Cara kekalahan itu terjadi secara khusus membuat De Zerbi kesal. Ia menyoroti kegagalan taktis tertentu dan kurangnya ketangguhan mental saat berada di bawah tekanan. Spurs kebobolan saat bermain dengan 10 orang akibat cedera wajah yang dialami Micky van de Ven, lalu kemudian takluk oleh bola langsung dari tendangan gawang. De Zerbi lantang menegaskan perlunya para figur seniornya mengambil kendali dalam situasi seperti itu di lapangan.

"Kami kebobolan gol yang tidak bisa diterima dari tendangan jauh dengan bola panjang dan kami sudah tahu sebelum pertandingan, karena musim ini Aston Villa memainkan 86 persen lebih banyak bola panjang dibanding musim lalu dan kami membicarakannya dalam banyak, banyak pertemuan," keluh sang manajer.

De Zerbi membebankan tanggung jawab kepada para pemain berpengalaman di starting XI-nya untuk mencegah tim runtuh ketika momentum berubah. “Itu tanggung jawab saya, saya mengambil tanggung jawab saya tetapi pada momen pertandingan itu, ketika pertandingan berbeda dari penguasaan bola, dari bermain di sepertiga akhir, karena kami tidak bisa bermain 90 menit di sepertiga akhir seperti babak pertama, karena ada lawan, Aston Villa bukan tim yang buruk, itu tim yang bagus. Dan pada momen ketika kami harus bertahan dan kami harus bertahan dengan rapat, para pemimpin harus menjadi pemimpin dan memimpin tim,” lanjut pria asal Italia itu.