Pelatih kepala Bayern, Kompany, memberikan kabar positif terkait kondisi kebugaran Musiala. Berbicara pada Rabu, pelatih asal Belgia itu mengonfirmasi bahwa pemain internasional Jerman tersebut bisa segera tersedia untuk bermain. Musiala sepenuhnya absen dari tugas tim utama setelah mengalami masalah neurologis pada musim panas.

Akibatnya, ia tidak ambil bagian dalam laga DFB-Pokal Bayern baru-baru ini, hanya menyaksikan dari pinggir lapangan saat rekan-rekannya meraih kemenangan 4-1 atas tim kasta kedua, Osnabruck. Meski baru-baru ini absen, Kompany tetap optimistis mengenai masa depan gelandang serang itu dalam waktu dekat. Sang manajer mengisyaratkan bahwa kembalinya dia ke aksi kompetitif akhirnya semakin dekat.