"Saya tidak melihat ada dokter yang berlari-lari panik": Max Eberl memberikan kabar baik terkait dua bintang FC Bayern München

"Dari cara mereka bertepuk tangan tadi, saya tidak melihat atau merasakan adanya cedera," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, setelah timnya lolos dengan meyakinkan ke perempat final Liga Champions. Meskipun ia "biasanya langsung menemui kalian setelah pidato pertama dan karena itu belum memiliki diagnosis pasti", Eberl kemudian menekankan: "Saya tidak melihat adegan dramatis di ruang ganti, di mana para dokter berlari-lari dengan panik. Tanpa jaminan, saya menduga ini hanyalah tindakan pencegahan."

Pavlovic meninggalkan lapangan pada menit ke-55 pertandingan leg kedua babak 16 besar dan saat diganti, ia memberi isyarat kepada pelatih Vincent Kompany bahwa ia mengalami masalah pada pinggul. Gelandang tersebut sendiri menjelaskan setelah pertandingan bahwa itu bukanlah hal yang serius: "Saya hanya merasakan sedikit nyeri pada otot fleksor pinggul, tetapi saya rasa itu bukanlah hal yang dramatis," kata Pavlovic.