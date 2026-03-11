Getty
"Saya tidak akan terkejut" - Prediksi pensiun dini Vinicius Junior yang mengejutkan dibuat oleh mantan rekan setimnya di Real Madrid, Eden Hazard
Lingkungan yang tidak sehat di sekitar Vinicius
Mantan kapten tim nasional Belgia meyakini bahwa performa Vinicius didorong secara mendasar oleh cinta yang tulus terhadap permainan, mirip dengan Hazard pada masa jayanya di Chelsea. Namun, esensi permainan Vinicius terancam oleh lingkungan toksik yang mengelilingi pemain tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pemain Brasil ini terus menampilkan performa luar biasa dalam seragam Real Madrid, prestasi olahraganya semakin tertutupi oleh kontroversi, hinaan rasial, dan ketegangan dengan suporter tim lawan, menciptakan atmosfer yang sulit bagi calon pemenang Ballon d'Or.
Beban berat menjadi Vini
Hazard mengatakan kepada RTBF: “Dia hanyalah seseorang yang mencintai sepak bola, yang suka bermain, dan hanya ingin bersenang-senang. Sedikit seperti saya saat masih bermain di lapangan.”
Maestro Belgia yang pensiun dari sepak bola profesional pada usia 32 tahun itu menambahkan: “Sekarang, kita lebih banyak membicarakan apa yang dia lakukan atau apa yang dia alami daripada apa yang dia bawa ke lapangan. Orang-orang lupa betapa luar biasanya dia sebagai pemain. Itu pasti memberatkan baginya. Tidak mudah untuk masuk ke pertandingan dan hanya memikirkan sepak bola. Dia punya begitu banyak hal di pikirannya sebelum pertandingan, kadang-kadang saya berpikir, ‘Kasihan dia.’” Dia tahu dia akan menghadapi ini, bahwa tidak banyak yang terjadi dalam hal sanksi. Itu pasti menjadi beban; saya tidak akan terkejut jika, pada usia 30, dia mengatakan dia akan pergi, bahwa dia akan berhenti bermain sepak bola karena, bagaimanapun, tidak ada yang berubah.”
Peringatan
Dengan Vinicius sering dikritik karena perayaannya dan interaksinya dengan pendukung tim lawan, Hazard memberikan beberapa nasihat persaudaraan kepada mantan rekan setimnya. Meskipun mengakui bahwa pemain Brasil itu secara mental dan fisik sangat tangguh, bintang mantan Chelsea dan Madrid itu menyarankan bahwa perubahan kecil dalam cara dia tampil di lapangan mungkin dapat membantu mengubah persepsi publik.
"Sebagai teman, aku akan berkata padanya: 'Hati-hati. Mainlah sesuai keinginanmu, tapi hati-hati. Orang-orang ada di pihakmu, jadi mainlah sepak bola, bersenang-senanglah, buat para penggemar sepak bola sejati bahagia," katanya. "Ketika kamu menari, menarilah dengan cara tertentu agar orang-orang menyukaimu. Ronaldinho juga menari; saya tidak ingat melihat semua cerita ini. Saya hidup bersama Vinicius selama empat tahun, dan saya cepat menyadari dia kuat secara mental dan fisik. Untuk hidup di klub terbaik dan melakukan apa yang dia lakukan. Topi untuknya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Vinicius tetap menjadi anggota kunci lini depan Madrid di bawah asuhan Alvaro Arbeloa. Kemampuannya untuk menciptakan momen penentu kemenangan di Liga Champions dan La Liga terus membenarkan statusnya sebagai ikon global. Namun, kata-kata Hazard menjadi pengingat yang tegas bahwa bahkan atlet terkuat pun memiliki titik lemah, terutama ketika kegembiraan bermain digantikan oleh rasa perjuangan konstan melawan masalah sistemik dan kebencian publik.
Madrid dan Vinicius akan kembali beraksi saat mereka menjamu Manchester City dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu malam.
