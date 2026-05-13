"Saya tidak ingin dia ada di Real Madrid" - Iker Casillas menentang kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke Bernabeu
Penolakan tegas terhadap kembalinya Mourinho
Casillas menggunakan akun X resminya untuk memberikan tanggapan terkait salah satu topik paling hangat seputar Madrid. Mengingat kontrak Mourinho di Benfica memuat klausul pelepasan yang berlaku pada akhir musim, spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya manajer asal Portugal itu ke bangku cadangan Madrid pun semakin memanas. Namun, kiper legendaris tersebut tidak ingin melihat Mourinho kembali ke Bernabeu.
Menandai akun resmi klub, Casillas tegas dalam pernyataannya mengenai tipe manajer yang dibutuhkan klub menjelang kemungkinan kepergian Alvaro Arbeloa. "Saya tidak ingin dia di Real Madrid," kata mantan kapten tersebut. "Saya pikir manajer lain akan lebih cocok untuk melatih klub yang telah menjadi bagian hidup saya."
Hal-hal teknis dan tanpa ada dendam
Meskipun hubungan mereka pernah tegang selama masa Mourinho di Bernabeu—yang berakhir dengan kiper tersebut dicadangkan dan memicu perpecahan internal di Madrid—Casillas ingin memisahkan urusan profesional dari urusan pribadi. Mantan kiper tersebut mengakui nilai 'The Special One' sebagai manajer sebelum menegaskan bahwa perkataannya tidak didasari oleh dendam masa lalu, melainkan murni dari sudut pandang olahraga mengenai apa yang dibutuhkan klub saat ini.
Dalam hal ini, Casillas melunakkan kritiknya untuk menghindari kesalahpahaman mengenai motivasi pribadinya. "Saya pikir dia adalah seorang profesional yang hebat. Saya tidak memiliki masalah dengan Mourinho. Ini hanyalah pendapat pribadi. Tidak lebih dari itu," tegasnya.
Kekhawatiran atas puasa gelar
Komentar Casillas tidak hanya terbatas pada nama pelatih yang akan datang; ia juga menganalisis kondisi skuad Madrid saat ini dalam sebuah postingan terpisah. Ia mengkritik performa tim dalam beberapa musim terakhir, dengan menyoroti bahwa minimnya trofi besar di lemari piala Bernabeu merupakan tanda peringatan bagi jajaran direksi yang dipimpin oleh Florentino Perez. "Ketika Real Madrid tidak meraih gelar juara selama dua musim berturut-turut, hal itu patut menjadi perhatian," katanya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Real Madrid kalah 2-0 dalam laga El Clasico akhir pekan lalu, yang memastikan Barcelona sebagai juara La Liga untuk tahun kedua berturut-turut. Arbeloa tetap berharap bisa menutup musim dengan hasil yang memuaskan, dengan laga melawan Real Oviedo, Sevilla, dan Athletic Club yang masih akan dilalui, sebelum keputusan final diambil mengenai siapa yang akan melatih tim utama musim depan.