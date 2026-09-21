Xhaka buka suara soal keputusan kontroversial dari masa lalunya, dengan menggambarkan tindakannya memperoleh sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu sebagai kesalahan besar dalam penilaian. Pemain berusia 33 tahun itu, yang tinggal selangkah lagi berusia 34 tahun, menggunakan media sosial untuk menanggapi situasi tersebut secara langsung setelah muncul laporan mengenai penyelidikan di negara asalnya, Swiss.

Dalam pernyataan rinci yang dibagikan di akun Instagram-nya, Xhaka menjelaskan kondisi pikirannya selama musim 2022, periode ketika ia masih menjadi figur kunci di lini tengah Arsenal. "Dalam beberapa hari terakhir ada banyak pemberitaan tentang suatu hal dari masa lalu saya. Saya ingin menanggapi ini secara pribadi," tulis gelandang itu.

"Saat itu, saya secara pribadi sangat tidak yakin dan memiliki kekhawatiran serius terkait vaksinasi Covid-19. Saya merasakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap vaksin tersebut dan dihantui rasa takut serta ketidakpastian. Dalam kondisi emosi yang penuh gejolak ini, saya mendapatkan sertifikat vaksinasi alih-alih menjernihkan pertanyaan-pertanyaan saya melalui jalur yang semestinya. Hari ini saya melihat dengan jelas bahwa itu bukan tindakan yang benar. Itu adalah kesalahan. Saya menyesal. Saya bertanggung jawab atas keputusan ini, berkomitmen untuk menyelidiki masalah ini, dan bekerja sama dengan otoritas terkait."

Menurut Federasi Sepak Bola Swiss, keputusan agar ia mundur dari skuad Swiss diambil bersama, dengan sang pemain dan federasi sepakat bahwa ia harus menepi untuk fokus pada proses hukum.