Pelatih kepala Real Madrid Mourinho mengungkapkan bahwa ia tidak harus bertindak sebagai penengah antara Tchouameni dan Valverde, meski hubungan mereka musim lalu diwarnai gesekan besar yang menyita perhatian. Duo itu menjadi pusat dari dua pertikaian terpisah pada Mei, salah satunya membuat Valverde harus dirawat di rumah sakit karena cedera kepala.

Namun, sejak jeda musim panas, yang membuat Tchouameni menandatangani kontrak baru dan Valverde mewarisi jabatan kapten setelah Dani Carvajal hengkang, suasananya berubah drastis. Berbicara menjelang bentrokan melawan Rayo Vallecano, Mourinho mengungkapkan kegembiraannya atas persatuan tim saat ini. "Lihat, saya tidak melakukan apa pun. Mereka melakukan semuanya sendiri. Empati dalam kelompok saat ini, persahabatan, cara mereka bekerja bersama, frustrasi ketika mereka ditarik keluar karena tidak ada yang mau diganti, tetapi tetap mendukung rekan setim mereka, pemain yang masuk pada menit terakhir... kelompok ini fantastis."