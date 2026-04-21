"Saya tidak melihat Eddie Howe masih memimpin tim musim depan" - Alan Shearer menuduh manajer Newcastle itu "dikorbankan" oleh para pemain yang "buruk"

Dalam wawancara di podcast The Rest is Football, Shearer mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terkait masa depan Howe dan hilangnya semangatnya yang tampak jelas pasca kekalahan baru-baru ini dari Bournemouth.

Menjelaskan kekhawatirannya terhadap masa depan pria asal Inggris itu di Tyneside, pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier itu berkata: "Sejatinya ini sulit bagi Eddie, saya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Saya mendengarkan wawancaranya setelah itu (setelah kekalahan dari Bournemouth), saya melihatnya di pinggir lapangan, dan saya hanya berpikir, apakah dia ingin mencoba lagi? Apakah dia akan mendapat kesempatan untuk mencoba lagi?

"Jika semua hal sama, saya ingin dia tetap tinggal, tapi apakah dia merasa akan mendapat kesempatan? Apakah dia ingin melakukannya lagi? Apakah Newcastle United harus menjualnya? Saya tidak melihat Eddie Howe memimpin Newcastle musim depan, sayangnya. Saya melihat wawancaranya dan saya tidak yakin semangatnya masih ada."