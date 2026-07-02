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Malik Tillman GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Saya telah menunjukkan apa yang bisa saya lakukan" - kaus kaki berlumuran darah Malik Tillman, teknologi pemantauan aktivitas otak, dan berjam-jam latihan yang tak terhitung jumlahnya menjadi pendorong terwujudnya tendangan bebas impiannya bersama USMNT

Analysis
USA
World Cup
M. Tillman
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

Bintang paling pendiam di timnas sepak bola pria AS (USMNT) menghadirkan momen paling mengesankan dalam kemenangan mereka di babak 32 besar — dan membuktikan bahwa kemunculannya sebagai bintang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun

SANTA CLARA, California -- Beberapa saat sebelum mencetak gol impiannya, Malik Tillman merasakan sakit. Kakinya terinjak, dan nyaris seketika ia menyadari bahwa cedera itu parah. Bahkan begitu parah hingga sepatu bot kanannya harus dipotong agar kakinya bisa dikeluarkan, lalu segera diganti dengan yang baru. Bahkan setelah pertandingan usai, jauh setelah peluit akhir dibunyikan, Tillman masih menunjukkan bukti rasa sakit itu berupa kaus kaki berlumuran darah dengan lubang besar tepat di bagian tengahnya. Bahkan Curt Schilling pun akan merasa malu melihat kondisi kaki gelandang tersebut setelah pertandingan.

"Ada yang menginjak saya," kata Tillman sambil tertawa. "Hanya rasa sakit, kurasa."

Rasa sakit apa pun yang dialami Tillman dengan cepat mereda, dan Tim Nasional Pria AS beruntung hal itu terjadi. Dengan mengenakan kaus kaki berlumuran darah dan sepatu bot baru, Tillman maju dan mengambil tendangan bebas terpenting dalam hidupnya dengan kaki kanannya. Dia tidak meleset. Tendangannya melengkung ke atas dan melewati tembok pertahanan Bosnia dan Herzegovina yang kokoh, dan dengan itu, USMNT secara efektif memastikan tempat mereka di babak 16 besar Piala Dunia. Mereka melakukannya berkat gol yang tercipta saat mereka paling membutuhkannya.

Gol Tillman membuat skor menjadi 2-0 untuk USMNT, yang saat itu bermain dengan satu pemain kurang. Kartu merah kontroversial Folarin Balogun membuat USMNT terdesak ke sudut. Selama lebih dari 30 menit, AS terpaksa bertahan dengan kokoh, bertahan dengan baik, dan bertahan hidup. Ini adalah ujian ketangguhan, lebih dari sekadar ujian bakat. USMNT lulus ujian tersebut.

Salah satu alasannya? Bakat Tillman, salah satu pemain yang menonjol di turnamen ini. Pada hari Rabu, setelah beberapa pertandingan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi tim ini, gelandang tersebut menciptakan momen luar biasa yang akan dikenang sepanjang masa.



"Bahkan kemarin, saya akan mengatakan tidak, tetapi saya telah memimpikan pertandingan ini," kata Tillman setelah pertandingan. "Saya telah memimpikan untuk mengambil tendangan bebas dan mencetak gol dari tendangan bebas itu."

Itulah yang dia lakukan pada hari Rabu. Dan kenyataannya, momen ini sudah lama dinantikan.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tujuan utamanya

    Setelah pertandingan, Tillman membocorkan sebuah rahasia kecil kepada publik: ia tidak terlalu puas dengan penampilannya. Alasannya cukup ironis.

    "Saya tidak puas saat jeda babak pertama," akunya, "terutama karena tendangan bebas saya."

    Mungkin Tillman hanya menyimpan tendangan bebas andalannya untuk saat yang tepat. Pada menit ke-82, setelah pelanggaran yang dilakukan pemain Bosnia tepat di luar kotak penalti, Tillman dan Antonee Robinson maju ke depan bola. Robinson mengambil setengah langkah, tetapi Tillman mengambil beberapa langkah lagi sebelum melepaskan tendangan dengan kaki kanannya yang melambung tinggi melewati pagar betis Bosnia.

    "Tim mereka sangat tinggi," kata Chris Richards setelah pertandingan. "Saya rasa tinggi rata-rata pemain di barisan pertahanan itu sekitar 6 kaki 6 inci, jadi bisa melepaskan tendangan yang melambung dan melewati mereka sungguh luar biasa."

    Kiper Bosnia, Nikola Vasilj, sama sekali tidak menyangka hal itu akan terjadi. Berdiri di sisi kanan gawang, yang bisa dilakukannya hanyalah melompat tanpa daya dalam upaya menjangkau tendangan Tillman. Tidak ada peluang sama sekali.

    "Gol kedua tercipta saat kami sedang menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan," kata Vasilj. "Kami mulai menciptakan peluang, lalu tiba-tiba saja, kami kebobolan gol kedua itu."

    Gol tersebut memberi USMNT keunggulan 2-0, yang tidak akan mereka lepaskan hingga menit-menit akhir pertandingan. Gol itu juga membangkitkan semangat penonton yang, pada saat itu, sudah mulai tegang setelah 18 menit menyaksikan tim USMNT yang hanya beranggotakan 10 orang berjuang mati-matian untuk bertahan.

    Begitu bola itu menyentuh jaring gawang, penonton di Bay Area yang mendukung USMNT pun menghela napas lega. Begitu pula para pemain Amerika di lapangan.

    "Ini momen yang sangat penting," kata Christian Pulisic. "Tentu saja, kami harus bertahan dan berusaha menahan serangan lawan hingga akhir pertandingan. Gol yang dicetaknya memberi kami kelonggaran, dan itu sangat meningkatkan kepercayaan diri kami."

    Haji Wright menambahkan: "Kami sangat senang untuk Malik. Gol itu menentukan hasil pertandingan bagi kami dan meredakan ketegangan yang ada di stadion."

    Itu adalah gol sekali seumur hidup di momen sekali seumur hidup. Namun, itu bukanlah tendangan bebas sekali seumur hidup.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Unsur-unsur yang membentuk sebuah momen

    Richards mengatakan dia sudah melihat tendangan bebas persis seperti itu ribuan kali. Setelah setiap sesi latihan, Tillman tetap tinggal di lapangan. Dia mengenakan peralatan yang digunakan oleh staf USMNT untuk mengukur gelombang otak dan melatih tendangan bebasnya. Teknologi tersebut memungkinkan para analis memantau bagaimana otak Tillman berfungsi pada momen-momen seperti itu. Menurut perkiraan Richards, mereka sudah memiliki banyak data.

    "Itu butuh banyak latihan, bro," katanya. "Para pemain itu, mereka berlatih sangat keras. Kami punya alat semacam mesin gelombang otak. Saya tidak mengeksekusi tendangan bebas, jadi saya tidak tahu, tapi Malik sering melakukannya. Sangat keren melihat usahanya membuahkan hasil."

    Weston McKennie menambahkan: "Aku sudah berkali-kali melihatnya melatih hal itu dalam sesi latihan."

    Jadi, saat Tillman maju untuk mengambil tendangan itu, dia tetap tenang. Dia dan Robinson berdiskusi sebentar tentang penempatan terbaik, lalu mereka melanjutkannya dari situ. Gelandang Bayer Leverkusen itu jelas tidak terbebani oleh momen tersebut karena rasanya seperti momen-momen yang sudah berkali-kali dia alami sebelumnya.

    "Kami sudah membahas semua kemungkinan cara mengeksekusi tendangan bebas ini," katanya. "Kami membicarakan menendang di bawah pagar pemain, menendang ke sisi kiper, dan menendang di atas pagar pemain. Saya tahu beberapa rekan meragukan saya untuk menendang di atas pagar pemain, tapi saya sudah berlatih ini di sesi latihan."

    Bagi mereka yang menyaksikan langsung semua sesi latihan tersebut dari barisan depan, melihat Tillman memaksimalkan peluang itu memicu kegembiraan yang luar biasa. Bukan hanya karena gol itu sendiri atau maknanya, melainkan karena orang yang mencetaknya.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Malik yang berbeda

    Musim panas lalu, Tillman mengikuti Piala Emas dengan tekad membuktikan diri. Kritik terhadapnya sangat jelas: meski memiliki kualitas di level klub, ia masih belum memiliki momen ikonik bersama Timnas AS. Ia datang dengan tekad bulat untuk mengubah hal itu. Pada akhir turnamen, ia berhasil melakukannya—bahkan lebih dari sekali.

    Setidaknya, begitulah pandangan Tim Ream. Di matanya, Tillman adalah salah satu pemain terbaik USMNT musim panas lalu. Jika mempertimbangkan tiga gol yang dicetak Tillman dan posisinya di Tim Terbaik Turnamen, pendapat Ream mungkin benar.

    Tillman juga menghadapi salah satu momen kesulitan terberat. Setelah gagal mengeksekusi penalti dalam kemenangan perempat final atas Kosta Rika, gelandang ini langsung kembali maju untuk menendang penalti dalam adu penalti. Ia berhasil mencetaknya.

    "Menurut saya, Gold Cup benar-benar sangat berarti baginya," kata Ream. "Saya rasa kesulitan yang dialaminya saat penalti melawan Kosta Rika itu sangat besar baginya. Sekarang lihat dia, dia tampak bermain dengan begitu santai dan tenang. Dia aktif di mana-mana. Luar biasa melihatnya. Kami pernah berdiskusi bahwa kemampuan itu sebenarnya sudah ada dalam dirinya selama ini; hanya saja dia perlu menemukan kepercayaan diri dan meyakini kemampuannya sendiri. Kini dia sedang melakukannya."

    Dia juga menunjukkan sisi dirinya yang berbeda. Dia masih pendiam dan sedikit pemalu, tetapi, seperti yang dikatakan Ream, ada kepercayaan diri baru pada Tillman, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tillman sendiri juga merasakannya.

    "Tentu saja, saya adalah tipe orang yang berbeda di lapangan," kata gelandang itu sambil tersenyum. "Kalian biasanya tidak melihat emosi saya, tapi jika mencetak gol seperti ini, saya rasa kalian juga melihat emosi saya. Rasanya luar biasa, dan tentu saja, ini momen yang sangat membanggakan bagi saya."

    Itu juga merupakan momen membanggakan bagi seluruh anggota USMNT, karena hal itu berarti perjalanan mereka di Piala Dunia ini terus berlanjut.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebuah posisi di tim

    Setelah kemenangan USMNT, McKennie tak bisa menahan diri. Ia melihat kondisi kaki Tillman dan mencoba mengerjai Pemain Terbaik Pertandingan pada Rabu itu.

    "Aku mencoba meyakinkannya untuk mengoleskan alkohol gosok ke kakinya," kata McKennie, "dan dia bilang, 'Nggak mungkin'."

    Momen seru antara dua rekan di lini tengah dan dua pemain yang menonjol musim panas ini. Menjelang babak gugur, Tillman adalah pemain menonjol yang kurang mendapat sorotan. Kini, hal itu sudah tidak berlaku lagi.

    "Saya rasa hari ini," katanya, "saya telah menunjukkan apa yang bisa saya lakukan."

    Tanpa Balogun di babak berikutnya, USMNT akan membutuhkan seseorang untuk tampil lebih menonjol. Ini akan menjadi usaha tim, kata mereka semua. Tim ini terdiri dari 26 pemain, bukan hanya satu, dan para pemain yang bisa bermain di pertandingan berikutnya—pertandingan melawan Belgia—akan siap menghadapi tantangan tersebut.

    Namun, pada akhirnya, pertandingan itu, seperti pertandingan ini, mungkin akan ditentukan oleh satu momen ajaib dari seorang pemain istimewa. Mungkinkah itu Tillman? Dengan kepercayaan diri yang didapat dari gol pada Rabu lalu, mengapa tidak?

    “Jelas, dia bermain sangat baik,” kata Ream. “Menurut saya, selain gol-gol Balo, dia adalah salah satu pemain terbaik kami. Dia ada di mana-mana di lapangan melakukan hal-hal yang kotor, tapi kemudian membuat hal-hal sulit terlihat mudah. Saya pikir dia hanya ingin merasa punya tempat, dan dia anak yang pendiam, tapi kemajuannya sangat pesat.”

    Adapun sepatu yang rusak itu, dia juga punya tempatnya sendiri. Sepatu itu akan dikirim ke Museum FIFA, kata Asosiasi Sepak Bola AS. Sepatu itu akan dikaitkan dengan momen bersejarah, sama seperti Tillman.

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