Dunia sepakbola tak pernah benar-benar berhenti memperdebatkan akhir dramatis musim Premier League 2011-12, tetapi bara itu kembali menyala setelah komentar dari mantan wasit Mike Dean dan legenda Manchester United Wayne Rooney.

Menanggapi cuplikan lama yang kembali muncul, yang memperlihatkan Dean dan Rooney membahas pertandingan tersebut, unggahan Cisse di X, mantan pemain Liverpool dan Marseille itu menulis: "Saya tidak akan membiarkan kalian berbicara omong kosong seperti itu! Mari kita bertemu secara langsung dan membicarakannya karena tidak mungkin saya akan menerima omong kosong kalian lagi, jadi ayo lakukan."

Kemarahan itu muncul dari anggapan bahwa QPR, yang mengetahui mereka aman dari degradasi berkat hasil di tempat lain, tidak memiliki daya saing yang dibutuhkan untuk menuntaskan pertandingan, yang pada akhirnya memungkinkan Dzeko dan Aguero mencetak gol-gol yang merebut gelar dari genggaman Manchester United pada detik-detik terakhir musim tersebut.