Getty Images Sport
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'Saya tidak ingin mengatakan apa pun' - Roberto De Zerbi yang murka mengacuhkan para pemain Tottenham setelah kolaps dramatis Aston Villa
De Zerbi membungkam ruang ganti setelah kekalahan kandang
Atmosfer di Tottenham Hotspur Stadium mencapai titik terendah baru pada Sabtu ketika De Zerbi memilih bungkam sesaat setelah timnya ambruk. Juru taktik asal Italia itu menjelaskan bahwa ia sengaja memilih untuk tidak langsung berbicara kepada skuad setelah pertandingan agar tidak melontarkan pernyataan yang gegabah atau tidak produktif, seraya menegaskan bahwa kebungkamannya berangkat dari keinginan untuk tetap tenang, bukan karena persoalan pribadi atau keretakan dengan para pemainnya.
"Mungkin itu lebih baik. Saya tidak berbicara dengan para pemain hari ini karena saya tidak ingin mengatakan apa pun. Tidak, saya tidak punya masalah dengan mereka," kata De Zerbi.
- AFP
Kesalahan bertahan dan kekosongan kepemimpinan dikritik
Cara kekalahan itu terjadi secara khusus membuat De Zerbi kesal. Ia menyoroti kegagalan taktis tertentu dan kurangnya ketangguhan mental saat berada di bawah tekanan. Spurs kebobolan saat bermain dengan 10 orang akibat cedera wajah yang dialami Micky van de Ven, lalu kemudian takluk oleh bola langsung dari tendangan gawang. De Zerbi lantang menegaskan perlunya para figur seniornya mengambil kendali dalam situasi seperti itu di lapangan.
"Kami kebobolan gol yang tidak bisa diterima dari tendangan jauh dengan bola panjang dan kami sudah tahu sebelum pertandingan, karena musim ini Aston Villa memainkan 86 persen lebih banyak bola panjang dibanding musim lalu dan kami membicarakannya dalam banyak, banyak pertemuan," keluh sang manajer.
De Zerbi membebankan tanggung jawab kepada para pemain berpengalaman di starting XI-nya untuk mencegah tim runtuh ketika momentum berubah. “Itu tanggung jawab saya, saya mengambil tanggung jawab saya tetapi pada momen pertandingan itu, ketika pertandingan berbeda dari penguasaan bola, dari bermain di sepertiga akhir, karena kami tidak bisa bermain 90 menit di sepertiga akhir seperti babak pertama, karena ada lawan, Aston Villa bukan tim yang buruk, itu tim yang bagus. Dan pada momen ketika kami harus bertahan dan kami harus bertahan dengan rapat, para pemimpin harus menjadi pemimpin dan memimpin tim,” lanjut pria asal Italia itu.
De Zerbi dukung Solanke di tengah kesulitan
Yang makin menambah frustrasi De Zerbi adalah performa Dominic Solanke, rekrutan utama yang belum mengesankan. Sang penyerang, yang diharapkan menjadi ujung tombak dengan ketajaman klinis, justru tampak jauh dari performa terbaiknya sepanjang bulan pembuka musim ini. Sang manajer mengakui bahwa kebugaran dan kepercayaan diri sang penyerang saat ini belum berada di level yang dibutuhkan.
"Kami jelas butuh lebih darinya, tetapi dia adalah salah satu pemain saya, saya suka Dom sebagai pemain dan saya akan tetap mendukungnya sampai akhir. Dia perlu bertahan, merasa lebih baik, kondisi fisiknya jelas belum cukup bagus, tetapi itu normal baginya. Mungkin saat ini kepercayaan dirinya belum cukup baik karena dia jauh lebih baik daripada Dom Solanke yang ini," kata De Zerbi.
- Getty Images Sport
Latihan intensif menanti para bintang yang tersisa
Dengan sebagian besar skuadnya pergi untuk menjalani tugas tim nasional selama jeda internasional tiga pekan, De Zerbi memandang jeda yang akan datang sebagai keuntungan, bukan gangguan. Sementara para pemain yang mendapat panggilan akan menjaga ketajaman pertandingan mereka bersama negara masing-masing, sang manajer melihat jeda ini sebagai momen ideal untuk kembali memusatkan upaya di klub. Untuk para pemain kunci yang tetap berada di klub, De Zerbi berencana menerapkan jadwal latihan intensif.
"Para pemain yang pergi bersama tim nasional harus bermain, mereka harus bekerja dan pemain lain seperti [Conor] Gallagher, Solanke, Tosin [Adarabioyo], [Marcos] Senesi, Savio, sudah pasti kami harus bekerja lebih keras karena kondisi fisik yang tidak saya sukai dalam pertandingan ini," tutup De Zerbi.
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