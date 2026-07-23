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"Saya tidak akan membiarkan hal ini disembunyikan" - Norwegia mengajukan keluhan resmi terkait peran Donald Trump dalam insiden kartu merah Folarin Balogun selama Piala Dunia
NFF mengajukan pengaduan resmi
NFF sedang bersiap untuk mengajukan pengaduan resmi terhadap FIFA setelah Presiden AS Trump campur tangan agar kartu merah Balogun dicabut pada babak 32 besar Piala Dunia. Keputusan kontroversial tersebut diambil secara sepihak oleh ketua komite disiplin FIFA, Mohammad al-Kamali, tanpa berkonsultasi dengan 17 anggota komite lainnya, menyusul panggilan telepon dari Trump kepada Gianni Infantino.
Presiden NFF, Klaveness, dengan tegas mengecam pelanggaran peraturan tersebut dan menegaskan bahwa masalah ini tidak akan diabaikan. Seperti dikutip oleh Dagbladet, ia mengatakan: "Saya tidak akan membiarkan hal ini disembunyikan begitu saja."
- AFP
Klaveness mengkritik proses yang dilakukan FIFA
Klaveness meyakini bahwa campur tangan politik dalam pembatalan skorsing Balogun telah merusak integritas dan aturan dasar sepak bola global. Ia menuntut transparansi penuh dari pimpinan FIFA dan mendesak agar kasus ini dibahas secara resmi dalam rapat dewan mendatang: "Ketika Anda melanggar aturan dengan cara seperti ini, Anda membahayakan seluruh olahraga ini. Ini merupakan masalah besar bagi sepak bola ketika aturan dasar dikompromikan."
Ia melanjutkan: “Kami tahu keputusan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan tidak melalui proses yang semestinya. Masalah ini begitu serius dan mengkhawatirkan sehingga saya berharap hal ini dapat mendorong orang-orang untuk maju dan bersuara tanpa rasa takut. Saya akan mengangkat masalah ini dalam rapat dewan dan mendiskusikannya dengan rekan-rekan dewan saya.”
Asosiasi Sepak Bola AS menanggapi kontroversi tersebut
Di sisi lain, CEO US Soccer J.T. Batson membela keterlibatan Gedung Putih dalam membantu membatalkan skorsing Balogun menjelang laga melawan Belgia: "Presiden berhak melakukan apa pun yang diinginkannya."
Namun, Balogun sendiri mengakui bahwa keputusan kontroversial tersebut menimbulkan kecemasan di antara skuad AS menjelang pertandingan, dengan mengatakan: "Reaksi awal saya adalah saya senang bisa kembali ke tim, tetapi ketika saya mulai merenungkannya, saya tahu hal itu akan menimbulkan banyak kontroversi, dan saya hampir bisa melihat sedikit kegugupan di antara rekan-rekan setim saya, karena ini adalah sesuatu yang sangat unik."
Penyerang tersebut menambahkan bahwa sorotan publik yang intens dan tekanan dari luar terbukti sulit diabaikan oleh tim: “Semakin dekat waktunya pertandingan, saya berusaha untuk tetap fokus sebaik mungkin, tetapi itu sulit. Ada banyak gangguan dari luar, dan itu sulit dihindari.”
- Getty Images Sport
FIFA menghadapi penyelidikan etika
FIFA menegaskan bahwa Komite Etika independennya akan menyelidiki keadaan seputar pencabutan sanksi tersebut di tengah meningkatnya tekanan dari asosiasi-asosiasi anggota, termasuk Norwegia dan Belgia.
Di luar kisah disiplin Balogun, pembahasan FIFA mengenai perluasan Piala Dunia menjadi 64 tim tampaknya akan memperdalam ketegangan dengan NFF. Para pengamat kini menanti apakah tinjauan etika tersebut dapat memulihkan kredibilitas tata kelola FIFA.
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