Kessler menegaskan bahwa El Mala terus menunjukkan profesionalisme tertinggi dan komitmen penuh kepada klub meski kepindahannya batal terwujud. Ia melanjutkan: "Saya tidak melihat ada kekecewaan dalam dirinya. Saya berhubungan dengan Said hampir setiap hari, dan kami berbicara dengan sangat terbuka mengenai situasinya. Dan jika dilihat dari cara dia bersikap dan mengenakan jersey kami, dia jelas sangat bangga menjadi pemain Cologne."

Ia juga kembali menegaskan bahwa sang penyerang akan tetap bertahan di RheinEnergieStadion untuk musim mendatang: "Saya hanya bisa mengulangi apa yang sudah saya katakan selama berminggu-minggu: saya yakin dia akan bermain untuk Cologne musim ini."

Namun, jajaran petinggi Koln sangat menyadari bahwa perkembangan berkelanjutan El Mala tak terelakkan akan menarik minat besar lebih lanjut: "Para pemain yang berkembang dengan baik di sini secara alami akan menarik minat dari klub lain. Ini tentu bukan kali terakhir dalam hidup kami duduk bersama di meja perundingan dengan Borussia Dortmund."