Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Saya tidak ingin harus bekerja lagi!' - Mantan flop Manchester City Tijjani Reijnders membuat pengakuan mengejutkan soal 'pemburu uang' Arab Saudi setelah transfer senilai £52 juta
Tak bahagia di Etihad
Reijnders meninggalkan Manchester City pada musim panas ini setelah satu musim yang mengecewakan. Meski datang dari AC Milan dengan nilai £46,5 juta dan ekspektasi tinggi, pemain 28 tahun itu kesulitan mengamankan tempat reguler, dengan mencatatkan 50 penampilan tanpa dampak yang konsisten. Pada akhirnya, ia menuntaskan kepindahan senilai £52 juta ke klub Saudi Pro League, Al-Qadsiah.
Pemain tim nasional Belanda itu pada dasarnya tidak bahagia dengan penempatan taktisnya di Etihad. Ia lebih menyukai peran gelandang box-to-box yang dinamis sebagai nomor delapan, tetapi justru berulang kali didorong ke posisi nomor 10 yang lebih menyerang. Peminat dari Eropa seperti Atletico Madrid dan Juventus sempat menunjukkan ketertarikan, tetapi tuntutan finansial City membuka jalan bagi kepindahan ke Timur Tengah.
- Getty Images Sport
"Saya perampas uang? Saya tidak bisa menyangkal itu"
Meski pada awalnya Reijnders menyebut "ambisi" Al-Qadsiah untuk menjadi yang "terbesar di Asia" pada Agustus lalu, kini ia memberikan penilaian yang jauh lebih blak-blakan soal motivasinya. Gelandang itu, yang disebut akan menerima £86 juta sepanjang kontrak multi-tahunnya, mengakui bahwa keputusan tersebut didorong oleh jaminan finansial semata.
"Saya mata duitan? Saya tidak bisa menyangkal itu," kata Reijnders kepada NOS. "Setelah karier bermain saya berakhir, saya tidak ingin harus bekerja lagi. Tentu saja, mungkin saya juga tidak perlu bekerja lagi setelah kontrak saya di Manchester City, tetapi kepindahan ini memungkinkan saya mengamankan masa depan generasi-generasi berikutnya dalam keluarga saya."
Ia menambahkan: "Saya tidak akan berbohong soal itu. Dengan menandatangani kontrak ini, saya bisa memastikan bahkan cucu-cucu saya aman secara finansial, jadi mengapa saya tidak melakukannya? Anda selalu bisa bersikap seolah paling bermoral, tetapi saya pikir semua orang akan mengatakan ya untuk itu."
Membela Liga Pro Saudi
Meski mengakui keuntungan finansial yang sangat besar, Reijnders menegaskan karier kompetitifnya masih jauh dari kata selesai. Ia mengklaim Saudi Pro League, tempat Al-Qadsiah saat ini berada di posisi keempat, memiliki standar yang lebih tinggi daripada kasta teratas Belanda.
"Bukan berarti saya bisa bermain dengan 65 persen di setiap pertandingan di sana," jelas Reijnders. "Saya menilai liga Saudi, dengan semua nama besar itu, bahkan lebih tinggi daripada Eredivisie. Jika orang-orang ingin menilai sepak bola di sana, mereka harus melihatnya terlebih dahulu."
Lebih lanjut, percakapannya dengan manajer Al-Qadsiah, Brendan Rodgers, meyakinkannya bahwa kembali ke sepak bola elite Eropa tetap menjadi tujuan yang realistis setelah tiga atau empat tahun di Timur Tengah. Ia menambahkan: "Saya pikir banyak orang punya anggapan bahwa karier Anda sebagai pesepak bola top sudah selesai ketika Anda memilih mengambil langkah seperti itu. Awalnya saya juga punya perasaan seperti itu.
"Dia (Rodgers) mengatakan bahwa saya bisa bermain di sini dengan sangat baik selama tiga atau empat tahun dengan penuh kesenangan, lalu kembali ke Eropa. Sekarang sudah ada banyak contoh soal itu. Itu juga tujuan saya."
- ANP
Tugas internasional menanti
Reijnders mempertahankan tempatnya di skuad Belanda di bawah pelatih tim nasional yang baru ditunjuk, Xavi. Sang pelatih secara terbuka membela kualitas Saudi Pro League dalam konferensi pers baru-baru ini, memastikan prospek internasional gelandang tersebut tetap terjaga. Setelah sudah mencatatkan tiga gol dalam lima laga pertamanya untuk Al-Qadsiah, Reijnders kini akan berusaha membawa performa level klubnya ke panggung internasional saat Belanda menerapkan ide-ide taktik baru.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami