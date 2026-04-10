"Saya tidak bermaksud menyinggung para wanita" - Neymar menanggapi kritik kontroversial terhadap wasit setelah reaksi marah bintang Santos itu atas kartu kuning
Insiden Panas dengan Wasit Serie A
Neymar angkat bicara untuk pertama kalinya sejak memicu kontroversi seksisme dalam kemenangan Santos 2-0 atas Remo awal bulan ini. Penyerang tersebut berada dalam masalah setelah mempertanyakan sikap wasit dengan cara yang dianggap banyak orang sebagai penghinaan terhadap perempuan.
Insiden tersebut terjadi pada menit ke-85 pertandingan di Vila Belmiro. Setelah menerima tekel keras, protes Neymar berujung pada kartu kuning yang memicu skorsing otomatis, sehingga sang penyerang absen dalam laga besar melawan Flamengo di Maracana, tempat Santos akhirnya menelan kekalahan 3-1. Segera setelah pertandingan, Neymar yang frustrasi mengecam kinerja Sampaio, dengan mengatakan kepada wartawan: "Ini tidak adil. Saya mengalami pelanggaran dari belakang di akhir pertandingan. Ini bukan kali pertama. Ini sudah yang ketiga atau keempat. Saya hanya pergi untuk protes kepadanya. Saya berkata, 'Kamu gila?' lalu mendapat kartu kuning. Bagaimanapun, Savio memang seperti itu. Saya pikir dia bangun dalam suasana hati yang buruk (chico), dan masuk ke pertandingan seperti itu."
Dalam bahasa gaul Brasil, "chico" bisa merujuk pada menstruasi, sehingga komentar tersebut sangat menyinggung karena implikasi seksisnya bahwa temperamen buruk wasit itu mirip dengan wanita yang sedang menstruasi.
Neymar mengklarifikasi pernyataan kontroversialnya
Dalam sebuah video yang dibagikan di saluran YouTube resminya, pemain berusia 34 tahun itu membahas kontroversi tersebut saat makan malam bersama teman-teman dekat dan keluarganya. Menanggapi ungkapan spesifik yang digunakan, Neymar menyatakan: "Saya mengatakannya dengan nada bercanda, maksud saya dia sedang kesal dan tidak ingin banyak bicara... Saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung perempuan mana pun.
"Ungkapan 'chico', saya tidak tahu itu singkatan dari itu. Seharusnya saya hanya mengatakan dia sedang stres dan tidak ingin bicara. Saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung. Segalanya berubah banyak belakangan ini. Diskusi-diskusi seperti ini adalah bagian dari evolusi setiap orang."
Konfrontasi di belakang panggung dan nasihat dari teman
Rekaman YouTube tersebut mengungkapkan bahwa kontroversi tersebut bukan hanya menjadi bahan pembicaraan di kalangan media, tetapi juga di lingkaran dalam Neymar. Selama makan malam, Bianca Coimbra, istri salah satu teman dekat Neymar, memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan mengapa perkataannya mengandung nuansa misoginis, dengan mengatakan: "Secara historis, perempuan sering diremehkan saat sedang menstruasi. Ketika kamu mengatakan dia membuat keputusan yang salah karena 'dia sedang menstruasi', pada dasarnya kamu meremehkan keputusan seorang perempuan selama siklus menstruasinya."
Neymar mengakui bahwa apa yang seharusnya menjadi pertemuan santai berubah menjadi perdebatan mendalam tentang perilakunya. "Seharusnya itu makan malam yang tenang, tapi akhirnya jadi kontroversial (tertawa)," tambahnya. "Setiap kali media memicu kontroversi dengan nama saya, kami mendiskusikannya, saya dan teman-teman saya. Kami memiliki pemikiran yang berbeda, dan itu baik bagi masing-masing untuk membuka pikiran sedikit lebih lebar dan memahami yang lain."
Meningkatnya tekanan dan pengawasan disiplin
Dampak dari komentarnya itu membuat Neymar menjadi sasaran kecaman hebat di media sosial, dengan banyak pihak yang menuntut tindakan disiplin lebih lanjut. Meskipun ia terhindar dari sanksi larangan bermain langsung atas komentar tersebut, sikap liga terhadap insiden serupa semakin ketat. Sebagai contoh, Gustavo Marques sebelumnya dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 pertandingan akibat komentar seksisnya di liga utama Brasil. Bagi Santos, fokus tetap tertuju pada lapangan saat mereka berusaha menjauh dari zona degradasi Serie A saat menghadapi Atletico Mineiro akhir pekan ini.