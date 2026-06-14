Menjelang pertandingan grup pertama tim Afrika Utara melawan Brasil, mantan pemain tim nasional Jerman itu, yang bertindak sebagai pakar di MagentaTV, mengatakan: "Dia adalah pemain yang spektakuler, dan sebagai bek sayap, dia sangat berorientasi pada serangan. Dia bahkan bisa mengeksekusi tendangan bebas, sesuatu yang sulit saya pahami mengingat teknik tendangannya. Namun, dia berhasil melesakkan bola melewati pagar betis dan masuk ke gawang, yang sungguh luar biasa."
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"Saya tidak bisa menjelaskannya": Pendapat mengejutkan dari Mats Hummels tentang bintang PSG, Achraf Hakimi
Pendapat Hummels ini tentu saja bukan tanpa alasan. Pada musim 2019/20, keduanya sama-sama terikat kontrak sebagai pemain di BVB, sehingga mereka saling mengenal dengan baik. Saat itu, Hakimi dipinjamkan oleh Real Madrid ke Borussia Dortmund selama satu tahun.
Namun, di Real Madrid, pemain asal Maroko itu tidak berhasil menemukan peruntungannya meskipun tampil gemilang saat membela BVB. Melalui Inter Milan, pemain berusia 27 tahun itu akhirnya bergabung dengan PSG pada 2021, di mana ia terus berkembang dari tahun ke tahun dan kini dianggap sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia.
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Hummels memuji Hakimi: "Senjata andalan"
"Atribut terbesarnya adalah kecepatannya yang luar biasa. Dia adalah salah satu pemain tercepat yang pernah saya lihat. Itu adalah senjata yang sangat ampuh," kata Hummels sambil memuji kualitas luar biasa mantan rekan setimnya itu. Hal itu juga tercermin dalam statistiknya. Pada musim lalu, Hakimi mencetak tiga gol dan sembilan assist untuk PSG.
Maroko dan Hakimi akhirnya berhasil memaksa Brasil, yang sedikit diunggulkan, bermain imbang 1-1 (1-1). Terutama di babak pertama, juara Afrika saat ini tampil kuat dan beberapa kali membuang peluang terbaik.
Di Grup C, Maroko akan menghadapi Selecao, Skotlandia, dan Haiti. Pertandingan paralel antara kedua tim ini dimenangkan Skotlandia dengan skor tipis 1-0.