"Saya terkejut!" - Joao Pedro dari Chelsea memilih bintang Arsenal yang "luar biasa" sebagai lawan terberatnya di musim 2025-26
Sebuah pertunjukan pertahanan yang 'mengejutkan'
Pedro telah menjalani musim debut yang gemilang bersama Chelsea, namun ia menemukan lawan sepadan di jantung pertahanan Arsenal. Saat berbicara tentang pertemuannya dengan The Gunners, penyerang berusia 24 tahun itu mengungkapkan bahwa ia terkejut melihat dominasi mutlak yang ditunjukkan Gabriel di lapangan, dan mengakui bahwa kemampuan sang bek dalam membaca permainan tak tertandingi.
"Saya terkejut! Anda tahu mereka bagus, tetapi ketika Anda berada di lapangan, rasanya berbeda," kata Pedro kepadaTNT Sports Brazil.
"Saya pikir musim ini, Gabriel sedang dalam performa terbaiknya. Dia sangat cepat dan kuat, tapi yang paling sulit adalah posisinya. Setiap kali saya pikir saya punya ruang selebar satu yard, dia sudah ada di sana. Rasanya dia tahu apa yang akan saya lakukan sebelum saya melakukannya."
'Akselerasi yang luar biasa'
Satu hal yang membuat Pedro terkesima adalah kecepatan Gabriel dalam mengejar bola. Dengan tinggi 190 cm, pemain Arsenal ini sering dikenal karena kekuatan udara dan postur tubuhnya yang kokoh, namun Pedro menegaskan bahwa kecepatan larinya di lapanganlah yang benar-benar membedakannya dari bek-bek papan atas lainnya di liga.
"Saya benar-benar tidak percaya betapa cepatnya dia," kata Pedro dalam sebuah wawancara baru-baru ini. "Untuk seorang pemain dengan postur tubuh sebesar itu, akselerasinya sungguh luar biasa. Anda mengira telah mengalahkannya dalam hal kecepatan saat berputar, lalu tiba-tiba dia sudah kembali berada di samping Anda atau melakukan blok. Hal ini membuat frustrasi sebagai seorang striker karena Anda merasa telah melakukan segalanya dengan benar, namun dia tetap berhasil memulihkan posisinya."
Memuji 'semangat' sesama warga negaranya
Arsenal memiliki rekor pertahanan terbaik di Liga Premier musim ini, dan Pedro meyakini bahwa Gabriel adalah pilar utama di balik kesuksesan tersebut.
"Dia bermain dengan penuh gairah, tapi dia juga sangat terkendali," jelas Pedro. "Sebagai seorang penyerang, Anda ingin para bek melakukan kesalahan atau melakukan tekel sembarangan, tapi dia seperti tembok. Saya sudah bermain melawan banyak bek hebat di Eropa, tapi Gabriel adalah yang paling membuat saya berpikir tahun ini. Dia tidak memberi Anda sedetik pun untuk bernapas."
Gelar sudah di depan mata
Berkat penampilan pertahanan Gabriel yang solid bersama Arsenal musim ini, The Gunners hanya kebobolan 26 gol dalam 36 pertandingan Liga Premier.
Setelah kemenangan yang sulit diraih pada Minggu melawan West Ham, Arsenal kini memuncaki klasemen dengan 79 poin, unggul lima poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Jika Arsenal memenangkan dua pertandingan terakhir mereka melawan Burnley dan Crystal Palace, mereka akan meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.