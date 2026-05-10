"Saya terkejut!" - Joao Pedro dari Chelsea memilih bintang Arsenal yang "luar biasa" sebagai lawan terberatnya di musim 2025-26

Pedro telah menjalani musim debut yang gemilang bersama Chelsea, namun ia menemukan lawan sepadan di jantung pertahanan Arsenal. Saat berbicara tentang pertemuannya dengan The Gunners, penyerang berusia 24 tahun itu mengungkapkan bahwa ia terkejut melihat dominasi mutlak yang ditunjukkan Gabriel di lapangan, dan mengakui bahwa kemampuan sang bek dalam membaca permainan tak tertandingi.

"Saya terkejut! Anda tahu mereka bagus, tetapi ketika Anda berada di lapangan, rasanya berbeda," kata Pedro kepadaTNT Sports Brazil.

"Saya pikir musim ini, Gabriel sedang dalam performa terbaiknya. Dia sangat cepat dan kuat, tapi yang paling sulit adalah posisinya. Setiap kali saya pikir saya punya ruang selebar satu yard, dia sudah ada di sana. Rasanya dia tahu apa yang akan saya lakukan sebelum saya melakukannya."