"Saya tidak ingin bertentangan dengan manajer" - Bukayo Saka mengakui telah mengambil "risiko" terkait kebugarannya menjelang laga pembuka Inggris di Piala Dunia melawan Kroasia

Penyerang tersebut menanggapi kekhawatiran manajernya terkait kemampuannya untuk bermain penuh selama satu pertandingan, sambil menyadari risiko yang melekat saat bermain meski menahan rasa sakit di panggung internasional terbesar.

Saka menyatakan: "Saya tidak ingin mengatakan apa pun yang bertentangan dengan manajer. Namun, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sejak Maret, Mikel [Arteta], tim medis Arsenal, dan tim medis Inggris telah menangani saya dengan luar biasa serta membantu saya kembali ke lapangan dan melakukan yang terbaik untuk tim. Saya merasa lebih baik daripada beberapa bulan terakhir. Saya siap bertanding.

"Bagi para pemain, ini adalah taruhan terbesar, terutama jika Anda tidak dalam kondisi terbaik. Anda punya pilihan: tidak bermain atau tetap bermain meski tahu orang-orang akan menilai Anda sama saja. Pada akhirnya, orang-orang tidak peduli bagaimana perasaan Anda; mereka mengharapkan Anda tampil maksimal. Saya senang mengambil risiko ini. Dan itu terbayar, menurut saya. Saya akan terus melakukannya. Tapi saya merasa jauh lebih baik daripada saat Maret dan saya siap bertanding."