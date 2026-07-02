"Saya telah menunjukkan apa yang bisa saya lakukan" - kaus kaki berlumuran darah Malik Tillman, teknologi pemantauan aktivitas otak, dan berjam-jam latihan yang tak terhitung jumlahnya menjadi pendorong terwujudnya tendangan bebas impiannya bersama USMNT

SANTA CLARA, California -- Beberapa saat sebelum mencetak gol impiannya, Malik Tillman merasakan sakit. Kakinya terinjak, dan nyaris seketika ia menyadari bahwa cedera itu parah. Bahkan begitu parah hingga sepatu bot kanannya harus dipotong agar kakinya bisa dikeluarkan, lalu segera diganti dengan yang baru. Bahkan setelah pertandingan usai, jauh setelah peluit akhir dibunyikan, Tillman masih menunjukkan bukti rasa sakit itu berupa kaus kaki berlumuran darah dengan lubang besar tepat di bagian tengahnya. Bahkan Curt Schilling pun akan merasa malu melihat kondisi kaki gelandang tersebut setelah pertandingan.

"Ada yang menginjak saya," kata Tillman sambil tertawa. "Hanya rasa sakit, kurasa."

Rasa sakit apa pun yang dialami Tillman dengan cepat mereda, dan Tim Nasional Pria AS beruntung hal itu terjadi. Dengan mengenakan kaus kaki berlumuran darah dan sepatu bot baru, Tillman maju dan mengambil tendangan bebas terpenting dalam hidupnya dengan kaki kanannya. Dia tidak meleset. Tendangannya melengkung ke atas dan melewati tembok pertahanan Bosnia dan Herzegovina yang kokoh, dan dengan itu, USMNT secara efektif memastikan tempat mereka di babak 16 besar Piala Dunia. Mereka melakukannya berkat gol yang tercipta saat mereka paling membutuhkannya.

Gol Tillman membuat skor menjadi 2-0 untuk USMNT, yang saat itu bermain dengan satu pemain kurang. Kartu merah kontroversial Folarin Balogun membuat USMNT terdesak ke sudut. Selama lebih dari 30 menit, AS terpaksa bertahan dengan kokoh, bertahan dengan baik, dan bertahan hidup. Ini adalah ujian ketangguhan, lebih dari sekadar ujian bakat. USMNT lulus ujian tersebut.

Salah satu alasannya? Bakat Tillman, salah satu pemain yang menonjol di turnamen ini. Pada hari Rabu, setelah beberapa pertandingan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi tim ini, gelandang tersebut menciptakan momen luar biasa yang akan dikenang sepanjang masa.









"Bahkan kemarin, saya akan mengatakan tidak, tetapi saya telah memimpikan pertandingan ini," kata Tillman setelah pertandingan. "Saya telah memimpikan untuk mengambil tendangan bebas dan mencetak gol dari tendangan bebas itu."

Itulah yang dia lakukan pada hari Rabu. Dan kenyataannya, momen ini sudah lama dinantikan.