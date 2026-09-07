Arsenal telah mengirim sinyal kuat pada awal musim Premier League. Arsenal meraih poin sempurna, sembilan poin, dari tiga pertandingan pembuka mereka, dengan hanya kebobolan satu gol dalam prosesnya. Performa awal mereka yang tanpa cela juga diwarnai para pemain besar yang tampil pada momen-momen krusial. Hal itu terlihat jelas dalam kemenangan baru-baru ini atas rival sesama London, Chelsea.

Awal yang impresif itu menuai pujian besar dari para pengamat. Mantan juara Premier League, Sutton, menjadi sosok terbaru yang secara terbuka menyebut klub asal London utara itu sebagai tim yang jelas harus dikalahkan musim ini.