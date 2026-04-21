"Saya tidak melihat Eddie Howe masih memimpin tim musim depan" - Alan Shearer menuduh manajer Newcastle itu "dikorbankan" oleh para pemain yang "buruk"
Burung gagak yang terjun bebas
Newcastle kini berada di peringkat ke-14 klasemen Liga Premier setelah mengalami penurunan drastis dari prestasi gemilang musim lalu yang membawa mereka lolos ke Liga Champions. Performa klub ini merosot tajam setelah menelan tiga kekalahan beruntun dengan skor 2-1, termasuk kekalahan telak dari rival sekota mereka, Sunderland, sementara dua pemain mahal yang baru didatangkan, Nick Woltemade dan Yoane Wissa, masih kesulitan menunjukkan kontribusi yang berarti. Keduanya hanya menyumbang delapan gol dari total 46 gol Newcastle di liga musim ini, yang menyebabkan ketidakkonsistenan taktis yang signifikan dan ketidakpuasan yang semakin meningkat.
Kurangnya semangat juang dipertanyakan
Dalam wawancara di podcast The Rest is Football, Shearer mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terkait masa depan Howe dan hilangnya semangatnya yang tampak jelas pasca kekalahan baru-baru ini dari Bournemouth.
Menjelaskan kekhawatirannya terhadap masa depan pria asal Inggris itu di Tyneside, pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier itu berkata: "Sejatinya ini sulit bagi Eddie, saya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Saya mendengarkan wawancaranya setelah itu (setelah kekalahan dari Bournemouth), saya melihatnya di pinggir lapangan, dan saya hanya berpikir, apakah dia ingin mencoba lagi? Apakah dia akan mendapat kesempatan untuk mencoba lagi?
"Jika semua hal sama, saya ingin dia tetap tinggal, tapi apakah dia merasa akan mendapat kesempatan? Apakah dia ingin melakukannya lagi? Apakah Newcastle United harus menjualnya? Saya tidak melihat Eddie Howe memimpin Newcastle musim depan, sayangnya. Saya melihat wawancaranya dan saya tidak yakin semangatnya masih ada."
Perjuangan batin Howe
Kritik tersebut meluas hingga ke skuad pemain, dengan Shearer menuduh tim gagal mendukung manajer mereka selama masa sulit ini, sambil menyebut kekalahan dalam derby melawan Sunderland sebagai titik terendah. Ia menambahkan: "Saya melihat para pemain dan jika itulah yang mereka sebut berjuang untuk manajer mereka, mereka sangat buruk. Para pemain justru mengorbankan dia."
Namun, Howe secara terbuka menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya berkomitmen pada Newcastle. "Saya hanya ingin melayani klub dan melakukan apa yang terbaik untuk klub sepak bola ini. Itu selalu menjadi tujuan saya. Jika itu berarti saya harus pergi untuk membantu klub, tentu saja saya akan melakukannya, saya tidak masalah dengan itu," katanya sebelum pertandingan melawan Bournemouth.
"Ini bukan soal saya. Tapi jika saya yakin saya adalah orang yang tepat untuk membawa klub ini maju, yang saat ini memang saya yakini, maka saya akan melakukannya dan saya akan berjuang sampai akhir. Saya akan berjuang lebih keras daripada yang pernah saya lakukan sebelumnya, tapi ini soal memastikan bahwa kedua hal tersebut selaras."
Uji coba Emirates dan harapan Eropa
Newcastle akan menjalani laga tandang yang berat ke Emirates Stadium untuk menghadapi Arsenal, salah satu pesaing gelar juara, pada Sabtu ini, saat mereka berupaya keras untuk kembali ke jalur kemenangan. Saat ini mengoleksi 42 poin dari 33 pertandingan, The Magpies masih tertinggal enam poin dari Chelsea yang berada di peringkat keenam, yang berarti peluang lolos ke kompetisi Eropa secara matematis masih terbuka. Namun, dengan kepercayaan diri skuad yang sedang sangat rendah, Howe harus segera menemukan solusi untuk menghindari musim ini berakhir lebih awal.