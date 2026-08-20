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'Saya tidak melihatnya' - Roy Keane dengan brutal mencoret peluang gelar Manchester United meski ada transfer besar
Keane meragukan kredensial juara United
Keane menegaskan bahwa langkah besar Manchester United untuk memperkuat skuad pada musim panas ini tidak akan cukup untuk mengubah mereka menjadi penantang gelar Premier League. Tim rekrutmen Manchester United sangat fokus memperkuat lini tengah mereka setelah kepergian Casemiro dan cedera lutut jangka panjang yang dialami Manuel Ugarte.
Manchester United sudah merekrut Santos dari Chelsea dengan nilai £48 juta dan mengaktifkan klausul rilis Tielemans senilai £35 juta di Aston Villa, sambil aktif mendekati transfer senilai £65 juta untuk bintang Brighton, Carlos Baleba.
- Getty
Mantan kapten mempertanyakan kualitas lini tengah
Berbicara di Stick to Football, Keane mempertanyakan apakah tambahan pemain baru itu memberi Manchester United kualitas yang cukup untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar tertinggi bersama Kobbie Mainoo, yang tampil impresif di bawah Carrick musim lalu. Mantan kapten legendaris itu mengakui bahwa United kini memiliki kedalaman lini tengah yang bagus, tetapi menegaskan skuad itu masih kurang untuk meraih hadiah utama.
Ketika ditanya apakah potensi kedatangan Baleba membuat United memiliki lini tengah yang bagus, Keane mengatakan: "Saya pikir itu cara yang bagus untuk menyebutnya, lini tengah yang bagus. Tetapi jika Anda berbicara soal menjuarai liga, saya pikir itu masih kurang. Masalah besar United masih akan ada di lini pertahanan. Lini tengah itu dan saat menyerang, ada ancaman gol besar di United, mereka sangat bagus tahun lalu dalam hal itu, terutama ketika Carrick mengambil alih, mereka benar-benar menjadi ancaman gol."
Kelemahan di lini pertahanan dan penilaian terhadap Tielemans
Di luar kekhawatiran di lini tengah, Keane menyoroti kerentanan yang masih tersisa di lini pertahanan United sebagai hambatan utama yang menghalangi perburuan gelar.
"Masalahnya ada di lini belakang, bek sayap dan dua bek tengah masih menjadi masalah besar," tambah Keane. "Tetapi di atas kertas, mereka [lini tengah] terlihat sebagai pemain-pemain yang sangat bagus. Namun, apakah ada lini tengah juara liga di sana? Mungkin tidak. Tidak, saya tidak melihatnya."
Menilai kedatangan Tielemans senilai £35 juta, Keane memuji klub karena menghindari gaji besar seperti dalam kesepakatan Casemiro pada masa lalu, tetapi menggambarkan pemain Belgia itu sebagai opsi yang terbatas.
"Tielemans adalah pilihan aman untuk United," kata Keane. "Dalam beberapa tahun terakhir, Casemiro adalah contoh yang bagus, pemain datang dengan biaya transfer besar, gaji besar. Tielemans mengenal Premier League, merupakan pemain internasional yang bagus, setelah pergi ke Old Trafford bersama Vila dan meraih sukses, dia akan baik-baik saja dengan ekspektasi. Tetapi apakah dia akan membawa United ke level paling atas? Tidak."
- Getty
Carrick berupaya menuntaskan transfer musim panas
United sebelumnya menginvestasikan hampir £200 juta untuk memperkuat lini serang mereka pada musim panas lalu dengan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko, yang menunjukkan banyak potensi di bawah Carrick. Menuntaskan akuisisi Baleba senilai £65 juta, yang sempat coba direkrut United setahun lalu, tetap menjadi langkah transfer paling mendesak bagi petinggi Old Trafford. Carrick kini harus mengintegrasikan rekrutan baru di lini tengahnya dan membenahi masalah di lini belakang jika United ingin membuktikan Keane salah dan melancarkan tantangan gelar liga yang sesungguhnya.
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