gol. Lalu, ada Messi, [Cristiano] Ronaldo. Saya tidak yakin Kylian akan bermain hingga usia yang sama, tetapi dia akan selalu mencetak banyak gol selama masih berada di lapangan. Dia memiliki kemampuan untuk menaikkan rekor itu lebih tinggi lagi."
- Getty Images
Prancis menargetkan melaju lebih jauh di Piala Dunia
Setelah memastikan lolos dan mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan, Prancis kini dapat fokus mempertahankan momentum menjelang babak gugur. Performa Mbappé tetap menjadi kunci utama ambisi mereka dalam mengejar gelar juara Piala Dunia lagi. Pada pertandingan terakhir fase grup, Les Bleus akan menghadapi Norwegia di Boston Stadium pada hari Jumat, yang akan mempertemukan dua penyerang terbaik dunia, Mbappé dan Erling Haaland.