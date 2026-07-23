"Saya tidak akan membiarkan hal ini disembunyikan" - Norwegia mengajukan keluhan resmi terkait peran Donald Trump dalam insiden kartu merah Folarin Balogun selama Piala Dunia

Di sisi lain, CEO US Soccer J.T. Batson membela keterlibatan Gedung Putih dalam membantu membatalkan skorsing Balogun menjelang laga melawan Belgia: "Presiden berhak melakukan apa pun yang diinginkannya."

Namun, Balogun sendiri mengakui bahwa keputusan kontroversial tersebut menimbulkan kecemasan di antara skuad AS menjelang pertandingan, dengan mengatakan: "Reaksi awal saya adalah saya senang bisa kembali ke tim, tetapi ketika saya mulai merenungkannya, saya tahu hal itu akan menimbulkan banyak kontroversi, dan saya hampir bisa melihat sedikit kegugupan di antara rekan-rekan setim saya, karena ini adalah sesuatu yang sangat unik."

Penyerang tersebut menambahkan bahwa sorotan publik yang intens dan tekanan dari luar terbukti sulit diabaikan oleh tim: “Semakin dekat waktunya pertandingan, saya berusaha untuk tetap fokus sebaik mungkin, tetapi itu sulit. Ada banyak gangguan dari luar, dan itu sulit dihindari.”