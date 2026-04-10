Pada Kejuaraan Eropa yang digelar di kandang dua tahun lalu, Nagelsmann memiliki pemain berpengalaman seperti Toni Kroos dan Ilkay Gündogan, yang "juga membantunya mengambil beberapa keputusan". Pemain seperti itu tidak ada dalam skuad saat ini.

Hamann pun membuat prediksi suram dan melihat empat tim di Eropa saja yang lebih kuat dari tim DFB: "Inggris, Prancis, Portugal, dan Spanyol, misalnya, lebih baik dari kita. Dan Julian Nagelsmann sudah memberi tahu sepertiga skuad sebelumnya bahwa mereka tidak akan bermain. Sekarang bisa dibayangkan dengan motivasi apa para pemain ini berangkat. Lalu mereka mungkin berpikir: 'Kami mungkin tidak akan menjadi juara dunia. Mungkin tidak buruk juga jika kami pulang seminggu lebih awal.'"

Mirip dengan Hamann, mantan rekan setimnya di klub dan tim nasional, Oliver Kahn (56), juga berpandangan serupa. Menurutnya, "sulit untuk membuat para pemain berada di pihakmu." Wakil juara dunia 2002 itu menjelaskan: "Julian Nagelsmann tidak terlalu menekankan pada mentalitas, melainkan sangat menekankan pada sistem dan pembagian peran yang jelas. Itu juga bukan soal performa. Baginya, pemain yang tepatlah yang bermain, bukan pemain terbaik. Itulah pendekatannya. Saya tidak terlalu suka ide untuk menghancurkan segalanya terlebih dahulu. Piala Dunia tidak begitu ditentukan oleh sistem, melainkan oleh mentalitas dan semangat tertentu dalam tim."