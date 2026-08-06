Modric angkat bicara soal masa depan Leao, memberikan gambaran menarik tentang dinamika di San Siro saat bursa transfer memasuki fase paling krusial. Pemain internasional Portugal itu, yang telah menjadi pilar serangan AC Milan selama tujuh tahun, menyatakan niatnya dengan jelas pada akhir musim 2025-26, dengan mengisyaratkan bahwa ia siap menguji dirinya di lingkungan yang berbeda.

Gelandang veteran itu mengambil pendekatan yang terukur, dengan memilih menghormati keputusan pribadi Leao sambil tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap bakat sang pemain. "Tidak, saya tidak ingin memberinya nasihat," kata Modric kepada La Gazzetta dello Sport. "Rafa sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang terbaik baginya. Dia tahu betapa besar cinta para fans dan klub kepadanya. Dia pemain hebat dan sangat menyenangkan memilikinya di sini. Dia hanya harus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk Milan, seperti yang selalu dia lakukan."