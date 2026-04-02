"Saya tidak benar-benar mendapat manfaat" - Kylian Mbappé mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya tentang Luis Enrique dua tahun setelah meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Real Madrid
Tahun terakhir yang penuh lika-liku di Paris
Dalam wawancara di podcast "The Bridge" bersama Aurélien Tchouaméni dan Achraf Hakimi, Mbappé mengatakan saat ditanya mengenai hubungannya dengan pelatih PSG: "Luis Enrique adalah pelatih yang hebat, dia selalu blak-blakan dalam menyampaikan pendapatnya. Sayangnya, tahun terakhir saya bersamanya dipenuhi pasang surut, sehingga saya tidak bisa memanfaatkan kehadirannya secara maksimal."
Hidup di bawah 'pedang Damocles'
Ketegangan antara Mbappe dan petinggi PSG terasa jelas sepanjang musim 2023-24, dimulai dengan pengucilannya dari skuad tim utama selama tur pramusim musim panas. Mbappe menyebut periode ini sebagai masa "di loteng", sebuah situasi yang mengganggu proses adaptasinya ke dalam sistem taktis Luis Enrique.
"Bulan pertama, saya tidak ada di sana, saya berada di loteng. Jadi saya kembali dan berkata pada diri sendiri, ada pedang Damocles di atas kepala saya, kapan saja mereka akan memenggal kepala saya sehingga saya mungkin akan pergi lagi," jelas Mbappe. Ketidakpastian ini menciptakan lingkungan yang sulit bagi sang penyerang untuk sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan spesifik Luis Enrique.
Konsentrasi yang terpecah dan keterbatasan taktis
Seiring berjalannya musim dan kepindahannya ke Madrid menjadi rahasia umum, waktu bermain Mbappe di Ligue 1 mulai berkurang. Luis Enrique pernah mengatakan bahwa tim perlu "belajar bermain tanpa Kylian," sering kali mengganti sang bintang atau menempatkannya di bangku cadangan dalam laga domestik sambil menyimpannya untuk pertandingan Eropa.
Mbappe mengakui bahwa dinamika ini menghalanginya untuk mencapai performa terbaiknya di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu. "Kamu tahu, kami memiliki hubungan yang baik. Setelah saya memutuskan untuk pergi, selama tiga atau empat bulan terakhir saya tidak bermain lagi, dia hanya memainkan saya untuk Liga Champions," katanya. "Pikiran saya setengah di sini (di Paris) dan setengah di sana (di Madrid), jadi secara teknis saya tidak mendapat manfaat. Saya mendapat manfaat sebagai penggemar sepak bola; saya menikmati menonton dari luar karena saya mencintai sepak bola. Anda tahu, ketika Anda mencintai sepak bola, Anda menonton, di mana pun Anda berada."
Rasa hormat tetap ada bagi pelatih PSG
Mbappe juga langsung memuji kecerdasan taktis Luis Enrique. Sifat Luis Enrique yang menuntut itu terlihat jelas dalam sebuah film dokumenter di mana ia menantang Mbappe untuk bertahan seperti ikon NBA Michael Jordan, serta mendesaknya untuk menekan lawan dengan lebih intens.
Mbappe menutup pembicaraan dengan menegaskan kembali rasa hormatnya secara profesional terhadap mantan manajer Barcelona tersebut. "Saya tidak mendapat manfaat yang besar darinya, tapi dia adalah pelatih yang baik, dia benar-benar mengerti sepak bola," kata pemain asal Prancis itu. Setelah kini mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Santiago Bernabeu, refleksi Mbappe memberikan gambaran langka mengenai beban mental dari salah satu saga transfer paling menonjol dalam sejarah modern.