Berbicara di program radio 'El Larguero' kepada jurnalis Manu Carreno, penyerang berusia 22 tahun itu mengungkap beban mental berat yang ia tanggung sepanjang masa rehabilitasinya.

Menggambarkan kelegaan saat kembali ke lapangan, Aghehowa berkata: "Syukurlah mimpi buruk ini sudah berakhir. Yang terpenting adalah saya merasa seperti pesepakbola lagi dan saya menikmati hal yang paling saya cintai. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, Anda melihat cahaya di ujung terowongan. Ini cedera yang sangat rumit. Anda harus mengambil langkah yang tepat untuk menghindari komplikasi. Saya bahkan merasa lebih baik daripada sebelumnya. Saya berterima kasih kepada staf medis Porto dan orang-orang terdekat saya."

Merefleksikan ambisinya untuk menembus skuad senior, ia menjelaskan: "Sangat disayangkan karena hal pertama yang saya pikirkan ketika diberi tahu adalah Piala Dunia. Itu adalah tujuan yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri sejak lama, ketika saya bahkan belum menjadi pesepakbola profesional, dan melihatnya sudah begitu dekat benar-benar sangat disayangkan.

"Mungkin terdengar sulit dipercaya, tapi saya bersumpah. Ketika saya berada di tim cadangan Granada, bermain di Piala Dunia berikutnya adalah tujuan yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Sejujurnya, melihatnya sudah begitu dekat lalu itu terlepas karena nasib buruk sangat berat bagi saya. Musim itu sedang berjalan sangat positif, dan itu pukulan yang berat. Sekarang saya merasa sangat baik, dan yang penting adalah kembali ke ritme permainan."

Ia lalu mengungkap betapa sulitnya menyaksikan turnamen itu berjalan: "Saya tidak akan berbohong, saya tidak bisa menonton pertandingan-pertandingannya. Saya ingat laga pertama dimainkan di kandang di Seville, dan ibu saya menyalakan pertandingan itu di bawah. Saya berada di atas dan tidak bisa melihatnya. Itu sangat berat, bukan hanya pertandingan Spanyol, saya tidak bisa menonton satu pun dari semuanya.

"Pada akhirnya, Anda membayangkan diri Anda ada di sana, dan tidak berada di sana sangat berat bagi saya secara psikologis. Bahkan teman-teman saya meminta saya datang untuk menonton pertandingan, dan pada awalnya saya memberi tahu mereka bahwa saya tidak bisa. Seiring waktu, Anda mulai menerimanya, dan mulai dari Portugal seterusnya, saya bisa menontonnya; setelah itu, mustahil untuk tidak menontonnya. Saya juga menderita."

Mengenai dukungan dari bos tim nasional, ia menambahkan: "Saya sangat berterima kasih kepadanya karena sudah memikirkan saya. Dia menelepon saya beberapa kali. Itu sikap yang sangat baik."