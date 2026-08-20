Di luar kekhawatiran di lini tengah, Keane menyoroti kerentanan yang masih tersisa di lini pertahanan United sebagai hambatan utama yang menghalangi perburuan gelar.

"Masalahnya ada di lini belakang, bek sayap dan dua bek tengah masih menjadi masalah besar," tambah Keane. "Tetapi di atas kertas, mereka [lini tengah] terlihat sebagai pemain-pemain yang sangat bagus. Namun, apakah ada lini tengah juara liga di sana? Mungkin tidak. Tidak, saya tidak melihatnya."

Menilai kedatangan Tielemans senilai £35 juta, Keane memuji klub karena menghindari gaji besar seperti dalam kesepakatan Casemiro pada masa lalu, tetapi menggambarkan pemain Belgia itu sebagai opsi yang terbatas.

"Tielemans adalah pilihan aman untuk United," kata Keane. "Dalam beberapa tahun terakhir, Casemiro adalah contoh yang bagus, pemain datang dengan biaya transfer besar, gaji besar. Tielemans mengenal Premier League, merupakan pemain internasional yang bagus, setelah pergi ke Old Trafford bersama Vila dan meraih sukses, dia akan baik-baik saja dengan ekspektasi. Tetapi apakah dia akan membawa United ke level paling atas? Tidak."