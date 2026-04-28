"Saya berharap Flo Wirtz tampil gemilang di Piala Dunia. "Saya pikir dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain yang luar biasa," kata Klopp kepada BBC. Klopp mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih di Liverpool FC pada musim panas 2024, dan setahun kemudian, The Reds mendatangkan Wirtz dari Leverkusen dengan biaya transfer sebesar 125 juta euro. Pada musim pertamanya di Anfield Road, Wirtz belum memenuhi ekspektasi yang melekat pada biaya transfer yang tinggi tersebut.
"Saya tidak ingin memberi tekanan pada anak itu": Jürgen Klopp berharap pemain DFB itu bisa menampilkan "Piala Dunia yang fantastis"
"Saya tidak ingin memberi tekanan pada pemain muda itu. Saya benar-benar yakin bahwa dia sudah menunjukkan seberapa baik performanya di musim yang sulit ini," kata Klopp. Liverpool, juara Inggris saat ini, saat ini hanya menempati peringkat keempat di Liga Premier di bawah asuhan pelatih Arne Slot. Selisih poin dengan pemuncak klasemen Arsenal sudah mencapai 15 poin, sehingga dengan empat pertandingan tersisa, mempertahankan gelar juara sudah tidak mungkin lagi.
Di Liga Champions, The Reds tersingkir di perempat final tanpa perlawanan berarti setelah dua kali kalah 0-2 dari juara bertahan Liga Champions, Paris Saint-Germain.
Florian Wirtz tampil gemilang dalam pertandingan uji coba di Swiss baru-baru ini
"Saya berharap semua mantan pemain saya tampil gemilang di Piala Dunia ini," kata Klopp secara umum, yang akan menjadi komentator ahli dalam turnamen tersebut.
Wirtz melakukan debutnya untuk timnas Jerman pada September 2021 dan sejauh ini telah tampil dalam 39 pertandingan internasional (sepuluh gol). Pada bulan Maret, ia tampil gemilang dalam kemenangan 4-3 Jerman pada pertandingan persahabatan di Swiss dengan mencetak dua gol dan dua assist. Pemain berusia 22 tahun ini sudah dipastikan mendapat tempat dalam skuad Piala Dunia Jerman yang beranggotakan 26 pemain, yang akan diumumkan oleh pelatih nasional Julian Nagelsmann pada bulan Mei.
Pertandingan fase grup Jerman di Piala Dunia:
14 Juni, pukul 19.00 Jerman - Curacao 20 Juni, pukul 22.00 Jerman - Pantai Gading 25 Juni, pukul 22.00 Ekuador - Jerman