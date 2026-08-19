Jadi, apakah pada akhirnya Real memang tidak lagi menginginkan Rodri? Kemungkinan besar tidak, tetapi Mourinho tampaknya bisa memahami sang pemain. "Dia adalah pemain yang luar biasa dan sangat respek kepada kami, saya tidak punya hal negatif untuk dikatakan, tetapi Real Madrid memiliki dimensi seperti itu sehingga mereka tidak bisa memiliki pemain yang masih mempertanyakan banyak hal," kata sang pelatih.

Jika Real menelepon, maka reaksinya seharusnya lebih seperti ini: "Kapan saya harus datang?" Meski begitu, Mourinho tidak melontarkan kata-kata buruk tentang Rodri: "Dia sangat respek kepada kami. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Tidak terlalu banyak, tentu saja, tetapi saya mendoakan yang terbaik untuknya."