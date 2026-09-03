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'Saya tidak ingin memberi tekanan lebih' - Bos Bayern Munich Vincent Kompany memberikan kabar terbaru besar soal kekhawatiran terkait kondisi kesehatan Jamal Musiala
Musiala mendekati comeback ke tim utama
Pelatih kepala Bayern, Kompany, memberikan kabar positif terkait kondisi kebugaran Musiala. Berbicara pada Rabu, pelatih asal Belgia itu mengonfirmasi bahwa pemain internasional Jerman tersebut bisa segera tersedia untuk bermain. Musiala sepenuhnya absen dari tugas tim utama setelah mengalami masalah neurologis pada musim panas.
Akibatnya, ia tidak ambil bagian dalam laga DFB-Pokal Bayern baru-baru ini, hanya menyaksikan dari pinggir lapangan saat rekan-rekannya meraih kemenangan 4-1 atas tim kasta kedua, Osnabruck. Meski baru-baru ini absen, Kompany tetap optimistis mengenai masa depan gelandang serang itu dalam waktu dekat. Sang manajer mengisyaratkan bahwa kembalinya dia ke aksi kompetitif akhirnya semakin dekat.
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Kompany menolak menekan gelandang
Meski Musiala menunjukkan perkembangan positif, Kompany bertekad untuk tidak terburu-buru memulangkan bintang muda itu ke lapangan sebelum ia benar-benar siap. Sang manajer menjelaskan bahwa playmaker Jerman itu "mungkin" bisa menjadi opsi untuk laga Bundesliga mendatang melawan Schalke pada Sabtu. Namun, mantan bek tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan pemain akan menjadi penentu keputusan akhir. Ia memperjelas bahwa Musiala hanya akan kembali ketika waktunya benar-benar tepat untuk kesehatannya.
Berbicara kepada media setelah kemenangan nyaman di ajang piala atas Osnabruck, Kompany menekankan pendekatan hati-hatinya dengan mengatakan: "Tetapi saya tidak ingin memberi tekanan lebih kepada pemain itu."
Gelandang yang mengelola kejang absans
Pendekatan hati-hati ini diambil setelah melewati periode yang sangat mengkhawatirkan bagi playmaker berbakat tersebut. Musiala belum memainkan peran untuk tim asuhan Kompany sejak kolaps di lapangan dalam dua pertandingan pramusim yang berbeda. Sang pemain sendiri mengungkapkan bahwa saat ini ia mengalami absence seizure yang dapat diobati.
Episode neurologis ini menimbulkan kekhawatiran besar ketika terjadi dua kali hanya dalam rentang empat hari selama persiapan musim panas Bayern. Insiden pertama terjadi dalam laga pramusim melawan sesama klub Bundesliga, RB Leipzig. Hanya tiga hari kemudian, pada 18 Agustus, bintang Jerman itu mengalami kolaps untuk kedua kalinya dalam pertandingan uji coba lainnya.
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Schalke yang baru promosi menanti pada Sabtu
Bayern Munich kini bersiap menghadapi Schalke yang baru promosi di Bundesliga pada Sabtu ini. Kompany harus memutuskan apakah akan memasukkan Musiala ke dalam skuad yang dibawanya atau memberi sang gelandang waktu lebih lama untuk pulih. Jika ia masih absen, staf medis akan terus memantau kondisinya yang dapat ditangani. Pada akhirnya, klub akan memastikan pemain internasional Jerman itu tidak menghadapi tekanan apa pun saat berupaya kembali ke lapangan dengan aman.
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