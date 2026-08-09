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"Saya tidak akan menjadi meme siapa pun!" - Kyle Walker bertekad bangkit bersama Burnley setelah terdegradasi
Kembali ke akar Championship
Setelah terdegradasi dari Premier League musim lalu, Walker bersiap menjalani kampanye Championship pertamanya dalam 15 tahun. Berbicara kepada Daily Mail, Walker mengakui bahwa turun dari kasta tertinggi sulit untuk dicerna, tetapi dia merasa memiliki kewajiban untuk membantu Burnley bangkit kembali.
Walker memulai pendakiannya menuju ketenaran saat menjalani masa peminjaman di QPR pada musim 2010-11, yang mempersiapkannya untuk karier penuh trofi bersama Tottenham dan Manchester City. Meski telah memenangkan 17 trofi utama, Walker berambisi menaklukkan kasta kedua sekali lagi. Dia merasakan tanggung jawab besar untuk memberikan hasil bagi para suporter dan rekan-rekan setimnya.
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Melawan budaya meme
Di usia 36 tahun, Walker tahu bahwa para winger yang sedang naik daun di Championship akan menjadikannya target untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Namun, Walker tetap sangat bertekad untuk mempertahankan standar elite-nya dan menggagalkan setiap upaya untuk mempermalukannya di atas lapangan.
"Saya pikir mereka mencoba membuat, apa namanya... meme sekarang. Mereka akan mencoba membuat meme dari saya, tetapi saya bisa pastikan saya tidak akan menjadi meme siapa pun," kata Walker. Ia mengakui bahwa tuntutan fisik dari musim yang terdiri dari 46 pertandingan sangat berat, tetapi ia percaya pada anugerah genetiknya untuk membuatnya tetap tampil di level terbaik bagi Burnley.
Belajar dari Vincent Kompany
Untuk mempersiapkan diri menghadapi kerasnya kompetisi di divisi tersebut, Walker meminta saran dari mantan rekan setimnya di Manchester City, Vincent Kompany, yang sebelumnya membawa Burnley meraih 101 poin di Championship.
"Saya sudah berbicara dengan Vincent Kompany dan mendapat saran darinya," jelas Walker. "Saya bertanya bagaimana pengalamannya setelah mencapai apa yang ia capai. Dia mengatakan itu sulit dan akan menjadi tantangan bagi saya, tetapi itu juga sangat menyenangkan karena Anda kembali menjadi ikan besar, dan Anda sedikit lebih banyak menguasai bola."
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Burnley?
Burnley akan memulai musim Championship mereka pada Minggu depan dengan menjamu West Ham, dan Walker diperkirakan akan memainkan peran kepemimpinan yang krusial. Dengan Nicky Hayen di pucuk kepemimpinan, klub itu mengarahkan fokusnya untuk mengamankan comeback instan ke Premier League. Walker memandang promosi sebagai trofi besar lain yang sangat ingin ia tambahkan ke daftar pencapaiannya yang luar biasa.
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