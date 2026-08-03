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'Saya terkesan' - Jordan Henderson menjelaskan alasan ia bergabung dengan Chelsea setelah hengkang dari Brentford
Peluang besar di Stamford Bridge
Gelandang berusia 36 tahun itu telah menandatangani kontrak yang membuatnya tetap berada di London Barat hingga musim panas 2028. Henderson datang dengan status bebas transfer setelah Brentford sepakat memutus kontraknya yang berdurasi dua tahun lebih cepat di tengah jalan, sehingga mantan kapten Liverpool itu bisa mencari tantangan baru.
Berbicara kepada kanal media resmi klub setelah pengumuman tersebut, Henderson mengungkapkan antusiasmenya untuk bergabung dengan Chelsea. "Melihat besarnya klub ini, manajernya, yang sangat saya kagumi, dan kualitas para pemainnya, ini adalah peluang besar yang tidak bisa saya tolak," jelasnya. Sang gelandang juga mengatakan ia "terkesan" dengan sikap pemilik Chelsea.
- Getty
Kepemimpinan dan pengalaman untuk Chelsea
Keputusan Chelsea untuk mendatangkan Henderson mengikuti kepergian Andrey Santos, yang dijual ke Manchester United lebih awal musim panas ini dalam kesepakatan senilai hingga £50 juta. Dengan adanya lubang di lini tengah dan skuad muda yang membutuhkan arahan, petinggi klub memandang Henderson sebagai sosok ideal untuk mendorong standar.
Penggawa timnas Inggris itu bukan orang asing bagi lingkungan bertekanan tinggi, setelah memenangi delapan gelar besar sepanjang kariernya. Mantan manajernya di Brentford, Keith Andrews, sebelumnya menggambarkannya sebagai "salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam era modern Premier League."
Sementara itu, bos Inggris Thomas Tuchel, yang memilih Henderson untuk skuad Piala Dunia 2026, memujinya sebagai "pemenang serial", sembari menyoroti bahwa ia membawa "kepemimpinan, karakter, kepribadian, energi" ke ruang ganti mana pun yang ia masuki.
Sebuah perjalanan penuh sejarah kembali ke puncak
Kepindahan Henderson ke Chelsea menjadi bab luar biasa lainnya dalam karier yang dimulai dengan debut profesionalnya di Stamford Bridge bersama Sunderland pada 2008. Setelah menjadi legenda di Anfield, ia sempat bermain di Saudi Pro League bersama Al-Ittifaq dan menjalani periode singkat di Ajax sebelum kembali ke Premier League bersama Brentford pada 2025.
Meski usianya tidak lagi muda, gelandang itu masih menjadi langganan di tim nasional, setelah baru-baru ini mencapai 90 caps bersama Inggris. Musim panasnya sempat terganggu oleh cedera tak biasa di Piala Dunia, ketika ia patah lengan usai terjatuh melewati papan iklan di Estadio Azteca, tetapi kini ia telah pulih.
- AFP
Komitmen terhadap proyek Chelsea
Gelandang veteran itu paham betul perannya di klub, sembari menegaskan keinginannya untuk membantu para pemain muda berkembang. "Bagi saya, ini soal memberikan segala yang saya miliki setiap hari, di dalam dan di luar lapangan, untuk membantu para pemain di sekitar saya dan tim semaksimal mungkin," kata Henderson saat diperkenalkan.
Meski Brentford sudah bergerak untuk menggantikannya dengan menuntaskan perekrutan Mamadou Sangare dari Lens yang memecahkan rekor transfer klub, Chelsea fokus untuk langsung mengintegrasikan Henderson. Ia menjadi rekrutan kedelapan dalam bursa transfer musim panas yang sibuk, saat Chelsea berusaha memadukan para pemain muda berpotensi tinggi dengan para pemenang yang sudah terbukti.
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