Di FC Bayern München, tampaknya tidak perlu terlalu khawatir mengenai kondisi Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof yang ditarik keluar karena cedera saat pertandingan melawan Atalanta Bergamo yang berakhir dengan skor 4-1 pada Rabu malam.
"Saya tidak melihat ada dokter yang berlari-lari panik": Max Eberl memberikan kabar baik terkait dua bintang FC Bayern München
"Dari cara mereka bertepuk tangan tadi, saya tidak melihat atau merasakan adanya cedera," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, setelah timnya lolos dengan meyakinkan ke perempat final Liga Champions. Meskipun ia "biasanya langsung menemui kalian setelah pidato pertama dan karena itu belum memiliki diagnosis pasti", Eberl kemudian menekankan: "Saya tidak melihat adegan dramatis di ruang ganti, di mana para dokter berlari-lari dengan panik. Tanpa jaminan, saya menduga ini hanyalah tindakan pencegahan."
Pavlovic meninggalkan lapangan pada menit ke-55 pertandingan leg kedua babak 16 besar dan saat diganti, ia memberi isyarat kepada pelatih Vincent Kompany bahwa ia mengalami masalah pada pinggul. Gelandang tersebut sendiri menjelaskan setelah pertandingan bahwa itu bukanlah hal yang serius: "Saya hanya merasakan sedikit nyeri pada otot fleksor pinggul, tetapi saya rasa itu bukanlah hal yang dramatis," kata Pavlovic.
FC Bayern: Tom Bischof pun dinyatakan bebas dari cedera
Sementara itu, Bischof duduk di lapangan sebelum diganti pada menit ke-72 dan menerima perawatan singkat. Namun, pemain berusia 20 tahun yang tampil sebagai bek kiri dalam susunan pemain inti Bayern itu tampaknya juga tidak mengalami cedera serius.
Masih harus dilihat apakah Kompany akan mengistirahatkan Pavlovic dan Bischof secara preventif dalam laga Bundesliga mendatang melawan Union Berlin pada Sabtu nanti. Terutama yang pertama tentu saja harus dalam kondisi fit untuk laga perempat final yang akan berlangsung pada April melawan Real Madrid.
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal
Waktu
Pertandingan
Sabtu, 21 Maret
15.30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sabtu, 4 April
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Selasa, 7 April
21.00
Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)
Sabtu, 11 April
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Rabu, 15 April
21.00
FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)