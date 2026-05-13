Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

"Saya tidak ingin dia ada di Real Madrid" - Iker Casillas menentang kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke Bernabeu

J. Mourinho
Real Madrid
LaLiga
I. Casillas
Benfica

Legenda Real Madrid, Iker Casillas, telah memicu kehebohan di media sosial setelah menyatakan penolakannya yang tegas terhadap kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke bangku cadangan Santiago Bernabeu. Mantan penjaga gawang tersebut tak segan-segan menyampaikan pandangannya mengenai masa depan kepelatihan klub di tengah beredarnya rumor yang semakin kencang yang mengaitkan pelatih asal Portugal itu dengan masa jabatan keduanya di ibu kota Spanyol.

  • Penolakan tegas terhadap kembalinya Mourinho

    Casillas menggunakan akun X resminya untuk memberikan tanggapan terkait salah satu topik paling hangat seputar Madrid. Mengingat kontrak Mourinho di Benfica memuat klausul pelepasan yang berlaku pada akhir musim, spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya manajer asal Portugal itu ke bangku cadangan Madrid pun semakin memanas. Namun, kiper legendaris tersebut tidak ingin melihat Mourinho kembali ke Bernabeu.

    Menandai akun resmi klub, Casillas tegas dalam pernyataannya mengenai tipe manajer yang dibutuhkan klub menjelang kemungkinan kepergian Alvaro Arbeloa. "Saya tidak ingin dia di Real Madrid," kata mantan kapten tersebut. "Saya pikir manajer lain akan lebih cocok untuk melatih klub yang telah menjadi bagian hidup saya."

    • Iklan
  • Portuguese manager of the Real Madrid foAFP

    Hal-hal teknis dan tanpa ada dendam

    Meskipun hubungan mereka pernah tegang selama masa Mourinho di Bernabeu—yang berakhir dengan kiper tersebut dicadangkan dan memicu perpecahan internal di Madrid—Casillas ingin memisahkan urusan profesional dari urusan pribadi. Mantan kiper tersebut mengakui nilai 'The Special One' sebagai manajer sebelum menegaskan bahwa perkataannya tidak didasari oleh dendam masa lalu, melainkan murni dari sudut pandang olahraga mengenai apa yang dibutuhkan klub saat ini.

    Dalam hal ini, Casillas melunakkan kritiknya untuk menghindari kesalahpahaman mengenai motivasi pribadinya. "Saya pikir dia adalah seorang profesional yang hebat. Saya tidak memiliki masalah dengan Mourinho. Ini hanyalah pendapat pribadi. Tidak lebih dari itu," tegasnya.

  • Kekhawatiran atas puasa gelar

    Komentar Casillas tidak hanya terbatas pada nama pelatih yang akan datang; ia juga menganalisis kondisi skuad Madrid saat ini dalam sebuah postingan terpisah. Ia mengkritik performa tim dalam beberapa musim terakhir, dengan menyoroti bahwa minimnya trofi besar di lemari piala Bernabeu merupakan tanda peringatan bagi jajaran direksi yang dipimpin oleh Florentino Perez. "Ketika Real Madrid tidak meraih gelar juara selama dua musim berturut-turut, hal itu patut menjadi perhatian," katanya.

  • arbeloaGetty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Real Madrid kalah 2-0 dalam laga El Clasico akhir pekan lalu, yang memastikan Barcelona sebagai juara La Liga untuk tahun kedua berturut-turut. Arbeloa tetap berharap bisa menutup musim dengan hasil yang memuaskan, dengan laga melawan Real Oviedo, Sevilla, dan Athletic Club yang masih akan dilalui, sebelum keputusan final diambil mengenai siapa yang akan melatih tim utama musim depan.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Liga Portugal
Estoril crest
Estoril
EST
Benfica crest
Benfica
BEN