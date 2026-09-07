Manajer Chelsea Alonso mengakui telah membuat kesalahan krusial terkait Caicedo setelah timnya kalah 2-1 dari Arsenal di Premier League. Chelsea tidak diperkuat gelandang berpengaruhnya itu untuk laga besar sesama tim London pada Minggu. Caicedo sebelumnya juga absen pada laga pembuka liga klub melawan Fulham dan kemenangan di Piala Liga atas Luton Town.

Ia akhirnya menjalani penampilan pertamanya musim ini dalam kemenangan dramatis atas Brighton, tetapi kembalinya itu tidak berjalan sesuai rencana. Masuk pada menit ke-68 menggantikan Pedro Neto, Caicedo hanya bertahan 14 menit sebelum tertatih meninggalkan lapangan. Ia kemudian digantikan rekrutan musim panas Valentin Barco, sebuah kemunduran yang membuatnya benar-benar absen untuk laga melawan Arsenal.