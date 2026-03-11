"Saya tidak akan terkejut" - Prediksi pensiun dini Vinicius Junior yang mengejutkan dibuat oleh mantan rekan setimnya di Real Madrid, Eden Hazard

Hazard mengatakan kepada RTBF: “Dia hanyalah seseorang yang mencintai sepak bola, yang suka bermain, dan hanya ingin bersenang-senang. Sedikit seperti saya saat masih bermain di lapangan.”

Maestro Belgia yang pensiun dari sepak bola profesional pada usia 32 tahun itu menambahkan: “Sekarang, kita lebih banyak membicarakan apa yang dia lakukan atau apa yang dia alami daripada apa yang dia bawa ke lapangan. Orang-orang lupa betapa luar biasanya dia sebagai pemain. Itu pasti memberatkan baginya. Tidak mudah untuk masuk ke pertandingan dan hanya memikirkan sepak bola. Dia punya begitu banyak hal di pikirannya sebelum pertandingan, kadang-kadang saya berpikir, ‘Kasihan dia.’” Dia tahu dia akan menghadapi ini, bahwa tidak banyak yang terjadi dalam hal sanksi. Itu pasti menjadi beban; saya tidak akan terkejut jika, pada usia 30, dia mengatakan dia akan pergi, bahwa dia akan berhenti bermain sepak bola karena, bagaimanapun, tidak ada yang berubah.”