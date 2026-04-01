(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
“Saya tidak ingin terlibat dalam diskusi ini” — Thomas Tuchel membalas pertanyaan soal “tekanan” dari Inggris setelah kekalahan “menyakitkan” dari Jepang
Tuchel membantah spekulasi soal 'beban berat'
Setelah kekalahan mengecewakan 1-0 di Stadion Nasional, Tuchel ditanya secara langsung apakah tekanan mewakili Inggris terlalu berat bagi para pemain andalannya saat ini. Pelatih asal Jerman itu terdiam sejenak sebelum memberikan bantahan tegas terhadap pertanyaan tersebut di ITV Sport: "Tidak. Saya tidak berpikir begitu. Saya tidak ingin terlibat dalam diskusi ini karena menurut saya sudah sangat jelas apa yang ingin kami lakukan dan bagaimana kami ingin bermain, serta lebih fokus pada prinsip, pada tindakan, pada pemikiran, dan apa artinya. Hal itu disertai dengan tekanan. Bermain untuk Inggris juga disertai dengan sorotan. Begitulah adanya. Kita perlu melihat bagaimana para pemain beradaptasi dengan itu dan kita hanya bisa melihatnya jika kita mencobanya, jadi kita mencobanya dan kita harus belajar darinya."
- Getty Images Sport
Kekalahan di kandang 'sangat menyakitkan'
Kekalahan dalam laga persahabatan melawan Jepang menjadi peringatan keras lainnya bagi Inggris setelah hasil imbang pekan lalu melawan Uruguay, seiring mendekatnya Piala Dunia. Meskipun menguasai bola dalam waktu yang cukup lama, kelengahan konsentrasi membuat bintang Brighton, Mitoma, berhasil mencetak gol melalui serangan balik, dan tuan rumah tak mampu menyamakan kedudukan meski Elliot Anderson sempat membentur tiang gawang.
Menanggapi hasil tersebut, Tuchel yang tampak frustrasi mengakui bahwa kalah di hadapan pendukung tuan rumah adalah pil pahit yang harus ditelan. “Tentu saja ini menyakitkan. Kalah selalu menyakitkan, dan kalah di kandang sendiri sangat menyakitkan. Kami dihukum karena hal yang sepele, hanya satu serangan balik di babak pertama. Kami membutuhkan pertandingan-pertandingan seperti ini, kami tahu ini lawan yang tangguh, dan kami memiliki beberapa pemain yang tidak tersedia,” tambah sang manajer.
Krisis cedera menghambat persiapan menuju Piala Dunia
Kekalahan dari Jepang semakin diperparah oleh daftar pemain yang absen yang terus bertambah, yang membuat staf pelatih Inggris merasa cemas. Menjelang pekan-pekan terakhir musim liga domestik, pelatih asal Jerman itu mengaku merasa khawatir mengenai kondisi kebugaran para pemain bintangnya.
"Akan menakutkan menonton TV di akhir pekan dan seterusnya, karena mulai sekarang setiap cedera otot bisa berarti seorang pemain absen," kata Tuchel. "Satu hal jika pemain pergi, jika pemain cedera, yang memang tidak menyenangkan, tapi kemudian Jordan Henderson, yang merupakan figur kunci bagi kami di tim, absen, Declan Rice absen, Bukayo [Saka] absen.
"Mereka adalah kapten di klub masing-masing, dan mereka yang memimpin standar permainan. Lalu Harry Kane juga absen, jadi pada dasarnya kelompok pemimpin ini tidak tersedia. Hal ini tentu saja berdampak pada tim... Mulai sekarang, delapan minggu ke depan, saya tentu saja khawatir, dan saya berharap semuanya berjalan lancar bagi para pemain, agar mereka tetap sehat."
Penetapan skuad akhir semakin dekat
Setelah jeda internasional bulan Maret berakhir, perhatian Tuchel kini beralih ke pertandingan-pertandingan persiapan terakhir pada bulan Juni melawan Selandia Baru dan Kosta Rika. Pelatih asal Jerman itu diperkirakan sudah menetapkan skuad final beranggotakan 26 pemain untuk Piala Dunia pada saat itu, dan akan memiliki gambaran yang jauh lebih jelas mengenai susunan pemain inti pilihannya.