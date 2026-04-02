"Saya tidak akan mengatakan itu sekarang" - Don Garber tidak menutup kemungkinan adanya sistem promosi-degradasi di MLS, dan mendukung liga untuk menarik para bintang setelah Piala Dunia 2026
Mendapatkan nama-nama besar
Garber mengakui bahwa liga ini memiliki struktur yang sama sekali berbeda dari yang ia warisi pada tahun 1999. Ketika ditanya mengenai daya tarik global MLS dalam sebuah penampilannya di acara The Late Run, eksekutif tersebut menyatakan bahwa lanskap sepak bola Amerika telah berubah total — dan meyakini bahwa liga ini akan mampu mendatangkan lebih banyak pemain bintang di masa mendatang:
"Dulu, sulit untuk mendatangkan pemain-pemain ternama ke sini. Sekarang tidak sesulit itu. Sejujurnya, saya rasa mereka yang menghubungi kami," kata Garber.
Garber menyoroti keberhasilan Inter Miami dalam merekrut Lionel Messi sebagai bukti kesuksesan mereka:
"Kalian sudah membaca semua berita tentang Barcelona. Kalian juga membaca tentang para investor Saudi. Kami yang menang. Maksud saya, kami berhasil meyakinkannya untuk bergabung, dan bukan seolah-olah dia tidak di sini untuk meraih trofi. Dia bermain dengan sepenuh hati. Jadi saya pikir tidak ada batasan siapa saja yang bisa didatangkan," kata Garber.
Dia juga menanggapi kritik seputar perekrutan Messi oleh Miami. Banyak yang menyoroti bahwa liga belum memaksimalkan akuisisi Messi dari segi pemasaran. Garber membantah anggapan tersebut:
"Leo telah melakukan begitu banyak hal untuk kami. Saya akan membiarkannya—dan saya akan dikritik karena ini—melakukan apa yang dia inginkan dan tidak merasa harus tampil di media. Meskipun dia sangat baik kepada kami. Dia syuting iklan, dia syuting promosi. Itu tidak untuk semua orang, tapi para pemain yang melakukannya untuk kami di acara media dan pemasaran kami, dan mereka ada di iklan kami. Saya senang untuk mereka, dan saya menghargainya," kata Garber.
Seruan yang terus berlanjut
Garber juga mengungkapkan bahwa ia sedang memikirkan masa depan liga tersebut. Meskipun Messi telah menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang di Miami yang memungkinkan dirinya tetap berada di Amerika Serikat hingga 2028, sang Komisaris sudah memikirkan nama-nama besar lainnya.
"Saya ingin melihat seseorang yang bisa membawa liga kami ke level yang sama seperti yang dilakukan Messi dan bahkan lebih jauh lagi. Apakah itu Vini? Saya tidak tahu. Maksud saya, apakah itu Mbappe?" ia berspekulasi.
Namun, ia mengakui bahwa Christian Pulisic akan menjadi tambahan yang sangat besar bagi MLS.
"Pulisic akan menjadi pembeda bagi liga kami," katanya.
Tidak menangani Freddy Adu dengan baik
Garber mengakui, bagaimanapun, bahwa liga tidak menangani Freddy Adu dengan baik. Remaja itu langsung menjadi sorotan pada usia 14 tahun, dan kariernya meredup setelah gagal menunjukkan performa yang memuaskan di tiga klub MLS yang berbeda:
"Kami tidak menangani Freddy dengan benar. Dia belum siap. Liga juga belum siap," kata Garber. "Kami membutuhkan sesuatu. Kami memiliki seorang pemain yang bermain di Piala Dunia U-17 dan berbagai kesepakatan sponsor yang dimilikinya, dia masih anak-anak, dan kami memaksanya, serta tim memaksanya, dan saya tidak yakin itu adalah hal terbaik yang harus dilakukan untuk Freddy."
Pertanyaan seputar promosi dan degradasi
Garber juga ditanya mengenai kemungkinan diberlakukannya sistem promosi dan degradasi di MLS. Ia mengakui pada Desember 2025 bahwa ia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan tersebut. Dan ia semakin menegaskan pandangan itu dalam wawancara:
"Dulu saya sering bilang, 'Tidak akan pernah, sama sekali tidak,' tapi saya tidak akan mengatakan itu sekarang. Saya tidak tahu seperti apa liga ini nantinya," kata Garber.
Ia berspekulasi tentang bagaimana formatnya nanti - menyoroti bahwa perluasan liga lebih lanjut mungkin memaksa mereka untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:
"Mungkin ada 32 tim, Anda membutuhkan dua divisi, dan Anda harus menerapkan sistem promosi-degradasi. Mungkin Anda bergabung dengan liga lain," katanya.