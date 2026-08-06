AFP
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'Saya tidak ingin memberinya nasihat' - Luka Modric mengajukan permohonan agar Rafael Leao bertahan di AC Milan
Modric menanggapi spekulasi transfer Leao
Modric angkat bicara soal masa depan Leao, memberikan gambaran menarik tentang dinamika di San Siro saat bursa transfer memasuki fase paling krusial. Pemain internasional Portugal itu, yang telah menjadi pilar serangan AC Milan selama tujuh tahun, menyatakan niatnya dengan jelas pada akhir musim 2025-26, dengan mengisyaratkan bahwa ia siap menguji dirinya di lingkungan yang berbeda.
Gelandang veteran itu mengambil pendekatan yang terukur, dengan memilih menghormati keputusan pribadi Leao sambil tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap bakat sang pemain. "Tidak, saya tidak ingin memberinya nasihat," kata Modric kepada La Gazzetta dello Sport. "Rafa sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang terbaik baginya. Dia tahu betapa besar cinta para fans dan klub kepadanya. Dia pemain hebat dan sangat menyenangkan memilikinya di sini. Dia hanya harus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk Milan, seperti yang selalu dia lakukan."
- Getty Images Sport
Mengakui kesulitan belakangan ini dan potensi puncak
Modric juga berbicara terus terang soal performa Leao belakangan ini, dengan mengakui bahwa musim sebelumnya bukanlah musim paling produktif bagi sang winger. Bintang Portugal itu mengalami beberapa kendala fisik yang menghambat kemampuannya untuk menjaga konsistensi di lapangan. Bagi Modric, prospek bermain bersama Leao yang sepenuhnya bugar dan fokus menjadi motivasi besar, terutama ketika Milan berupaya menjalani musim tanpa manfaat finansial dan keuntungan olahraga dari sepak bola Liga Champions.
"Mungkin dia tidak datang dari musim terbaiknya, dia mengalami beberapa cedera dan tidak merasa dalam kondisi fisik terbaiknya, tetapi dia tetap pesepakbola hebat. Menurut pendapat saya, jika dia bertahan, itu akan fantastis untuk kita semua karena dia adalah salah satu yang terbaik di dunia ketika dia berada di puncaknya," ujar Modric.
Amorim memberikan kabar positif soal mentalitas Leao
Komentar gelandang veteran itu muncul pada saat pelatih kepala Ruben Amorim juga terpaksa membahas masa depan sang winger. Meski laporan pada akhir kampanye 2025-26 menyebutkan bahwa Leao siap mencari tantangan baru, suasana di dalam tim tampaknya telah berubah. Dalam tur pramusim klub di Australia, Amorim menegaskan bahwa bintang Portugal itu tetap sepenuhnya berkomitmen pada proyek AC Milan.
"Semua pemain bekerja dengan sangat baik: baik mereka yang mulai sejak hari pertama maupun mereka yang datang belakangan. Rafa beruntung berada di klub seperti Milan, jadi dia seharusnya bahagia. Saya merasa dia bahagia dan termotivasi," katanya.
- Getty
Harapan untuk kemitraan yang berlanjut
Terlepas dari rumor yang terus beredar dan keinginan sang pemain yang sebelumnya sudah diungkapkan untuk mencari tantangan baru, Modric menutup pernyataannya dengan kembali menegaskan keinginan pribadinya untuk melihat Leao berada di Italia. Ia mengakui adanya sisi bisnis dalam olahraga ini, tetapi tidak meninggalkan keraguan soal preferensinya dari sudut pandang sepakbola semata. "Seperti yang saya katakan, dia dan klub akan memutuskan solusi terbaik, tetapi sebagai pesepakbola, tentu saya ingin Rafa ada di tim saya," tambah Modric.
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