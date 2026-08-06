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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

"Saya tidak akan menjadi pemain cadangan": Bocoran pertemuan rahasia yang mengakhiri hubungan Al-Nassr dan Al-Aqidi!

N. Alaqidi
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kejutan besar

Kepergian Nawaf Al-Aqidi dari Al-Nassr menuju Al-Fateh bukan sekadar transfer biasa, melainkan akhir dari sebuah kisah panjang penuh janji dan penantian, yang berujung pada sebuah pertemuan menentukan yang mengubah masa depan kiper internasional itu.

 Di antara keinginan manajemen untuk melakukan pembaruan, upaya para perantara untuk mempertahankannya, serta sikap sang pemain yang tetap teguh pada pendiriannya, datanglah pertemuan yang mempertemukannya dengan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, untuk menulis babak terakhir dari hubungan tersebut.

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  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kesepakatan tiga pihak yang merampungkan transfer

    Negosiasi berakhir dengan kesepakatan penuh antara Al-Nassr, Al-Fateh, dan Nawaf Al-Aqidi untuk kepindahan sang kiper ke skuad Al-Fateh selama jendela transfer musim panas, dalam sebuah kesepakatan yang tidak hanya sebatas kompensasi finansial saja.

    Menurut rincian yang disebutkan oleh jurnalis Saudi Abdulaziz Al-Muraisel, Al-Nassr memperoleh sejumlah uang, di samping kepindahan bek kanan Saeed Baatiyah dan kiper Abdulhadi Al-Alwan, dengan "Al-Alami" tetap memegang persentase dari nilai penjualan Al-Aqidi di masa depan, sebuah langkah yang menjamin klub untuk memperoleh keuntungan dari setiap transfer baru sang pemain pada tahun-tahun mendatang.

    Dengan demikian, Al-Nassr menutup salah satu berkas paling rumit di bursa transfer, setelah sebelumnya khawatir kehilangan sang kiper secara gratis seiring mendekatnya ia memasuki masa bebas transfer.

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  • Dari Perpanjangan Kontrak hingga Keputusan Penjualan

    Ironisnya, hubungan antara kedua belah pihak tidak dimulai dengan ketegangan, melainkan ada keinginan bersama untuk memperpanjang kontrak, sebagaimana aspek finansial pun tidak menjadi persoalan yang sesungguhnya.

    Kabar di balik layar menunjukkan bahwa Pangeran Faisal bin Turki menjalin komunikasi dengan Nawaf Al-Aqidi dan agennya, Mishaal Al-Safaie, serta menegaskan kesiapannya menutupi selisih finansial apa pun jika tawaran Al-Nassr dirasa kurang memadai, sebagai upaya untuk mempertahankan sang penjaga gawang di dalam klub.

    Namun seiring berjalannya waktu, sikap manajemen berubah, dan mulai muncul pemikiran serius untuk menjual kontrak pemain tersebut, karena khawatir ia pergi secara gratis beberapa bulan kemudian. Hal itu mendorong sejumlah tokoh Al-Nassr, terutama Talal Al-Rashid, untuk turun tangan dan mendekatkan sudut pandang kedua pihak, bahkan meyakinkan agen pemain untuk terbang ke pemusatan latihan tim di Portugal guna merampungkan prosedur perpanjangan kontrak.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pertemuan Penting yang Mengubah Segalanya

    Sebelum agen sang pemain tiba di kamp latihan, pertemuan yang mempertemukan Al-Aqidi dengan pelatih Ange Postecoglou telah menyelesaikan seluruh persoalan.

    Al-Aqidi bertanya langsung kepada pelatihnya mengenai penilaian teknisnya, dan sang pelatih menegaskan bahwa ia adalah kiper istimewa dan kehadirannya penting bagi tim. Namun sang pemain tidak puas dengan itu, ia justru meminta jawaban yang jelas tentang masa depannya setelah bertahun-tahun dijanjikan hal yang tak pernah terwujud.

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    Al-Aqidi menjelaskan bahwa ia tidak menolak persaingan, bahkan bersedia duduk di bangku cadangan jika kiper lain lebih baik darinya, tetapi ia menolak menjadi pilihan kedua ketika levelnya berimbang atau bahkan ketika keunggulan berada di pihaknya.

    Jawaban Ange datang dengan tegas, ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jaminan apa pun, dan bahwa ia berniat menerapkan kebijakan rotasi antara Al-Aqidi dan pemain Brasil, Bento, sampai identitas kiper utama ditentukan kemudian.

    Bagi Al-Aqidi, jawaban ini tidak cukup. Pertemuan pun berakhir, tetapi pesannya jelas; sang pemain tidak akan menerima terulangnya skenario yang sama, dan dari sinilah dimulai perjalanan kepergian yang berakhir dengan transfernya ke Al-Fateh, menutup tirai salah satu kisah bursa transfer Saudi yang paling menarik musim panas ini.

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