Casillas menggunakan akun X resminya untuk memberikan tanggapan terkait salah satu topik paling hangat seputar Madrid. Mengingat kontrak Mourinho di Benfica memuat klausul pelepasan yang berlaku pada akhir musim, spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya manajer asal Portugal itu ke bangku cadangan Madrid pun semakin memanas. Namun, kiper legendaris tersebut tidak ingin melihat Mourinho kembali ke Bernabeu.

Menandai akun resmi klub, Casillas tegas dalam pernyataannya mengenai tipe manajer yang dibutuhkan klub menjelang kemungkinan kepergian Alvaro Arbeloa. "Saya tidak ingin dia di Real Madrid," kata mantan kapten tersebut. "Saya pikir manajer lain akan lebih cocok untuk melatih klub yang telah menjadi bagian hidup saya."