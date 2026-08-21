Mourinho buka suara soal kedatangan Diomande senilai €140 juta, dengan mengakui bahwa ia tidak secara khusus meminta rekrutan pemecah rekor terbaru klub itu. Berbicara kepada El Chiringuito, "Special One" menjelaskan pendekatannya terhadap bursa transfer setelah kembali ke ibu kota Spanyol, dengan menegaskan bahwa ia tidak datang dengan daftar tuntutan untuk dewan klub.

Saat ditanya apakah ia menjadi sosok utama di balik kepindahan itu, Mourinho menjawab tegas: "Tidak, saya tidak meminta siapa pun. Saya datang tanpa menuntut satu pemain pun, setelah melihat dengan saksama skuad yang ada dan mengetahui persis apa yang saya ingin terjadi.

"Saya tahu apa yang sedang terjadi [di klub] dan apa yang tidak. Saya ingin datang dengan mengetahui banyak hal, tetapi bertindak seolah-olah saya tidak tahu apa-apa. Saya tahu apa yang saya inginkan, tetapi saya ingin mendengar apa yang dipikirkan klub. Dan kami benar-benar berada di frekuensi yang sama. Kami selalu bergerak ke arah itu; tanpa saya menuntut apa pun, semuanya berjalan dengan sendirinya secara alami."