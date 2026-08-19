"Saya sudah berbicara dengannya dua kali, dan Real Madrid memberinya tawaran yang sangat bagus," kata Mourinho kepada El Chiringuito. "Rodri sempat ragu, dia bimbang, dan keraguan Rodri menimbulkan keraguan pada diri saya," ujar Mourinho.
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"Saya tidak membutuhkan Rodri": Begini pandangan pelatih Real Madrid Jose Mourinho soal penolakan sang juara dunia
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Jadi, apakah pada akhirnya Real memang tidak lagi menginginkan Rodri? Kemungkinan besar tidak, tetapi Mourinho tampaknya bisa memahami sang pemain. "Dia adalah pemain yang luar biasa dan sangat respek kepada kami, saya tidak punya hal negatif untuk dikatakan, tetapi Real Madrid memiliki dimensi seperti itu sehingga mereka tidak bisa memiliki pemain yang masih mempertanyakan banyak hal," kata sang pelatih.
Jika Real menelepon, maka reaksinya seharusnya lebih seperti ini: "Kapan saya harus datang?" Meski begitu, Mourinho tidak melontarkan kata-kata buruk tentang Rodri: "Dia sangat respek kepada kami. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Tidak terlalu banyak, tentu saja, tetapi saya mendoakan yang terbaik untuknya."
Apakah Real Madrid kini masih akan menambah kekuatan di lini tengah?
Setelah berakhirnya era Toni Kroos dan Luka Modric, banyak yang melihat Rodri sebagai pengganti ideal untuk menentukan tempo di lini tengah Real. Namun, Mourinho menepis klaim bahwa skuadnya akan menderita karena adanya celah fungsional di lini tengah. Pelatih asal Portugal itu sangat percaya pada perkembangan para pemain dan menaruh kepercayaan pada talenta yang saat ini tersedia untuknya.
"Saya tidak membutuhkan Rodri," jelas Mourinho. "Kami tidak kekurangan pemain. Saya tidak mengatakan bahwa tidak akan ada rekrutan baru lagi, karena bursa masih terbuka, tetapi jika Anda bertanya langsung kepada saya apakah ini sudah selesai bagi saya - ya. Ini sudah selesai. Saya sangat menyukai skuad ini."
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