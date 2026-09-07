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'Saya tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi' - Xabi Alonso mengakui kesalahan pemilihan Moises Caicedo setelah kekalahan Chelsea dari Arsenal
Caicedo absen saat Arsenal kalah
Manajer Chelsea Alonso mengakui telah membuat kesalahan krusial terkait Caicedo setelah timnya kalah 2-1 dari Arsenal di Premier League. Chelsea tidak diperkuat gelandang berpengaruhnya itu untuk laga besar sesama tim London pada Minggu. Caicedo sebelumnya juga absen pada laga pembuka liga klub melawan Fulham dan kemenangan di Piala Liga atas Luton Town.
Ia akhirnya menjalani penampilan pertamanya musim ini dalam kemenangan dramatis atas Brighton, tetapi kembalinya itu tidak berjalan sesuai rencana. Masuk pada menit ke-68 menggantikan Pedro Neto, Caicedo hanya bertahan 14 menit sebelum tertatih meninggalkan lapangan. Ia kemudian digantikan rekrutan musim panas Valentin Barco, sebuah kemunduran yang membuatnya benar-benar absen untuk laga melawan Arsenal.
- AFP
Alonso mengakui kesalahan terkait cedera
Berbicara setelah kekalahan tipis itu, Alonso memberikan kabar terbaru tentang kondisi Caicedo. Sang manajer mengonfirmasi bahwa masalah terbarunya bukan persoalan jangka panjang, tetapi mengakui ia salah menangani jadwal pemulihan sang pemain.
"Ini bukan masalah jangka panjang, tetapi ini soal menilai risikonya," kata Alonso, seperti dikutip oleh Metro. "Mungkin, pekan lalu, kami memainkannya terlalu cepat dan saya tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi."
Chelsea beradaptasi tanpa bintang-bintang utamanya
Terlepas dari frustrasi atas absennya Caicedo, Alonso menolak menggunakan cedera sebagai alasan atas kekalahan dari Arsenal. Juru taktik asal Spanyol itu menegaskan bahwa ia tetap menaruh kepercayaan penuh kepada skuad yang saat ini tersedia baginya.
"Mudah saja setelah kekalahan membicarakan para pemain yang tidak bisa Anda mainkan," kata Alonso. "Saya tidak akan ke sana, saya senang dengan para pemain yang kami miliki.
"Tentu saja semua manajer harus menghadapi cedera, skorsing. Mustahil semua pemain tersedia untuk semua pertandingan. Tetapi kami membutuhkan [Caicedo dan Colwill] karena mereka adalah pemain top dan bersama mereka kami menjadi tim yang lebih baik."
- (C)Getty Images
Chelsea berupaya bangkit kembali
Setelah kekalahan menyakitkan di liga dari Arsenal, Chelsea harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke ajang piala domestik. Tim asuhan Alonso dijadwalkan menghadapi Leeds United pada putaran ketiga Carabao Cup, Rabu ini. Masih harus dilihat apakah Caicedo akan memainkan peran apa pun, meski komentar terbaru sang manajer menunjukkan kehati-hatian ekstra akan diambil.
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