AFP
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'Saya tidak melihat ada yang bisa menghentikan mereka' - Chris Sutton membuat prediksi berani tentang Arsenal saat klub London utara itu muncul sebagai 'kekuatan besar' Premier League
Awal sempurna untuk Arsenal
Arsenal telah mengirim sinyal kuat pada awal musim Premier League. Arsenal meraih poin sempurna, sembilan poin, dari tiga pertandingan pembuka mereka, dengan hanya kebobolan satu gol dalam prosesnya. Performa awal mereka yang tanpa cela juga diwarnai para pemain besar yang tampil pada momen-momen krusial. Hal itu terlihat jelas dalam kemenangan baru-baru ini atas rival sesama London, Chelsea.
Awal yang impresif itu menuai pujian besar dari para pengamat. Mantan juara Premier League, Sutton, menjadi sosok terbaru yang secara terbuka menyebut klub asal London utara itu sebagai tim yang jelas harus dikalahkan musim ini.
- Getty Images Sport
Sutton buat prediksi berani soal Arsenal
Sutton, yang pernah mengangkat trofi juara bersama Blackburn Rovers, sangat terkesan oleh konsistensi Arsenal. Ia meyakini mereka tetap jauh di depan yang lain, bahkan setelah klub-klub rival menghabiskan ratusan juta poundsterling selama bursa transfer musim panas. Mantan pemain internasional Inggris itu menegaskan momentum mereka membuat Arsenal menjadi favorit kuat untuk mengangkat trofi.
"Saya tidak melihat ada yang bisa menghentikan Arsenal," kata Sutton kepada BBC. "Mereka benar-benar kekuatan besar. Chelsea adalah tim yang bagus, tetapi Arsenal selalu menemukan cara untuk menang."
Gaung dari Invincibles bersejarah
Soliditas pertahanan Arsenal sudah menyamai pencapaian bersejarah. Mereka memenangi tiga laga pembuka di kasta teratas dengan kebobolan kurang dari dua gol untuk baru ketiga kalinya dalam sejarah klub.
Salah satu momen sebelumnya adalah kampanye terkenal 2003-04, yang berakhir dengan Arsenal menjalani seluruh musim liga tanpa terkalahkan. Mereka juga membawa laju impresif delapan kemenangan liga beruntun yang berlanjut sejak musim lalu.
Performa tanpa henti ini membuat Sutton mempertanyakan apakah persaingan gelar yang sesungguhnya akan benar-benar terjadi, dengan mengatakan: "Bisakah Anda menghentikan Arsenal? Saya rasa mereka [tim-tim Premier League lainnya] tidak bisa."
- Getty Images Sport
Bentrok melawan Napoli dan Sunderland menanti
Arsenal kini akan mengalihkan perhatian mereka ke kompetisi Eropa. Mereka akan memulai kampanye Liga Champions pada Rabu dengan lawatan berat ke Italia untuk menghadapi Napoli. Setelah kiprah mereka di Eropa, Arsenal akan kembali menjalani tugas domestik pada akhir pekan. Mereka akan bertandang ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland pada Sabtu.
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