"Saya tidak bermaksud menyinggung para wanita" - Neymar menanggapi kritik kontroversial terhadap wasit setelah reaksi marah bintang Santos itu atas kartu kuning

Neymar angkat bicara untuk pertama kalinya sejak memicu kontroversi seksisme dalam kemenangan Santos 2-0 atas Remo awal bulan ini. Penyerang tersebut berada dalam masalah setelah mempertanyakan sikap wasit dengan cara yang dianggap banyak orang sebagai penghinaan terhadap perempuan.

Insiden tersebut terjadi pada menit ke-85 pertandingan di Vila Belmiro. Setelah menerima tekel keras, protes Neymar berujung pada kartu kuning yang memicu skorsing otomatis, sehingga sang penyerang absen dalam laga besar melawan Flamengo di Maracana, tempat Santos akhirnya menelan kekalahan 3-1. Segera setelah pertandingan, Neymar yang frustrasi mengecam kinerja Sampaio, dengan mengatakan kepada wartawan: "Ini tidak adil. Saya mengalami pelanggaran dari belakang di akhir pertandingan. Ini bukan kali pertama. Ini sudah yang ketiga atau keempat. Saya hanya pergi untuk protes kepadanya. Saya berkata, 'Kamu gila?' lalu mendapat kartu kuning. Bagaimanapun, Savio memang seperti itu. Saya pikir dia bangun dalam suasana hati yang buruk (chico), dan masuk ke pertandingan seperti itu."

Dalam bahasa gaul Brasil, "chico" bisa merujuk pada menstruasi, sehingga komentar tersebut sangat menyinggung karena implikasi seksisnya bahwa temperamen buruk wasit itu mirip dengan wanita yang sedang menstruasi.