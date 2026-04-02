"Saya tidak akan mengatakan itu sekarang" - Don Garber tidak menutup kemungkinan adanya sistem promosi-degradasi di MLS, dan mendukung liga untuk menarik para bintang setelah Piala Dunia 2026

Garber mengakui bahwa liga ini memiliki struktur yang sama sekali berbeda dari yang ia warisi pada tahun 1999. Ketika ditanya mengenai daya tarik global MLS dalam sebuah penampilannya di acara The Late Run, eksekutif tersebut menyatakan bahwa lanskap sepak bola Amerika telah berubah total — dan meyakini bahwa liga ini akan mampu mendatangkan lebih banyak pemain bintang di masa mendatang:

"Dulu, sulit untuk mendatangkan pemain-pemain ternama ke sini. Sekarang tidak sesulit itu. Sejujurnya, saya rasa mereka yang menghubungi kami," kata Garber.

Garber menyoroti keberhasilan Inter Miami dalam merekrut Lionel Messi sebagai bukti kesuksesan mereka:

"Kalian sudah membaca semua berita tentang Barcelona. Kalian juga membaca tentang para investor Saudi. Kami yang menang. Maksud saya, kami berhasil meyakinkannya untuk bergabung, dan bukan seolah-olah dia tidak di sini untuk meraih trofi. Dia bermain dengan sepenuh hati. Jadi saya pikir tidak ada batasan siapa saja yang bisa didatangkan," kata Garber.









Dia juga menanggapi kritik seputar perekrutan Messi oleh Miami. Banyak yang menyoroti bahwa liga belum memaksimalkan akuisisi Messi dari segi pemasaran. Garber membantah anggapan tersebut:

"Leo telah melakukan begitu banyak hal untuk kami. Saya akan membiarkannya—dan saya akan dikritik karena ini—melakukan apa yang dia inginkan dan tidak merasa harus tampil di media. Meskipun dia sangat baik kepada kami. Dia syuting iklan, dia syuting promosi. Itu tidak untuk semua orang, tapi para pemain yang melakukannya untuk kami di acara media dan pemasaran kami, dan mereka ada di iklan kami. Saya senang untuk mereka, dan saya menghargainya," kata Garber.