Jan Huebner
Diterjemahkan oleh
'Saya tidak meminta dia!' - Jose Mourinho ungkap kebenaran di balik perekrutan termahal Real Madrid, Yan Diomande
Mourinho meluruskan situasi
Mourinho buka suara soal kedatangan Diomande senilai €140 juta, dengan mengakui bahwa ia tidak secara khusus meminta rekrutan pemecah rekor terbaru klub itu. Berbicara kepada El Chiringuito, "Special One" menjelaskan pendekatannya terhadap bursa transfer setelah kembali ke ibu kota Spanyol, dengan menegaskan bahwa ia tidak datang dengan daftar tuntutan untuk dewan klub.
Saat ditanya apakah ia menjadi sosok utama di balik kepindahan itu, Mourinho menjawab tegas: "Tidak, saya tidak meminta siapa pun. Saya datang tanpa menuntut satu pemain pun, setelah melihat dengan saksama skuad yang ada dan mengetahui persis apa yang saya ingin terjadi.
"Saya tahu apa yang sedang terjadi [di klub] dan apa yang tidak. Saya ingin datang dengan mengetahui banyak hal, tetapi bertindak seolah-olah saya tidak tahu apa-apa. Saya tahu apa yang saya inginkan, tetapi saya ingin mendengar apa yang dipikirkan klub. Dan kami benar-benar berada di frekuensi yang sama. Kami selalu bergerak ke arah itu; tanpa saya menuntut apa pun, semuanya berjalan dengan sendirinya secara alami."
- Laci Perenyi
Profil seorang Galactico
Meski tidak secara eksplisit meminta perekrutan tersebut, Mourinho cepat memuji atribut yang dibawa Diomande. Manajer asal Portugal itu terkenal dengan disiplin taktisnya dan apresiasinya terhadap pemain sayap serbabisa, dan ia percaya remaja itu sangat cocok dengan profil tersebut. Ia menyoroti sulitnya menemukan pemain dengan perpaduan spesifik antara kecepatan, agresivitas, dan fleksibilitas taktis seperti itu di pasar saat ini, terutama pada usia semuda itu.
"Menemukan pemain sayap [seperti Diomande] yang cepat, agresif, dan bisa bermain di kedua sisi bukan hal mudah, itu sangat sulit," tambah Mourinho. "Ditambah lagi fakta bahwa dia masih muda, punya ruang untuk berkembang, dan memiliki banyak tahun di depannya di Real Madrid... ketika kesempatan itu muncul, saya tidak ingin terlibat dalam soal apakah dia berharga 120, 80, 40, atau 20 [juta]. Saya menganalisis profil pemain itu dan apa yang bisa ia bawa ke tim saya, dan atas dasar itu, saya berkata: 'Ya, saya menginginkannya.' Apakah itu 120 atau 80... itu di luar kendali saya."
Silsilah Bundesliga dan kebangkitan di level internasional
Diomande tiba di ibu kota Spanyol dengan reputasi yang tengah menanjak setelah menjalani kampanye gemilang di Jerman. Pada musim 2025-26, pemain 19 tahun itu menjadi sensasi bagi RB Leipzig, membuktikan bahwa ia mampu menghadapi kerasnya persaingan di salah satu dari lima liga top Eropa. Catatan statistiknya tergolong elite untuk pemain seusianya, menunjukkan ketajaman luar biasa di depan gawang sekaligus berperan sebagai pusat kreativitas utama bagi rekan-rekannya di kompetisi domestik maupun piala.
Sang winger mencatatkan 12 gol dan delapan assist dalam 33 penampilan di Bundesliga, sebelum akhirnya dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Bundesliga musim ini. Dampaknya juga tidak terbatas di level klub, karena ia beradaptasi dengan mulus di tim senior Pantai Gading. Penampilannya membuat ia mendapat tempat di Piala Dunia 2026, tempat ia kembali meningkatkan nilainya dengan menyumbang satu assist di panggung dunia, menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menarik dalam sepakbola dunia.
- Getty
Bersiap untuk kembalinya La Liga
Saat Real Madrid bersiap menghadapi Espanyol pada laga pembuka La Liga mereka, semua mata akan tertuju pada bagaimana Mourinho mengintegrasikan bintang barunya. Tekanan sebagai pemain rekrutan termahal di Bernabeu sudah melegenda, tetapi sang manajer tampak yakin bahwa kemampuan teknis sang pemain akan lebih berpengaruh daripada hiruk-pikuk yang mengiringi banderol harganya. Saat musim baru dimulai, pemain internasional Pantai Gading itu akan diberi tugas untuk membuktikan bahwa investasi besar klub itu memang layak di bawah sorotan terang ibu kota.
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