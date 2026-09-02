Olmo kembali ke kampung halamannya di Terrassa pekan ini untuk merayakan keberhasilan terbaru Spanyol menjuarai Piala Dunia, tetapi pembicaraan dengan cepat beralih ke aktivitas transfer musim panas klub. Pemain berusia 28 tahun itu secara khusus ditanya tentang Alvarez, mantan penyerang Manchester City yang santer dikaitkan dengan Catalonia sebelum Atletico Madrid memblokir kepindahan tersebut dengan tegas, menolak tawaran lebih dari €100 juta dan menolak bernegosiasi dengan rival domestik meski sang pemain ingin bergabung dengan Barca.

Berbicara kepada media dalam kepulangannya itu, Olmo tidak menyembunyikan keterkejutannya atas cara situasi tersebut ditangani para pengambil keputusan di Metropolitano. Ketika ditanya apakah ia memahami sikap kaku Atletico terkait negosiasi itu, Olmo menjawab: "Memahami, saya tidak memahaminya. Pada akhirnya, kita semua punya mimpi. Saya pikir Julian juga jelas dalam hal itu. Dia berjuang untuk mimpinya, tetapi pada akhirnya ada juga situasi eksternal lain yang tidak bisa dikendalikan seseorang. Dalam hal itu, itulah salah satunya, itu tak perlu dikatakan lagi. Tapi hidup terus berjalan. Ini tidak berhenti."