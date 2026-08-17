Getty Images Sport
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'Saya tidak melihat adanya kekecewaan' - bos FC Koln Thomas Kessler angkat bicara soal gagalnya transfer Said El Mala ke Dortmund
Pembicaraan transfer gagal mencapai kesepakatan
Direktur olahraga Dortmund Lars Ricken sebelumnya mengonfirmasi bahwa klubnya telah mengadakan pembicaraan intensif untuk merekrut El Mala pada bursa transfer musim panas. Namun, negosiasi secara resmi dihentikan setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan terkait valuasi winger berusia 19 tahun itu. Keputusan tersebut secara efektif mengakhiri potensi kepindahan talenta muda itu ke Signal Iduna Park sebelum musim baru.
- Jan Huebner
Dialog yang penuh hormat berakhir dengan damai
Menanggapi gagalnya negosiasi transfer dengan rival domestik mereka, Kessler menegaskan bahwa pembicaraan telah dilakukan secara profesional dan transparan: "Sudah jelas selama beberapa hari bahwa kami tidak akan mencapai kesepakatan, ini tidak datang secara tiba-tiba bagi kami. Ini hanyalah hasil dari diskusi yang sangat saling menghormati antara kedua klub. Itulah sepakbola, Anda tidak selalu berhasil mencapai kesepakatan," katanya, seperti dikutip oleh situs resmi Bundesliga.
Petinggi berusia 40 tahun itu juga mengakui bahwa keinginan sang remaja untuk menguji dirinya di level tertinggi Eropa sepenuhnya wajar: "Sangat bisa dipahami bahwa seorang pemain seusianya akan mempertimbangkan kepindahan ke klub Liga Champions."
Pengembangan jangka panjang tetap krusial
Kessler menegaskan bahwa El Mala terus menunjukkan profesionalisme tertinggi dan komitmen penuh kepada klub meski kepindahannya batal terwujud. Ia melanjutkan: "Saya tidak melihat ada kekecewaan dalam dirinya. Saya berhubungan dengan Said hampir setiap hari, dan kami berbicara dengan sangat terbuka mengenai situasinya. Dan jika dilihat dari cara dia bersikap dan mengenakan jersey kami, dia jelas sangat bangga menjadi pemain Cologne."
Ia juga kembali menegaskan bahwa sang penyerang akan tetap bertahan di RheinEnergieStadion untuk musim mendatang: "Saya hanya bisa mengulangi apa yang sudah saya katakan selama berminggu-minggu: saya yakin dia akan bermain untuk Cologne musim ini."
Namun, jajaran petinggi Koln sangat menyadari bahwa perkembangan berkelanjutan El Mala tak terelakkan akan menarik minat besar lebih lanjut: "Para pemain yang berkembang dengan baik di sini secara alami akan menarik minat dari klub lain. Ini tentu bukan kali terakhir dalam hidup kami duduk bersama di meja perundingan dengan Borussia Dortmund."
- Getty Images Sport
Laga piala semakin dekat
Koln memulai kampanye 2026-27 mereka dengan laga tandang menghadapi tim divisi ketiga Wurzburger Kickers di putaran pertama DFB-Pokal pada Senin, 24 Agustus. Laga piala itu memberi El Mala kesempatan langsung untuk menunjukkan fokusnya di lini serang Koln setelah spekulasi yang intens. Meraih kemenangan pembuka yang meyakinkan akan sangat penting untuk membangun momentum jelang jadwal liga yang menuntut.
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