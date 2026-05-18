"Saya tidak melihat tim kita bisa menantang Bayern Munich" - Niko Kovac berisiko memicu kemarahan dewan direksi Borussia Dortmund dengan prediksinya yang suram untuk musim 2026-27
Pukulan keras bagi BVB
Dortmund sudah terbiasa menjadi penantang utama dominasi Bayern di sepak bola Jerman, namun manajer mereka saat ini tampaknya sudah menyerah bahkan sebelum musim depan dimulai. Kovac, yang sebelumnya pernah duduk di bangku cadangan Allianz Arena, memberikan penilaian yang tajam mengenai kondisi terkini di Bundesliga.
Dalam wawancara dengan WAZ, Kovac ditanya tentang kemampuan Dortmund untuk bersaing ketat dengan raksasa Bavaria tersebut selama musim 2026-27. Alih-alih memberikan seruan semangat yang biasanya diharapkan dari seorang manajer Dortmund, mantan kapten Kroasia ini memilih untuk bersikap sangat jujur, yang kemungkinan besar akan membuat frustrasi baik petinggi klub maupun Yellow Wall.
Komentar kontroversial Kovac soal gelar juara
Kovac tidak berusaha menyembunyikan keyakinannya bahwa Dortmund saat ini sedang berjuang untuk posisi kedua. Pelatih tersebut menyoroti perbedaan besar dalam daya beli dan kedalaman skuad yang dimiliki oleh mantan klubnya sebagai faktor penentu dalam perebutan gelar juara.
“Saya tahu semua orang mengharapkan lebih, lebih tinggi, lebih jauh, lebih cepat. Saya tidak melihat kami bisa menantang Bayern tahun depan. Saya bukan orang yang naif, tapi seorang realis, dan saya berusaha melihat segala sesuatunya secara proporsional. Bayern memiliki dana yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak bintang daripada kami,” kata Kovac.
Kesenjangan keuangan menjadi titik krusial
Komentar manajer Dortmund tersebut menyoroti rasa frustrasi yang semakin meningkat terkait kondisi ekonomi sepak bola Jerman. Meskipun BVB telah mengumpulkan 73 poin musim ini—musim terbaik kelima mereka dalam sejarah liga domestik—mereka masih jauh dari mampu mengejar Bayern yang tak terbendung. Penilaian Kovac bahwa kekuatan finansial dan strategi perekrutan pemain yang unggul membuat Bayern tak tersentuh menjadi peringatan keras bagi para penggemar di Signal Iduna Park bahwa penantian untuk meraih Meisterschale mungkin akan berlanjut.
Kovac menunjuk kedalaman bakat individu yang tersedia di Allianz Arena sebagai faktor utama pesimisme dirinya. Sementara Dortmund mengandalkan talenta-talenta baru seperti Serhou Guirassy dan Yan Couto untuk tetap kompetitif, kemampuan Bayern untuk secara konsisten menurunkan bintang-bintang kelas dunia menciptakan tingkat konsistensi yang menurut Kovac saat ini berada di luar jangkauan skuadnya.
Menghadapi dampak yang timbul di Dortmund
Pelatih berusia 54 tahun itu kini berada dalam posisi yang sulit. Meskipun ia mungkin menganggap dirinya sebagai seorang "realistis", banyak pihak di Signal Iduna Park yang mungkin memandang komentarnya sebagai bentuk menyerah yang tidak perlu. Dortmund telah bertahun-tahun berusaha menempatkan diri sebagai merek global yang mampu menggeser Bayern, dan fakta bahwa manajer mereka sendiri secara terbuka meremehkan peluang tersebut merupakan pukulan besar bagi citra publik klub. Masih harus dilihat bagaimana para pemain akan bereaksi dan apakah dewan direksi Dortmund akan merespons dengan memberikan dana kepada Kovac untuk memperkuat skuad.