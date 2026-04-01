“Saya tidak ingin terlibat dalam diskusi ini” — Thomas Tuchel membalas pertanyaan soal “tekanan” dari Inggris setelah kekalahan “menyakitkan” dari Jepang

Kekalahan dari Jepang semakin diperparah oleh daftar pemain yang absen yang terus bertambah, yang membuat staf pelatih Inggris merasa cemas. Menjelang pekan-pekan terakhir musim liga domestik, pelatih asal Jerman itu mengaku merasa khawatir mengenai kondisi kebugaran para pemain bintangnya.

"Akan menakutkan menonton TV di akhir pekan dan seterusnya, karena mulai sekarang setiap cedera otot bisa berarti seorang pemain absen," kata Tuchel. "Satu hal jika pemain pergi, jika pemain cedera, yang memang tidak menyenangkan, tapi kemudian Jordan Henderson, yang merupakan figur kunci bagi kami di tim, absen, Declan Rice absen, Bukayo [Saka] absen.

"Mereka adalah kapten di klub masing-masing, dan mereka yang memimpin standar permainan. Lalu Harry Kane juga absen, jadi pada dasarnya kelompok pemimpin ini tidak tersedia. Hal ini tentu saja berdampak pada tim... Mulai sekarang, delapan minggu ke depan, saya tentu saja khawatir, dan saya berharap semuanya berjalan lancar bagi para pemain, agar mereka tetap sehat."