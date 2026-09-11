Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Saya tidak harus menjadi penengah!' - Jose Mourinho membahas perseteruan Tchouameni & Valverde saat bos Real Madrid mengirim peringatan keras soal performa 'subur' Vinicius Jr
Memulihkan ketenangan di ruang ganti Madrid
Pelatih kepala Real Madrid Mourinho mengungkapkan bahwa ia tidak harus bertindak sebagai penengah antara Tchouameni dan Valverde, meski hubungan mereka musim lalu diwarnai gesekan besar yang menyita perhatian. Duo itu menjadi pusat dari dua pertikaian terpisah pada Mei, salah satunya membuat Valverde harus dirawat di rumah sakit karena cedera kepala.
Namun, sejak jeda musim panas, yang membuat Tchouameni menandatangani kontrak baru dan Valverde mewarisi jabatan kapten setelah Dani Carvajal hengkang, suasananya berubah drastis. Berbicara menjelang bentrokan melawan Rayo Vallecano, Mourinho mengungkapkan kegembiraannya atas persatuan tim saat ini. "Lihat, saya tidak melakukan apa pun. Mereka melakukan semuanya sendiri. Empati dalam kelompok saat ini, persahabatan, cara mereka bekerja bersama, frustrasi ketika mereka ditarik keluar karena tidak ada yang mau diganti, tetapi tetap mendukung rekan setim mereka, pemain yang masuk pada menit terakhir... kelompok ini fantastis."
- Getty Images Sport
Kembalinya Tchouameni dengan mulus
Rekonsiliasi itu terlihat saat kemenangan terbaru Madrid di Liga Champions atas Inter Milan, ketika Tchouameni menjalani penampilan pertamanya musim ini setelah kembali dari tugas Piala Dunia. Pemain Prancis itu menggantikan Trent Alexander-Arnold pada akhir pertandingan dan terlihat memeluk Valverde setelah peluit akhir.
Mourinho mengakui ia siap turun tangan jika ketegangan itu tetap berlanjut setelah komitmen internasional mereka, tetapi ia mendapati skuad yang sudah melupakan hal tersebut. "Jika saya tidak tahu apa pun, jika saya masuk ke ruang ganti tanpa mengetahui apa pun tentang situasinya, saya akan mengira mereka adalah teman baik. Ketika mereka kembali dari Piala Dunia, jelas saya memperhatikan untuk melihat apakah saya perlu bertindak sebagai penengah, tetapi saya tidak perlu melakukan apa pun," kata Mourinho dalam konferensi persnya.
Membela Vinicius Jr yang "berbuah"
Meski persoalan di lini tengah tampak sudah beres, Mourinho juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menanggapi sorotan yang mengelilingi Vinicius Jr. Penyerang asal Brasil itu, yang mengakhiri musim panas penuh spekulasi intens soal masa depannya dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru hingga 2032 bulan lalu, menjalani awal musim yang relatif sepi dengan hanya mencetak satu gol dalam lima penampilan di semua kompetisi. Terlepas dari pertanyaan soal kontribusinya belakangan ini, sang manajer tetap bersikeras bahwa versi pemain yang mampu memenangkan pertandingan seorang diri itu akan segera kembali.
"Vinicius terbaik akan segera datang. Yang dari tahun lalu, ketika Bernabeu ketakutan melawan Benfica dan dia akhirnya memenangkan duel itu. Vinicius yang memenangkan pertandingan seorang diri belum muncul lagi. Tapi dia akan datang," kata Mourinho kepada wartawan. "Di era data dan statistik, dia sangat dekat dengan kecepatan puncaknya. Dia memecahkan rekornya untuk sprint intensitas tinggi, rekor untuk merebut kembali bola, untuk merebut kembali bola di sepertiga akhir lapangan... Dia akan datang."
- Getty Images Sport
Pohon terbaik memang yang paling sering dilempari batu
Mantan pelatih Chelsea dan Manchester United itu terlihat sangat defensif ketika ditanya soal kritik yang diterima pemain berusia 26 tahun tersebut dari media Spanyol. Mourinho menyiratkan bahwa sentimen negatif itu hanyalah produk sampingan dari kesuksesan besar sang pemain dan pentingnya peran dia bagi tim, setelah sudah meraih tiga gelar La Liga, dua Liga Champions, dan dua Piala Dunia Antarklub FIFA, di antara banyak penghargaan lainnya bersama Real Madrid.
Mourinho menutup pembelaannya dengan sebuah peribahasa tradisional Portugal untuk menggambarkan pandangannya tentang hakikat ketenaran dan bakat. "Di Portugal ada sebuah peribahasa, saya tidak tahu apakah di Spanyol juga sama, 'Anda hanya melempari batu ke pohon yang berbuah.' Apa yang telah dilakukan Vini di sini dalam beberapa tahun terakhir? Berapa banyak Liga Champions yang telah dia menangkan? Berapa banyak gol yang telah dia cetak? Dia adalah pohon dengan banyak buah. Dan orang-orang melempar batu karena mereka menginginkan buah."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami