"Saya tidak benar-benar mendapat manfaat" - Kylian Mbappé mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya tentang Luis Enrique dua tahun setelah meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Real Madrid

Seiring berjalannya musim dan kepindahannya ke Madrid menjadi rahasia umum, waktu bermain Mbappe di Ligue 1 mulai berkurang. Luis Enrique pernah mengatakan bahwa tim perlu "belajar bermain tanpa Kylian," sering kali mengganti sang bintang atau menempatkannya di bangku cadangan dalam laga domestik sambil menyimpannya untuk pertandingan Eropa.

Mbappe mengakui bahwa dinamika ini menghalanginya untuk mencapai performa terbaiknya di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu. "Kamu tahu, kami memiliki hubungan yang baik. Setelah saya memutuskan untuk pergi, selama tiga atau empat bulan terakhir saya tidak bermain lagi, dia hanya memainkan saya untuk Liga Champions," katanya. "Pikiran saya setengah di sini (di Paris) dan setengah di sana (di Madrid), jadi secara teknis saya tidak mendapat manfaat. Saya mendapat manfaat sebagai penggemar sepak bola; saya menikmati menonton dari luar karena saya mencintai sepak bola. Anda tahu, ketika Anda mencintai sepak bola, Anda menonton, di mana pun Anda berada."







