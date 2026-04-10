Dalam perdebatan terkini seputar Nagelsmann, yang terutama berpusat pada kategorisasinya terhadap penyerang Stuttgart, Deniz Undav, sebagai pemain cadangan, Hamann berbicara blak-blakan dalam acara Sky 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk': "Kunci dalam Piala Dunia adalah menjaga semua pemain tetap bersemangat dan menjaga kekompakan tim. Membagi tim menjadi kelompok-kelompok menurut saya kontraproduktif, karena jika kamu berada di kelompok tiga, kamu hanya punya kesempatan bermain jika dua, tiga, atau empat pemain di depanmu cedera. Artinya, apa pun yang kamu lakukan, ambil contoh Deniz Undav, kamu paling-paling hanya pemain pengganti."
"Saya tidak akan merekrut Julian Nagelsmann saat itu": Mantan pemain tim nasional mengkritik pelatih tim nasional
Undav adalah pencetak gol terbanyak asal Jerman musim ini, namun Nagelsmann berulang kali menekankan selama jeda internasional lalu bahwa ia tidak berencana memasukkan pemain berusia 29 tahun itu sebagai pemain inti dalam skuad Piala Dunia. Ia juga menyebut "tidak mungkin" Undav dapat mengubah hal tersebut dengan mencetak gol-gol tambahan di akhir musim.
"Kita kan punya prinsip kinerja," kata Hamann dengan heran: "Saya tidak mengerti mengapa harus memutuskan tiga bulan sebelumnya. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini, bahkan di negara lain pun tidak. Kita kan kehilangan kesempatan untuk merotasi tim."
Hamann: Ada empat tim Eropa yang lebih kuat daripada Jerman
Pada Kejuaraan Eropa yang digelar di kandang dua tahun lalu, Nagelsmann memiliki pemain berpengalaman seperti Toni Kroos dan Ilkay Gündogan, yang "juga membantunya mengambil beberapa keputusan". Pemain seperti itu tidak ada dalam skuad saat ini.
Hamann pun membuat prediksi suram dan melihat empat tim di Eropa saja yang lebih kuat dari tim DFB: "Inggris, Prancis, Portugal, dan Spanyol, misalnya, lebih baik dari kita. Dan Julian Nagelsmann sudah memberi tahu sepertiga skuad sebelumnya bahwa mereka tidak akan bermain. Sekarang bisa dibayangkan dengan motivasi apa para pemain ini berangkat. Lalu mereka mungkin berpikir: 'Kami mungkin tidak akan menjadi juara dunia. Mungkin tidak buruk juga jika kami pulang seminggu lebih awal.'"
Mirip dengan Hamann, mantan rekan setimnya di klub dan tim nasional, Oliver Kahn (56), juga berpandangan serupa. Menurutnya, "sulit untuk membuat para pemain berada di pihakmu." Wakil juara dunia 2002 itu menjelaskan: "Julian Nagelsmann tidak terlalu menekankan pada mentalitas, melainkan sangat menekankan pada sistem dan pembagian peran yang jelas. Itu juga bukan soal performa. Baginya, pemain yang tepatlah yang bermain, bukan pemain terbaik. Itulah pendekatannya. Saya tidak terlalu suka ide untuk menghancurkan segalanya terlebih dahulu. Piala Dunia tidak begitu ditentukan oleh sistem, melainkan oleh mentalitas dan semangat tertentu dalam tim."
Hamann tentang Nagelsmann: "Mungkin dia sebaiknya mulai lebih sering datang ke stadion"
Sementara itu, Hamann menyarankan Nagelsmann untuk lebih sering datang langsung ke stadion guna melihat performa para pemain: "Mungkin dia sebaiknya mulai lebih sering datang ke stadion. Hal ini juga berkaitan dengan rasa penghargaan. Dia tidak hadir di Madrid pada Selasa (saat pertandingan FC Bayern melawan Real, red.), dan dia juga tidak hadir di Paris pada Rabu (saat pertandingan FC Liverpool melawan PSG, red.). " Nagelsmann juga belum secara langsung mengamati pemain-pemain seperti Yann Aurel Bisseck (Inter Milan) atau Kevin Schade (FC Brentford). "Di televisi, Anda hanya bisa melihat 20 meter dari lapangan," kata Hamann: "Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Anda harus teliti. Siapa yang tidak hadir di Piala Dunia Klub musim panas lalu? Pelatih tim nasional kita."
Kesimpulannya: "Saya tidak akan merekrut Julian Nagelsmann saat itu."
Rekam jejak Julian Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional
Permainan 31 Kemenangan 19 Seri 6 Kekalahan 6 Selisih gol 70:33 Rata-rata poin 2,03