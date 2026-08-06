Sebelum agen sang pemain tiba di kamp latihan, pertemuan yang mempertemukan Al-Aqidi dengan pelatih Ange Postecoglou telah menyelesaikan seluruh persoalan.

Al-Aqidi bertanya langsung kepada pelatihnya mengenai penilaian teknisnya, dan sang pelatih menegaskan bahwa ia adalah kiper istimewa dan kehadirannya penting bagi tim. Namun sang pemain tidak puas dengan itu, ia justru meminta jawaban yang jelas tentang masa depannya setelah bertahun-tahun dijanjikan hal yang tak pernah terwujud.

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Al-Aqidi menjelaskan bahwa ia tidak menolak persaingan, bahkan bersedia duduk di bangku cadangan jika kiper lain lebih baik darinya, tetapi ia menolak menjadi pilihan kedua ketika levelnya berimbang atau bahkan ketika keunggulan berada di pihaknya.

Jawaban Ange datang dengan tegas, ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jaminan apa pun, dan bahwa ia berniat menerapkan kebijakan rotasi antara Al-Aqidi dan pemain Brasil, Bento, sampai identitas kiper utama ditentukan kemudian.

Bagi Al-Aqidi, jawaban ini tidak cukup. Pertemuan pun berakhir, tetapi pesannya jelas; sang pemain tidak akan menerima terulangnya skenario yang sama, dan dari sinilah dimulai perjalanan kepergian yang berakhir dengan transfernya ke Al-Fateh, menutup tirai salah satu kisah bursa transfer Saudi yang paling menarik musim panas ini.