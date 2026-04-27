"Saya tidak melihat mereka bisa mengalahkan Atletico Madrid" - Arsenal memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Liga Premier daripada Liga Champions, tegas Gary Neville
Keraguan seputar Liga Champions bagi The Gunners
Arsenal saat ini tengah berjuang di dua front untuk meraih gelar, memimpin perebutan gelar Liga Premier sambil mempersiapkan diri untuk laga semifinal Liga Champions yang sangat dinanti melawan Atletico Madrid. Namun, Neville tidak yakin bahwa tim asal London Utara itu memiliki rekam jejak yang cukup di kancah Eropa untuk melaju hingga akhir musim ini.
"Banyak dari para pemain ini tidak tahu cara memenangkan Liga Champions, tetapi mereka sudah sangat dekat dalam perebutan gelar dan mereka akan sangat bertekad untuk tidak gagal dalam hal itu," kata Neville dalam The Gary Neville Podcast. "Saya memang berpikir bahwa Mikel Arteta harus berjuang di setiap pertandingan dan tidak memprioritaskan satu di atas yang lain, tetapi dia tahu bahwa Liga Premier adalah kompetisi yang lebih mudah dimenangkan daripada Liga Champions saat ini."
Rintangan Atletico Madrid
The Gunners akan bertandang ke Spanyol pada Rabu untuk leg pertama semifinal mereka, namun Neville memperkirakan perjalanan Eropa mereka akan berakhir di tangan pasukan Diego Simeone. Meskipun Arsenal masih belum terkalahkan di kompetisi ini sejauh ini, sang pakar merasa bahwa dinamika turnamen sepak bola dan kualitas tim-tim yang tersisa pada akhirnya akan terlalu berat bagi skuad asuhan Arteta. Bayern Munich dan juara bertahan Paris Saint-Germain akan bertanding di semifinal lainnya.
"Saya pikir ada tim-tim yang lebih baik dari mereka di Liga Champions dan ini adalah kompetisi piala," jelas Neville. "Mereka masih memiliki tiga pertandingan tersisa dan hanya empat pertandingan tersisa di liga, jadi bisa dibilang mudah untuk memenangkan keduanya, tetapi saya tidak melihat mereka bisa melewati Atlético Madrid dan tim-tim lain di semifinal, namun saya melihat mereka memiliki peluang di liga."
Kesulitan dalam berbicara dengan lancar
Meskipun Arsenal kembali memuncaki klasemen Liga Premier pada Sabtu lalu berkat kemenangan 1-0 atas Newcastle, yang diwarnai gol spektakuler dari Eberechi Eze, penampilan mereka justru menimbulkan kekhawatiran. The Gunners tampil jauh dari performa terbaiknya di lini serang, dengan hanya mencatatkan empat tembakan ke gawang dan xG yang rendah, yakni 0,64, yang mengindikasikan bahwa tekanan dalam perebutan gelar juara mungkin membebani para pemain.
"Banyak hal yang mereka lakukan dalam pertandingan ini tidak bagus dari sudut pandang taktis," kata Neville. "Mereka sangat bagus dalam bertahan dan mereka benar-benar bekerja keras. Mereka benar-benar berlari kencang seperti orang gila untuk kembali ke formasi mereka, mereka bertahan dengan sangat baik dan kompak. Mereka sangat terorganisir dan hal itu patut dihormati, itu adalah sesuatu yang harus Anda banggakan dan dapat memenangkan gelar juara."
Kurangnya kebebasan dalam menyerang
Meskipun memuji ketangguhan pertahanan mereka, Neville mendesak The Gunners untuk menunjukkan lebih banyak daya gedor di sepertiga akhir lapangan jika mereka ingin menahan laju Manchester City. Arsenal saat ini unggul tiga poin atas tim asuhan Pep Guardiola, meski City masih memiliki satu pertandingan tunda yang krusial yang bisa membalikkan momentum ke arah Etihad Stadium.
"Yang Anda inginkan adalah ekspresi itu, kebebasan saat mereka bermain ke depan, berlari ke depan, dan melakukan hal-hal dengan sedikit lebih percaya diri dalam permainan menyerang mereka, dan itu sama sekali tidak terlihat hari ini," tambah Neville mengenai kemenangan atas Newcastle. "Kadang-kadang saya tidak melihat ide permainan mereka dan mereka tidak cukup positif."