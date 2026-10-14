Bek tersebut berbicara kepada CBS Sports dan mempertegas sikapnya. Dengan menyoroti kurangnya kedalaman skuad, ia menuntut perubahan menyeluruh di tingkat klub. "Kami menjalani banyak pertandingan, kami harus merotasi pemain, dan menurut saya skuad kami tidak sebaik skuad tim-tim papan atas lainnya. Saya berharap lebih dari klub ini," tegasnya.

"Saya tidak akan diam; kami harus punya ambisi lebih besar," lanjut Martinez. "Saya berusaha bersikap positif dan jujur. Kami harus berubah dan berbuat lebih banyak karena menurut saya kami mampu menjadi lebih baik. Kami punya pemainnya. Namun, ketika Anda menonton pertandingan di televisi, Anda melihat para pemain dan manajer lalu menyalahkan mereka. Itu wajar, dan kami bertanggung jawab."

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan terakhir kepada para petinggi Old Trafford: "Namun, saya juga berharap lebih dari klub ini, tahu? Saya berharap lebih. Saya tidak akan diam. Kami butuh ambisi lebih besar. Kami harus lebih sering membicarakan tentang menjuarai Liga Champions dan Liga Primer Inggris. Jika kami tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak akan ada yang berubah."



