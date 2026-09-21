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'Saya terguncang secara emosional' - Granit Xhaka mengakui memalsukan sertifikat vaksin Covid saat kapten Sunderland mundur dari skuad Swiss
Proses hukum dan pencoretan dari skuad
Xhaka buka suara soal keputusan kontroversial dari masa lalunya, dengan menggambarkan tindakannya memperoleh sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu sebagai kesalahan besar dalam penilaian. Pemain berusia 33 tahun itu, yang tinggal selangkah lagi berusia 34 tahun, menggunakan media sosial untuk menanggapi situasi tersebut secara langsung setelah muncul laporan mengenai penyelidikan di negara asalnya, Swiss.
Dalam pernyataan rinci yang dibagikan di akun Instagram-nya, Xhaka menjelaskan kondisi pikirannya selama musim 2022, periode ketika ia masih menjadi figur kunci di lini tengah Arsenal. "Dalam beberapa hari terakhir ada banyak pemberitaan tentang suatu hal dari masa lalu saya. Saya ingin menanggapi ini secara pribadi," tulis gelandang itu.
"Saat itu, saya secara pribadi sangat tidak yakin dan memiliki kekhawatiran serius terkait vaksinasi Covid-19. Saya merasakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap vaksin tersebut dan dihantui rasa takut serta ketidakpastian. Dalam kondisi emosi yang penuh gejolak ini, saya mendapatkan sertifikat vaksinasi alih-alih menjernihkan pertanyaan-pertanyaan saya melalui jalur yang semestinya. Hari ini saya melihat dengan jelas bahwa itu bukan tindakan yang benar. Itu adalah kesalahan. Saya menyesal. Saya bertanggung jawab atas keputusan ini, berkomitmen untuk menyelidiki masalah ini, dan bekerja sama dengan otoritas terkait."
Menurut Federasi Sepak Bola Swiss, keputusan agar ia mundur dari skuad Swiss diambil bersama, dengan sang pemain dan federasi sepakat bahwa ia harus menepi untuk fokus pada proses hukum.
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Proses hukum membayangi di Swiss
Pengakuan dari mantan bintang Arsenal itu muncul saat pihak berwenang di Lucerne meningkatkan penyelidikan mereka terhadap seorang dokter lokal yang diduga menerbitkan banyak dokumen palsu. Nama Xhaka dilaporkan muncul dalam penyelidikan yang lebih luas terkait perdagangan ilegal sertifikat-sertifikat tersebut, yang telah berlangsung sejak 2023.
Sementara dokter yang terlibat membantah melakukan pelanggaran apa pun, Xhaka kini dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh kantor kejaksaan di Lucerne pekan depan. Penyelidikan ini bertujuan menentukan apakah tindakan pesepakbola itu merupakan tindak pidana yang dapat dihukum menurut hukum Swiss terkait pemalsuan dokumen dan perolehan sertifikasi secara curang.
Xhaka bisa menghadapi denda atau hukuman percobaan
Konsekuensi hukum yang berpotensi dihadapi gelandang tersebut cukup signifikan, meski para ahli menilai ia kecil kemungkinan akan menghadapi hukuman yang paling berat. Berdasarkan hukum Swiss, hukuman penjara yang ditangguhkan tidak bisa dikesampingkan bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas pemalsuan semacam itu, dan denda finansial dalam jumlah besar juga menjadi konsekuensi yang lazim.
Seorang perwakilan dari Kantor Kejaksaan Kanton Lucerne mengonfirmasi cakupan penyelidikan tersebut dengan menyatakan: "Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi apakah telah ada tindakan yang relevan menurut hukum pidana sehubungan dengan kemungkinan perolehan sertifikasi palsu secara curang dan/atau pemalsuan dokumen."
Meski ancaman hukuman maksimal lima tahun ada dalam kitab hukum pidana, secara luas diyakini bahwa hukuman penjara bagi pelanggar pertama dalam konteks ini tetap sangat kecil kemungkinannya.
- getty
Dampak bagi Sunderland dan tugas internasional
Waktu kemunculan skandal ini menjadi sangat sulit bagi Xhaka, yang tetap menjadi bagian vital dalam skuad Swiss dengan catatan 152 penampilan. Penarikannya berarti ia tidak akan ambil bagian dalam laga-laga UEFA Nations League mendatang melawan Makedonia Utara, Skotlandia, dan Slovenia. Tim nasional Swiss harus menjalani pertandingan-pertandingan ini tanpa pemimpin paling berpengalaman mereka saat ia bersiap untuk sidang pada Oktober.
Sunderland, klub tempat Xhaka bermain sejak 2025 setelah menjalani periode sukses di Bayer Leverkusen, sejauh ini menolak memberikan komentar resmi mengenai situasi tersebut. Sunderland mencatat bahwa insiden itu terjadi saat sang pemain masih bekerja untuk Arsenal, sehingga jajaran petinggi Stadium of Light mengambil jarak dari kontroversi tersebut.
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