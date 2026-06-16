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"Saya tidak ingin bertentangan dengan manajer" - Bukayo Saka mengakui telah mengambil "risiko" terkait kebugarannya menjelang laga pembuka Inggris di Piala Dunia melawan Kroasia
Saka masih mengalami cedera yang belum sembuh sepenuhnya
Pemain sayap Arsenal itu telah diganggu oleh cedera Achilles yang dialaminya saat final Carabao Cup bulan Maret lalu melawan Manchester City, yang memaksanya absen dalam tujuh pertandingan domestik. Sejak cedera tersebut, Saka baru sekali mampu bermain penuh selama 90 menit, dan yang terbaru ia diganti lebih awal pada final Liga Champions. Meskipun ia tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 pada laga persahabatan melawan Kosta Rika baru-baru ini, manajer Inggris Tuchel telah secara terbuka memperingatkan bahwa kondisi fisik sang penyerang sedang dipantau dengan sangat hati-hati.
- Getty Images Sport
Winger menyatakan kesiapannya sepenuhnya
Penyerang tersebut menanggapi kekhawatiran manajernya terkait kemampuannya untuk bermain penuh selama satu pertandingan, sambil menyadari risiko yang melekat saat bermain meski menahan rasa sakit di panggung internasional terbesar.
Saka menyatakan: "Saya tidak ingin mengatakan apa pun yang bertentangan dengan manajer. Namun, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sejak Maret, Mikel [Arteta], tim medis Arsenal, dan tim medis Inggris telah menangani saya dengan luar biasa serta membantu saya kembali ke lapangan dan melakukan yang terbaik untuk tim. Saya merasa lebih baik daripada beberapa bulan terakhir. Saya siap bertanding.
"Bagi para pemain, ini adalah taruhan terbesar, terutama jika Anda tidak dalam kondisi terbaik. Anda punya pilihan: tidak bermain atau tetap bermain meski tahu orang-orang akan menilai Anda sama saja. Pada akhirnya, orang-orang tidak peduli bagaimana perasaan Anda; mereka mengharapkan Anda tampil maksimal. Saya senang mengambil risiko ini. Dan itu terbayar, menurut saya. Saya akan terus melakukannya. Tapi saya merasa jauh lebih baik daripada saat Maret dan saya siap bertanding."
Kesuksesan membawa keyakinan
Saka adalah salah satu dari beberapa bintang Arsenal yang terlambat bergabung dengan pemusatan latihan setelah menjalani pertandingan Liga Champions dan meraih gelar juara Liga Premier yang bersejarah. Pemain sayap ini yakin bahwa kesuksesan di level domestik ini akan sangat meningkatkan kepercayaan diri di level internasional, meskipun Noni Madueke siap menggantikannya di sayap kanan jika diperlukan. Saka menambahkan: "Penting untuk tahu apa yang dibutuhkan untuk menang, dan kami sudah merasakan hal itu sekarang. Hal itu memberi Anda kepercayaan diri yang lebih besar."
- Getty Images Sport
Tuchel dihadapkan pada dilema pemilihan pemain
Tuchel dihadapkan pada dilema taktis yang serius saat Inggris bersiap memulai kampanye Grup L Piala Dunia melawan Kroasia di Dallas. The Three Lions harus mengelola kondisi Saka yang rentan dengan hati-hati sebelum menghadapi laga-laga grup berikutnya melawan Ghana di Boston dan Panama di New York-New Jersey. Memastikan kebugaran skuad sepanjang jadwal yang padat ini akan menjadi kunci utama untuk membangun dominasi sejak awal dan melewati fase grup dengan sukses.