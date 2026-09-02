Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Saya tidak memahaminya' - Dani Olmo bereaksi atas gagalnya kepindahan Julian Alvarez ke Barcelona
Olmo mempertanyakan sikap Atletico Madrid
Olmo kembali ke kampung halamannya di Terrassa pekan ini untuk merayakan keberhasilan terbaru Spanyol menjuarai Piala Dunia, tetapi pembicaraan dengan cepat beralih ke aktivitas transfer musim panas klub. Pemain berusia 28 tahun itu secara khusus ditanya tentang Alvarez, mantan penyerang Manchester City yang santer dikaitkan dengan Catalonia sebelum Atletico Madrid memblokir kepindahan tersebut dengan tegas, menolak tawaran lebih dari €100 juta dan menolak bernegosiasi dengan rival domestik meski sang pemain ingin bergabung dengan Barca.
Berbicara kepada media dalam kepulangannya itu, Olmo tidak menyembunyikan keterkejutannya atas cara situasi tersebut ditangani para pengambil keputusan di Metropolitano. Ketika ditanya apakah ia memahami sikap kaku Atletico terkait negosiasi itu, Olmo menjawab: "Memahami, saya tidak memahaminya. Pada akhirnya, kita semua punya mimpi. Saya pikir Julian juga jelas dalam hal itu. Dia berjuang untuk mimpinya, tetapi pada akhirnya ada juga situasi eksternal lain yang tidak bisa dikendalikan seseorang. Dalam hal itu, itulah salah satunya, itu tak perlu dikatakan lagi. Tapi hidup terus berjalan. Ini tidak berhenti."
- AFP
Membangun untuk masa depan tanpa Alvarez
Meski kegagalan merekrut striker Argentina itu menjadi pukulan bagi perencanaan jangka panjang Barcelona, Olmo tetap yakin skuad Hansi Flick memiliki kedalaman yang cukup untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar utama. Barcelona sudah berinvestasi besar pada bursa transfer kali ini, dengan mendatangkan pemain seperti Anthony Gordon, Rodri, dan Gabriel Jesus untuk memperkuat tim.
"Bagi kami secara pribadi, tahun yang sangat bagus menanti kami, tentu saja, dengan banyak persaingan, karena klub-klub lain juga memperkuat diri dengan sangat baik, tetapi saya pikir kami punya skuad yang sangat cukup untuk bersaing," jelas Olmo.
Ambisi di Liga Champions dan dominasi domestik
Menatap kampanye baru, mantan pemain RB Leipzig itu menargetkan untuk mempertahankan dominasi Barcelona di sepakbola Spanyol sekaligus akhirnya memberi dampak signifikan di panggung Eropa. Barcelona memulai musim domestik dengan sempurna, meraih tiga kemenangan dari tiga laga pembuka mereka di La Liga. Olmo tampil dalam ketiga pertandingan tersebut, meski ia masih mencari kontribusi gol pertamanya pada kampanye ini. Meski begitu, Liga Champions tetap menjadi hadiah utama bagi tim yang kesulitan di fase gugur dalam beberapa tahun terakhir.
"Ada tujuan-tujuan baru, untuk terus menang, untuk terus mempertahankan gelar La Liga, Copa, dan Supercopa," kata Olmo. Ia menegaskan bahwa target utama adalah "mengejar Liga Champions, karena kami punya skuad yang sangat kuat." Ia juga menyinggung rivalitas sengit dengan Real Madrid, dengan menyatakan: "Memang selalu seperti itu. Real Madrid adalah tim yang memperkuat diri dengan sangat baik, dengan pemain-pemain hebat. Dan begitu juga kami. Pada akhirnya, tujuan kami berdua adalah memenangi segalanya. Kami akan berjuang untuk apa yang kami miliki, seperti yang selalu kami lakukan. Kami telah menjalani dua tahun yang sangat sukses di level nasional dan sekarang kami juga ingin meraih kesuksesan di Eropa. Itulah tujuan kami."
- Getty Images Sport
Menghormati keputusan klub dan persatuan tim
Acara kepulangan itu juga memberi kesempatan kepada Olmo untuk menanggapi pembatalan rencana penghormatan di Spotify Camp Nou untuk para pemenang Piala Dunia klub tersebut. Barcelona memilih membatalkan upacara itu setelah penangkapan seorang anggota saat pertandingan di Elche, sebuah keputusan yang diterima para pemain tanpa keluhan.
'Pada akhirnya, klub memutuskan bahwa itu bukan waktu terbaik untuk melakukannya,' ujar sang playmaker. 'Kami sebagai pemain, pada akhirnya, menghormatinya. Kami tahu bahwa klub menghargai kami 100% atas Piala Dunia yang telah kami raih. Dipikirkan bahwa itu bukan situasi yang sempurna setelah semua yang terjadi. Pada akhirnya, itu patut dihormati, tidak masalah.'
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami