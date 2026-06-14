"Saya tidak bisa menjelaskannya": Pendapat mengejutkan dari Mats Hummels tentang bintang PSG, Achraf Hakimi

Pendapat Hummels ini tentu saja bukan tanpa alasan. Pada musim 2019/20, keduanya sama-sama terikat kontrak sebagai pemain di BVB, sehingga mereka saling mengenal dengan baik. Saat itu, Hakimi dipinjamkan oleh Real Madrid ke Borussia Dortmund selama satu tahun.

Namun, di Real Madrid, pemain asal Maroko itu tidak berhasil menemukan peruntungannya meskipun tampil gemilang saat membela BVB. Melalui Inter Milan, pemain berusia 27 tahun itu akhirnya bergabung dengan PSG pada 2021, di mana ia terus berkembang dari tahun ke tahun dan kini dianggap sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia.