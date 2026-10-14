ZUMA Press Wire
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"Saya tidak akan bungkam!" Lisandro Martinez berisiko memicu kemarahan Manchester United setelah kembali menegaskan kritik tajamnya terhadap jajaran direksi dalam wawancara mengejutkan kedua seusai kekalahan dari Atletico Madrid
Malam bak mimpi buruk di Madrid
Performa buruk Manchester United berlanjut saat mereka kalah 2-0 di kandang Atletico Madrid dalam laga Liga Champions. Hasil itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi lima pertandingan di semua kompetisi. Malam yang mengecewakan di ibu kota Spanyol itu kian buruk ketika Leny Yoro menerima kartu merah langsung pada menit ke-74 karena menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas.
Namun, drama sesungguhnya terjadi setelah peluit akhir berbunyi. Martinez melontarkan kritik keras yang mengejutkan terhadap jajaran direksi klub, dengan secara khusus menyasar direktur olahraga Jason Wilcox. Luapan kemarahan pemain Argentina itu menyoroti apa yang ia anggap sebagai kurangnya dukungan bagi manajer Michael Carrick setelah bursa transfer yang mengecewakan.
Alih-alih menarik kembali pernyataannya seusai pertandingan, pemain berusia 28 tahun itu justru melangkah lebih jauh. Ia menjalani wawancara kedua dengan legenda klub Peter Schmeichel, kembali menyuarakan kekecewaannya dan menantang jajaran petinggi klub untuk menjatuhkan sanksi disipliner.
- Alterphotos
"Saya tidak akan bungkam"
Bek tersebut berbicara kepada CBS Sports dan mempertegas sikapnya. Dengan menyoroti kurangnya kedalaman skuad, ia menuntut perubahan menyeluruh di tingkat klub. "Kami menjalani banyak pertandingan, kami harus merotasi pemain, dan menurut saya skuad kami tidak sebaik skuad tim-tim papan atas lainnya. Saya berharap lebih dari klub ini," tegasnya.
"Saya tidak akan diam; kami harus punya ambisi lebih besar," lanjut Martinez. "Saya berusaha bersikap positif dan jujur. Kami harus berubah dan berbuat lebih banyak karena menurut saya kami mampu menjadi lebih baik. Kami punya pemainnya. Namun, ketika Anda menonton pertandingan di televisi, Anda melihat para pemain dan manajer lalu menyalahkan mereka. Itu wajar, dan kami bertanggung jawab."
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan terakhir kepada para petinggi Old Trafford: "Namun, saya juga berharap lebih dari klub ini, tahu? Saya berharap lebih. Saya tidak akan diam. Kami butuh ambisi lebih besar. Kami harus lebih sering membicarakan tentang menjuarai Liga Champions dan Liga Primer Inggris. Jika kami tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak akan ada yang berubah."
Rooney kecam agenda yang ‘tidak menghormati’
Situasi di Old Trafford menuai kritik tajam dari legenda klub Wayne Rooney, yang menuding bek tersebut merongrong rekan-rekan setimnya. Mantan penyerang itu menilai wawancara tersebut telah direncanakan dengan cermat sebelumnya dan bisa sangat merusak moral skuad jika tidak ditangani.
"Menurut saya, tindakan Martinez sudah sangat direncanakan," kata Rooney. "Ini menyedihkan karena ketika para pemain perlu tetap bersatu, Anda tidak bisa diberi tahu apa yang terjadi di tingkat atas. Menurut saya, itu juga agak tidak menghormati rekan-rekan setimnya karena dia merendahkan mereka; dia mengatakan mereka tidak cukup bagus."
- Getty Images Sport
Lawatan krusial ke Elland Road
Semua mata akan tertuju kepada Carrick dan jajaran petinggi United untuk melihat bagaimana mereka menangani bek yang blak-blakan itu dalam beberapa hari mendatang. Manchester United sangat membutuhkan kebangkitan untuk mengakhiri keterpurukan mereka saat ini, tetapi persiapan menjelang laga berikutnya tak terelakkan akan didominasi oleh dampak dari polemik yang memanas ini.
United kembali beraksi di Liga Primer Inggris dengan bertandang ke markas Leeds pada Minggu, 18 Oktober, dalam laga yang sulit. Masih harus dilihat apakah Martinez akan masuk dalam skuad yang berangkat.
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