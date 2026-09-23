Meski mengakui keuntungan finansial yang sangat besar, Reijnders menegaskan karier kompetitifnya masih jauh dari kata selesai. Ia mengklaim Saudi Pro League, tempat Al-Qadsiah saat ini berada di posisi keempat, memiliki standar yang lebih tinggi daripada kasta teratas Belanda.

"Bukan berarti saya bisa bermain dengan 65 persen di setiap pertandingan di sana," jelas Reijnders. "Saya menilai liga Saudi, dengan semua nama besar itu, bahkan lebih tinggi daripada Eredivisie. Jika orang-orang ingin menilai sepak bola di sana, mereka harus melihatnya terlebih dahulu."

Lebih lanjut, percakapannya dengan manajer Al-Qadsiah, Brendan Rodgers, meyakinkannya bahwa kembali ke sepak bola elite Eropa tetap menjadi tujuan yang realistis setelah tiga atau empat tahun di Timur Tengah. Ia menambahkan: "Saya pikir banyak orang punya anggapan bahwa karier Anda sebagai pesepak bola top sudah selesai ketika Anda memilih mengambil langkah seperti itu. Awalnya saya juga punya perasaan seperti itu.

"Dia (Rodgers) mengatakan bahwa saya bisa bermain di sini dengan sangat baik selama tiga atau empat tahun dengan penuh kesenangan, lalu kembali ke Eropa. Sekarang sudah ada banyak contoh soal itu. Itu juga tujuan saya."



