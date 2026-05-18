"Saya tidak melihat tim kita bisa menantang Bayern Munich" - Niko Kovac berisiko memicu kemarahan dewan direksi Borussia Dortmund dengan prediksinya yang suram untuk musim 2026-27

Dortmund sudah terbiasa menjadi penantang utama dominasi Bayern di sepak bola Jerman, namun manajer mereka saat ini tampaknya sudah menyerah bahkan sebelum musim depan dimulai. Kovac, yang sebelumnya pernah duduk di bangku cadangan Allianz Arena, memberikan penilaian yang tajam mengenai kondisi terkini di Bundesliga.

Dalam wawancara dengan WAZ, Kovac ditanya tentang kemampuan Dortmund untuk bersaing ketat dengan raksasa Bavaria tersebut selama musim 2026-27. Alih-alih memberikan seruan semangat yang biasanya diharapkan dari seorang manajer Dortmund, mantan kapten Kroasia ini memilih untuk bersikap sangat jujur, yang kemungkinan besar akan membuat frustrasi baik petinggi klub maupun Yellow Wall.