AFP
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“Saya tidak akan membiarkan Anda bicara omong kosong seperti itu!” - Djibril Cisse membalas Mike Dean soal taktik QPR yang “aneh” sebelum gol kemenangan ikonik Sergio Aguero untuk Manchester City
Cisse membalas teori konspirasi omong kosong itu
Dunia sepakbola tak pernah benar-benar berhenti memperdebatkan akhir dramatis musim Premier League 2011-12, tetapi bara itu kembali menyala setelah komentar dari mantan wasit Mike Dean dan legenda Manchester United Wayne Rooney.
Menanggapi cuplikan lama yang kembali muncul, yang memperlihatkan Dean dan Rooney membahas pertandingan tersebut, unggahan Cisse di X, mantan pemain Liverpool dan Marseille itu menulis: "Saya tidak akan membiarkan kalian berbicara omong kosong seperti itu! Mari kita bertemu secara langsung dan membicarakannya karena tidak mungkin saya akan menerima omong kosong kalian lagi, jadi ayo lakukan."
Kemarahan itu muncul dari anggapan bahwa QPR, yang mengetahui mereka aman dari degradasi berkat hasil di tempat lain, tidak memiliki daya saing yang dibutuhkan untuk menuntaskan pertandingan, yang pada akhirnya memungkinkan Dzeko dan Aguero mencetak gol-gol yang merebut gelar dari genggaman Manchester United pada detik-detik terakhir musim tersebut.
- AFP
Taktik 'aneh' di bawah sorotan
Kontroversi itu berpusat pada satu momen permainan setelah gol penyeimbang Dzeko pada menit ke-92. Saat QPR memulai kembali laga dari lingkaran tengah, mereka langsung melambungkan bola jauh ke area Manchester City, yang pada praktiknya mengembalikan penguasaan bola kepada tim asuhan Roberto Mancini.
Dean, yang menjadi wasit utama dalam pertandingan tersebut, mengakui saat itu ia sulit memahami pengambilan keputusan dari tim tamu. Ia mengatakan: "Begitu mereka tahu QPR aman, saya pikir Mackie ada di lapangan untuk merayakan sementara pertandingan masih berlangsung. Mereka (City) membuat skor jadi 2-2, lalu mereka (QPR) malah menendang bola kembali dan memberikannya kepada mereka. Dan kami seperti, 'apa yang sedang terjadi, kenapa mereka langsung mengembalikan bolanya?' Saya mengatakan itu di earpiece. Itu benar-benar aneh. Melakukan kick-off lalu langsung mengembalikan bola kepada mereka. Neil Swarbrick, ofisial keempat, berkata, 'tetap waspada, sesuatu akan terjadi.' Anda memang langsung tahu sesuatu akan terjadi. Itu terlihat jelas."
Rooney ikut menyuarakan kecurigaan
Rooney telah menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap peristiwa pada sore itu, wajar karena ia merasakan pahitnya kehilangan gelar dengan cara yang begitu menyakitkan. Manajer Plymouth Argyle saat ini itu menunjukkan bahwa skuad QPR pada hari tersebut diperkuat beberapa pemain yang memiliki keterkaitan signifikan dengan Stadion Etihad, termasuk Nedum Onuoha dan Shaun Wright-Phillips, bersama Joey Barton yang temperamental.
Dalam unggahan terpisah di media sosial, Cisse mengalihkan kesalahan kembali kepada kegagalan Manchester United sendiri sepanjang musim 38 pertandingan, Ia dengan tegas bertanya kepada para pengikutnya: "Apakah itu salah kami jika mereka kalah 5 kali di liga dan menunggu sampai laga terakhir untuk memenangkan liga???"
- AFP
Membela selebrasi usai pertandingan
Poin lain yang memicu perdebatan bagi para pendukung United adalah pemandangan Cisse merayakan di lapangan bersama para pemain Manchester City setelah peluit akhir. Gambar-gambar striker itu memeluk Samir Nasri kerap digunakan sebagai "bukti" kurangnya jarak profesional.
Ia sebelumnya mengatakan kepada FourFourTwo: "Saya tidak akan lagi menerima tuduhan ini. Saya merayakannya bersama Nasri. Saya tidak merayakannya bersama Mario Balotelli, Aguero, atau siapa pun yang lain. Saya merayakannya bersama saudara saya, Samir, yang sudah menjadi teman saya selama 15 tahun. Saya senang untuk teman saya dan juga karena kami berhasil bertahan. Saya tidak peduli dengan Man City. Teman saya akhirnya menjuarai Premier League setelah bertahun-tahun di Inggris dan saya senang untuk dia serta untuk saya sendiri. Itu saja."
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