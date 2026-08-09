Setelah terdegradasi dari Premier League musim lalu, Walker bersiap menjalani kampanye Championship pertamanya dalam 15 tahun. Berbicara kepada Daily Mail, Walker mengakui bahwa turun dari kasta tertinggi sulit untuk dicerna, tetapi dia merasa memiliki kewajiban untuk membantu Burnley bangkit kembali.

Walker memulai pendakiannya menuju ketenaran saat menjalani masa peminjaman di QPR pada musim 2010-11, yang mempersiapkannya untuk karier penuh trofi bersama Tottenham dan Manchester City. Meski telah memenangkan 17 trofi utama, Walker berambisi menaklukkan kasta kedua sekali lagi. Dia merasakan tanggung jawab besar untuk memberikan hasil bagi para suporter dan rekan-rekan setimnya.