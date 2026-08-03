'Saya terkesan' - Jordan Henderson menjelaskan alasan ia bergabung dengan Chelsea setelah hengkang dari Brentford

Gelandang berusia 36 tahun itu telah menandatangani kontrak yang membuatnya tetap berada di London Barat hingga musim panas 2028. Henderson datang dengan status bebas transfer setelah Brentford sepakat memutus kontraknya yang berdurasi dua tahun lebih cepat di tengah jalan, sehingga mantan kapten Liverpool itu bisa mencari tantangan baru.

Berbicara kepada kanal media resmi klub setelah pengumuman tersebut, Henderson mengungkapkan antusiasmenya untuk bergabung dengan Chelsea. "Melihat besarnya klub ini, manajernya, yang sangat saya kagumi, dan kualitas para pemainnya, ini adalah peluang besar yang tidak bisa saya tolak," jelasnya. Sang gelandang juga mengatakan ia "terkesan" dengan sikap pemilik Chelsea.



