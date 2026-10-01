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'Saya tidak bisa menonton' - Samu Aghehowa ungkap patah hati di Piala Dunia setelah melewatkan kejayaan Spanyol karena cedera
Cedera ligamen krusiat menghancurkan mimpi
Penyerang Porto itu mengungkap penderitaan emosional akibat gagal tampil di Piala Dunia 2026 bersama Spanyol setelah mengalami cedera lutut yang mengerikan. Setelah mengalami robek ligamen krusiat pada Februari, masa absen berat selama 223 harimembuat performa gemilangnya di level klub terhenti mendadak. Kemalangan yang kejam itu merenggut ambisi seumur hidupnya pada momen terburuk, tepat ketika peluang menembus tim senior di bawah Luis de la Fuente mulai terbuka.
- AFP
Penyerang memerinci perjalanan pemulihan yang menyakitkan
Berbicara di program radio 'El Larguero' kepada jurnalis Manu Carreno, penyerang berusia 22 tahun itu mengungkap beban mental berat yang ia tanggung sepanjang masa rehabilitasinya.
Menggambarkan kelegaan saat kembali ke lapangan, Aghehowa berkata: "Syukurlah mimpi buruk ini sudah berakhir. Yang terpenting adalah saya merasa seperti pesepakbola lagi dan saya menikmati hal yang paling saya cintai. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, Anda melihat cahaya di ujung terowongan. Ini cedera yang sangat rumit. Anda harus mengambil langkah yang tepat untuk menghindari komplikasi. Saya bahkan merasa lebih baik daripada sebelumnya. Saya berterima kasih kepada staf medis Porto dan orang-orang terdekat saya."
Merefleksikan ambisinya untuk menembus skuad senior, ia menjelaskan: "Sangat disayangkan karena hal pertama yang saya pikirkan ketika diberi tahu adalah Piala Dunia. Itu adalah tujuan yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri sejak lama, ketika saya bahkan belum menjadi pesepakbola profesional, dan melihatnya sudah begitu dekat benar-benar sangat disayangkan.
"Mungkin terdengar sulit dipercaya, tapi saya bersumpah. Ketika saya berada di tim cadangan Granada, bermain di Piala Dunia berikutnya adalah tujuan yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Sejujurnya, melihatnya sudah begitu dekat lalu itu terlepas karena nasib buruk sangat berat bagi saya. Musim itu sedang berjalan sangat positif, dan itu pukulan yang berat. Sekarang saya merasa sangat baik, dan yang penting adalah kembali ke ritme permainan."
Ia lalu mengungkap betapa sulitnya menyaksikan turnamen itu berjalan: "Saya tidak akan berbohong, saya tidak bisa menonton pertandingan-pertandingannya. Saya ingat laga pertama dimainkan di kandang di Seville, dan ibu saya menyalakan pertandingan itu di bawah. Saya berada di atas dan tidak bisa melihatnya. Itu sangat berat, bukan hanya pertandingan Spanyol, saya tidak bisa menonton satu pun dari semuanya.
"Pada akhirnya, Anda membayangkan diri Anda ada di sana, dan tidak berada di sana sangat berat bagi saya secara psikologis. Bahkan teman-teman saya meminta saya datang untuk menonton pertandingan, dan pada awalnya saya memberi tahu mereka bahwa saya tidak bisa. Seiring waktu, Anda mulai menerimanya, dan mulai dari Portugal seterusnya, saya bisa menontonnya; setelah itu, mustahil untuk tidak menontonnya. Saya juga menderita."
Mengenai dukungan dari bos tim nasional, ia menambahkan: "Saya sangat berterima kasih kepadanya karena sudah memikirkan saya. Dia menelepon saya beberapa kali. Itu sikap yang sangat baik."
Gestur federasi menyentuh penyerang yang cedera
Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) juga memberikan dukungan moral yang sangat berarti dengan mengundang sang penyerang ke Amerika Serikat untuk menyaksikan langsung final akbar melawan Argentina.
Mengenang undangan kejutan dari badan sepak bola tersebut, mantan penyerang Granada itu mengungkapkan: "Mereka mengundang saya untuk menonton final di New York. Saya tidak menduganya. Saya sedang bersama tim saya (Porto) di Inggris untuk pemusatan latihan, dan setelah latihan mereka menelepon saya untuk melihat apakah saya ingin menonton final. Saya sangat gugup; saya tidak percaya. Pada akhirnya, fakta bahwa mereka menunjukkan kasih sayang seperti itu kepada saya sangat menggambarkan Federasi. Tanpa ragu, saya mengatakan ya, dan saya berada di sana selama beberapa hari. Itu gestur yang sangat bagus."
Menatap babak baru bersama Spanyol, peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu menggarisbawahi tekadnya: "Sejak cedera saya, tujuan saya sudah jelas: kembali bersaing di level tinggi. Saya berharap bisa kembali ke tim nasional sesegera mungkin, dengan mengetahui bahwa itu sangat sulit dan ada banyak persaingan.
"Saya ingin menikmati bermain dalam banyak pertandingan dan melihat apakah saya bisa mencetak gol pertama saya, yang selama ini belum datang. Saya berharap bisa mencetaknya untuk tim nasional. Itu salah satu hal yang paling saya inginkan dalam jangka pendek. Saya harap itu terjadi sesegera mungkin."
- Getty Images Sport
Pertarungan berat menanti dalam pemanggilan kembali ke tim nasional
Fokus langsung sang penyerang kini beralih untuk menemukan kembali ketajamannya bersama Porto, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Namun, merebut kembali tempat di skuad Spanyol menjadi tugas yang berat, mengingat sengitnya persaingan untuk mendapatkan tempat di seluruh lini serang asuhan De la Fuente.
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